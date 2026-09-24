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BVB、噂：ユベントスがサムエレ・イナシオの獲得を試みたか

移籍事情に詳しいファブリツィオ・ロマーノによると、イタリアのレコードマイスターであるユベントスはこの夏、サムエレ・イナシオの獲得を試みたという。「ユベントスは彼をとても高く評価している。ユベントスはサムエレ・イナシオの獲得を試みた」と、ロマーノは自身のYouTube番組『Cronache di Spogliatoio』で語った。イタリアのレコードマイスターは、最終的にCFCジェノアからイタリア人FWジェフ・エカトールを1640万ユーロで獲得する前に、すでにBVBとの話し合いを求めていたという。

ただし、金曜日に行われるベルギー戦でネーションズリーグの一戦に臨み、アズーリでの2試合目の出場を果たす可能性があるイナシオは、依然としてユーベにとっての話題であり続けているという。インテルも18歳の同選手に関心を示しているようだ。 また、ブラジルのパスポートも所持するこのイタリア人については、バイエルン・ミュンヘンも関心を寄せていたという。

イナシオとBVBの契約は2029年まで残っており、今季のドルトムントでの出場はブンデスリーガ開幕節のHSV戦のみとなっている。その試合では途中出場からわずか3分で退場処分を受け、その後2試合の出場停止となった。

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BVB、ニュース：ファンクラブが50万ユーロのバスを用意

BVBの試合に向かう移動のため、「エジ・ボルッセン」は豪華なファンバスを用意した。このドルトムントのファンクラブは、50万ユーロ弱の真新しいセトラ製バスの運用を開始した。

ラッピングだけでも1万ユーロ以上がかかったという。そこにはBVBのロゴに加え、チャンピオンズリーグのマラガ戦で見られた有名な双眼鏡のコレオグラフィーなども描かれている。

車内にも数多くのディテールがある。座席にはパーソナライズ可能なロゴの刺繍が施されており、さらに独自に醸造されたビールで満たされた複数の冷蔵庫も備えられている。

とはいえ、オーストリアのこのファンクラブが車両の代金をすべて自腹で支払ったわけではない。このプロジェクトはパートナーとスポンサーによって資金提供された。

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