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BVB、うわさ：ヤングスターのアルベルトに熱視線

ボルシア・ドルトムントのトップタレントをドイツサッカー界は逃してしまうのだろうか。Ruhr Nachrichtenによると、ヤングスターのマティス・アルベルトはDFBチームに加え、さらに2つの代表チームでもプレー可能だという。

それによれば、17歳の攻撃の逸材を巡ってドイツ、フランス、アメリカの各協会による三つどもえの争いが勃発しているという。アルベルトはすでにアメリカ代表の育成年代チームで複数試合に出場しており、今回マウリシオ・ポチェッティーノによって今後の代表戦に向けたトップチームのメンバーに招集された。

フランス人の父を持ち、なおかつドイツ国籍も保有しているため、彼はこの両国でもプレー可能だ。各協会は、アルベルトがまだ代表変更を行うことを期待しているとみられている。

BVBでは、この17歳はこれまでトップチームで2試合に出場している。昨季にはSCフライブルク戦でトップチームデビューを果たし、さらに今季はDFBポカール初戦のHEBCハンブルク戦で90分間プレーした。

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BVB、うわさ：ドルトムントの2選手はU23行きへ

それぞれの代表監督から招集されなかったことを受け、マクシミリアン・バイアーとマルセル・ザビッツァーは来週、BVBでU23とともにトレーニングすることになるようだ。これはkickerの報道によるもの。

それによると、ドルトムントのこの2人のトップチーム選手はまず個別のランニングメニューをこなし、その後にアマチュアチームへ合流する見込みだ。同様の対応は、残留しているGK陣や、コーチ、理学療法士、多くのスタッフで構成されるチームの大部分にも当てはまるという。

バイアーはネーションズリーグの代表戦に向けてユルゲン・クロップ監督からドイツ代表メンバーに選ばれなかった一方、ザビッツァーはオーストリア代表の試合への参加を自らの意思で辞退した。その理由として、彼は「自分の力を慎重に管理しなければならない」と説明している。

その一方で、BVBのその他の健康なフィールドプレーヤーはそれぞれの代表チームに帯同している。合計20人のドルトムントのトップチーム選手が、この長い代表ウィークに招集された。

一方、エムレ・ジャンやユスティン・レルマのような負傷中のスター選手たちは、復帰に向けて引き続き通常通りリハビリに取り組む。

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