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フェリックス・ヌメチャは今後、物議を醸したゴールパフォーマンスを再び見せるのか？

フェリックス・ヌメチャが、物議を醸したゴールパフォーマンスを巡る議論について再び発言し、自身に対する扱いを批判した。

土曜午後の ボルシア・メンヒェングラートバッハ戦に1-0で勝利 した後、80分に決勝点を挙げたBVBのMFは、自身のゴールパフォーマンスに込めた意図を世間はまったく正しく理解していなかったと語った。また、今後も得点後に同じジェスチャーを見せる可能性を否定しなかった。

ヌメチャはSkyに対し、「人々が言っていたことは、単純に事実ではありませんでした。あのゴールパフォーマンスは、ただ自分の信仰のためのものです。だからといって、二度とやらないという意味ではありません。そもそも大きな問題ではなかったんです」と語った。

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26歳のヌメチャは、直近の代表ウィーク前に行われたSVエルフェアスベルク戦で2得点を挙げた際、物議を醸すジェスチャーを見せ、ここ数週間批判を浴びていた。そのジェスチャーは、キャンペーン「The King’s Return」と福音派ネットワーク「Ballers in God」への支持を表すものだった。同ネットワークには、中絶を「悪魔の計画」として非難しているなどの批判があり、同性愛者やクィアに敵対的だとみなされている。

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その後、BVBとドイツサッカー連盟（DFB）はヌメチャと話し合い、最終的にヌメチャは今後そのゴールパフォーマンスを見せないことになった。「我々のリビングルームでは、あれは望まない」と、 ドルトムントのハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長は明言した 。また、BVBのスポーツ担当役員 ラース・リッケンは 、ドイツ代表選手であるヌメチャが「あのジェスチャーをしたときも、無礼でも差別的でも、ましてや布教的でもなかったことを明確にした」と述べた。

Getty Images

物議を醸したゴールパフォーマンスについて、ヌメチャ本人は何を語ったのか？

一方、ドイツ代表監督の ユルゲン・クロップは、セルビア戦とオランダ戦の際に こう語っていた。「彼は、すべての人を愛しており、誰のこともおとしめていないと言った。私にとっては、それで最も重要な部分ははっきりした。彼はもうあのようなゴールパフォーマンスをするつもりはない」

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クロップは続けて、BVBのスターについて「非常に親切で、心が温かく、オープンな青年だ。私たちと一緒にいるときは、いい雰囲気を醸し出している。私はまったく何とも思わなかった。その後、騒ぎが始まり、調べるようになった」と述べた。

ヌメチャ自身もエルフェアスベルク戦の直後、SNS上の声明で、 ゴールパフォーマンスによっていかなる団体を支持する意図も、不寛容や差別を助長する意図もない と強調していた。