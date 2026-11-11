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ボルシア・ドルトムントは、予想より大幅に早くギアニス・コンスタンテリアスを再び起用できるのか？ フェリックス・ヌメチャと「Ballers in God」を巡っては、必要に応じて法的措置を取ることも検討しているようだ。BVBのニュースと噂をお届けする。

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BVB、噂：ギアニス・コンスタンテリアスに朗報？

十字靱帯断裂から約2カ月。ボルシア・ドルトムントの新戦力ギアニス・コンスタンテリアスは、復帰に向けたトレーニングで予想を大幅に上回るペースで前進しているようだ。攻撃的なポジションを務める同選手は、再びプレーできる状態になるために週に少なくとも5日、懸命にトレーニングに励んでおり、その成果も表れているという。

ギリシャの複数の報道によると、リハビリは順調で、2027年2月から3月の間の復帰も現実的とみられている。また、ビルト紙もBVB関係者の話として、コンスタンテリアスの回復は予定より進んでいると報じた。ただし、23歳の復帰時期は決まっておらず、BVBはこれまでの経緯を踏まえ、復帰を急がせるつもりはない。

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PAOKテッサロニキから加入したコンスタンテリアスは、第1節のHSV戦で2-0とするゴールを決め、好プレーを見せた。しかし後半、相手選手との接触がないまま重傷を負い、それ以来欠場している。それまでは、復帰できるのは早くても4月になると考えられていた。

Getty Images

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BVB、噂：ボルシア・ドルトムントが「Ballers in God」に法的措置を警告する可能性

フェリックス・ヌメチャが宗教団体「Ballers in God」のために行った物議を醸すゴールパフォーマンスを巡り、ドイツサッカー連盟（DFB）は予告していた対応に踏み切った。月曜日、ヘルツォーゲンアウラッハの宿舎に到着した直後、代表監督のユルゲン・クロップとスポーツディレクターのルディ・フェラーは、26歳のヌメチャを呼んで話し合いを行った。

代表チームの首脳陣が伝えたメッセージは明確だった。ヌメチャが問題のある、あるいは差別的な立場を取っていないことを明確に示さない限り、連盟が公に擁護することはない。この内部での話し合いを経て初めて、ヌメチャは月曜日の夜遅くに自身の声明を発表した。

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同じ頃、ドルトムントでもこの件が議題に上がった。BVBのファン・支援部門の集会で、クラブ会長のハンス＝ヨアヒム・ヴァツケは、クラブがヌメチャに対し、今後はこのジェスチャーを一切やめるよう明確に求めていると述べたという。

ビルト紙によると、ヴァツケとヌメチャが非公開で複数回話し合った後、クラブ内部では、ドイツ代表のヌメチャが要求を受け入れ、今後はこのゴールパフォーマンスを行わないと確信している。さらに、ドルトムントは同団体との関連付けを今後も続けられる事態を防ぎたい考えだ。同紙によれば、このキリスト教系ネットワークがドルトムントのユニフォームを着たヌメチャの画像を引き続き広報目的で使用する場合、クラブは法的措置を取る権利を留保している。

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