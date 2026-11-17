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BVBは複数選手との交渉で問題に直面する可能性がある。また、数百人の神学者がフェリックス・ヌメチャを支持している。ボルシア・ドルトムントのニュースと噂をお届けする。

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BVBの噂：シュロッターベックの契約延長が連鎖的な影響を招く？

今年4月に行われたBVBでの ニコ・シュロッターベックの契約延長 が、連鎖的な影響を及ぼしているようだ。シュポルト・ビルトによると、このセンターバックの大幅な昇給は、他の主力選手との現在および今後の交渉に影響している。

報道によれば、ヴァルデマール・アントン、グレゴール・コベル、セルー・ギラシは、ボルシア・ドルトムントが金銭面でどこまで対応できるかを認識したという。3人の契約はいずれも2028年夏に満了し、クラブは全員の引き留めを望んでいるとされる。

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シュロッターベックは2031年までの新契約により、ボーナスを含めて年間総額1400万ユーロを受け取る可能性があるとされ、クラブ内で突出した最高給取りとなっている。26歳の同選手は将来のキャプテンと目され、今季すでに現キャプテンのエムレ・ジャンに代わってその役割を務めている。 ジャンは前十字靭帯断裂により、ピッチへの復帰は来年になる見込みだ。

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一方、アントン、コベル、ギラシもクラブ内で高く評価されている。アントンとの交渉はすでに始まっているが、停滞しているという。 BVBからの最初の提示はアントンの希望に沿わなかったとされ 、提示された年俸はシュロッターベックの約半分にとどまったという。 同時に、プレミアリーグからの関心もすでに噂されている。

同誌によると、コベルとギラシも給与を巡る交渉では、自分たちへの提示額をシュロッターベックの年俸と比較するとみられる。BVBが同程度の昇給をさらに3人に認められるかは疑問視されている。

Getty Images

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BVBのニュース：数百人の神学者がフェリックス・ヌメチャを支持

300人以上の神学者と教会関係者が公開書簡を通じ、BVBのフェリックス・ヌメチャを支持した。ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長とクラブ首脳陣に宛てた書簡で、署名者たちはドイツ代表選手の 物議を醸しているゴールパフォーマンス に連帯を示している。

神学者らはその根拠として、ドイツではクィアの倫理観など特定の性倫理を支持する義務はないことなどを挙げた。また、このサッカー選手には自身の信仰に従って生き、公に表明する権利があると主張。生まれる前の命を守り、「高い結婚倫理」を支持することも違法ではないという。そうした立場は「異なる考え方や生き方をする人々」を「決しておとしめるものではない」としている。

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書簡の作成者らはクラブの対応を「大いに懸念」しているという。そこに真の寛容さがますます失われていく兆候を見ているためだ。異なる生き方が相反するとしても、民主的な法治国家では「世界観同士の前向きな競争が可能でなければならない」と訴えた。

さらに、他の宗教における性倫理は比較すると「明らかに制約が厳しい」として、BVB首脳陣を「不適切なダブルスタンダード」だと批判している。

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発端は、ヌメチャが代表戦による中断前のSVエルフェアスベルク戦で、再び「Ballers in God」という団体に関連するゴールパフォーマンスを見せたことだ。ヌメチャは「The King's Return」という活動を示すため、想像上の王冠をピッチに置いた。 このネットワークには、少数派への差別などの疑惑が向けられている 。また、過去には同性愛嫌悪の発言や福音派的な世界観によって批判を浴びた。

その後、ドルトムントのファン・支援部門は福音派のネットワークと明確に距離を置くよう求め、 ヴァツケもその要求に理解を示した 。「我々のホームに、そうしたものは望まない」と明言し、こう説明した。「私は彼にこう伝えた。『フェリックス、それがファンを分断していると感じるなら、もうやらない方がいいと君も気づくかもしれない』。彼は考えてみると言っている。我々は彼と素晴らしい話し合いができた。1時間のビデオ通話をした。今はそういう段階で、彼は考えるだろう。妥当な解決策を見いだせることを願っている」

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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督も、代表戦による中断期間中にこの問題について言及。 ドイツ代表のユニフォームを着ているときは王冠のパフォーマンスを控えるよう、ヌメチャに頼んだと明かした 。金曜夜のセルビア戦（3－1）を前に、「彼はすべての人を愛し、誰の信用も傷つけていないと言った。私にとって最も重要な点はそれではっきりした。彼はもうそのような祝い方はしないつもりだ」と語った。

それでも議論を巡る不満は続いている。「信仰はファウルではない：フェリックスに喜びを表現させて！」と題されたオンライン署名には、3000人以上が名を連ねた。

Getty Images

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