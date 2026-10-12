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BVB、移籍の噂：ルカ・レッジャーニの冬の移籍が近づく

ルール・ナハリヒテンによると、ルカ・レッジャーニはBVBで「ますます構想外に追いやられている」という。そのため、冬の退団がいよいよ近づいているようだ。

高い才能を持つ18歳は、ニコ・コヴァチ監督の下、センターバックの序列で6番手にとどまっている模様だ。現在はニコ・シュロッターベック、ヴァルデマル・アントン、ジョアン・ガドゥ、ラミ・ベンセバイニに加え、フィリッポ・マネもレッジャーニより上の序列にいる。マネは夏のプレシーズンで大きく評価を上げた選手の一人だ。エムレ・ジャンも重傷から復帰すれば、レッジャーニより上に位置づけられるだろう。

この若いイタリア人選手は、金曜日のSVヴェルダー・ブレーメン戦（2-2）でも最後までベンチに座ったままだった。その後、レッジャーニはレギオナルリーガ西地区でプレー。BVBのU-23チームがSGヴァッテンシャイト09に3-2で勝利した試合に、45分間出場した。

レッジャーニには数週間前から退団の噂が絶えない。冬に移籍すれば、ドルトムントは100万ユーロ台から900万ユーロ台の移籍金を得られる可能性がある。すでに夏には、ミラノの強豪2クラブであるACミランとインテルに加え、サウサンプトンFCも関心を寄せていると報じられていた。レッジャーニは意識的に残留を選んだとされるが、現在は考えを変えたとみられている。

一方、レッジャーニを売却すれば、ボルシアはマルセル・レグラ獲得に向けた資金的な余裕を得られる。このポーランドの攻撃的な逸材は、ヤニス・コンスタンテリアスが膝に重傷を負った後、夏の時点でスポーツディレクターのオーレ・ブックら首脳陣から高く評価されていた。しかし、ドルトムントが代わりにアーセナルFCからイーサン・ヌワネリを期限付きで獲得したため、移籍は実現しなかった。次の移籍期間に再び獲得に動く可能性がある。

レグラが所属するザグウェンビェ・ルニンは、移籍金として最大800万ユーロを要求しているという。レッジャーニが退団すれば、その移籍金を充当できる可能性がある。

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BVB、ニュース：ラース・リッケンがドルトムントの主力選手たちに明確な要求

終了間際まで2-0でリードしながら、SVヴェルダー・ブレーメンと2-2で引き分けた失望の一戦を受け、スポーツ部門のマネージングディレクターを務めるラース・リッケンは、チームに「反発する姿勢」を求めた。

「ブレーメン戦の2-2から正しい教訓を得なければならない。あのような取りこぼしは起きてはならないが、時には起こり得る。バイエルンも勝てなかったとなれば、なおさら悔しい」と、ビルト紙はリッケンの言葉を伝えた。一方で50歳のリッケンは、メンタリティーをめぐる議論が再燃するのを未然に防ごうともした。「だからといって、我々がチームを非難することは決してない。チームは今季と昨季の戦いを通じて、我々の信頼を勝ち取ってきた」

しかもBVBは次の水曜日、チャンピオンズリーグでボデ／グリムトと対戦するという重要な一戦を控えている。「ノルウェーで、チャンピオンズリーグの素晴らしいスタートを切る大きなチャンスがある」とリッケンは語った。

ドルトムントには、昨季のノルウェーのサプライズチームを相手に「借りを返さなければならない」という思いもある。リーグフェーズでは、ボルシアはホームでの2-1のリードを守れず、結局2-2の引き分けに終わった。ベスト16への直接進出を争う中で失った勝ち点は、BVBにとって「非常に痛かった」とリッケンは語った。

結局、BVBはプレーオフに回らなければならず、アタランタ・ベルガモとの第2戦で1-4の大敗を喫し、予想外の敗退となった。ニコ・コヴァチ監督率いるチームは第1戦に2-0で勝利していた。

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BVB、日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

日時 大会 対戦カード 10月14日（水）21時 チャンピオンズリーグ FCボデ／グリムト対ボルシア・ドルトムント 10月17日（土）15時30分 ブンデスリーガ ウニオン・ベルリン対ボルシア・ドルトムント 10月20日（火）18時45分 チャンピオンズリーグ サバフFK対ボルシア・ドルトムント



