BVBのニュース＆移籍情報はこちら:

デビュー戦でスーパーゴール！ カレツァスがBVB勝利で鮮烈な印象

DFB、エル・マラ獲得交渉でのクロップ関与報道を否定

BVB、エル・マラに最終メガオファー提示か

BVBニュース：リッケンとコバチがカレツァスのデビュー戦を語る

コンスタンティノス・カレツァスは日曜午後、アーセナルFCとのテストマッチ（3-2）で、ヘンクからドルトムントへの高額移籍後初めてBVBで出場した。18歳の同選手はその試合で、一時2-0とする見事なゴールを決めた。ハーフタイムで交代している。

試合後、ニコ・コバチ監督はこのギリシャ人選手について、クラブ史上2番目に高額な移籍選手としたうえで、こう語った。「彼にはもちろんまだ時間が必要だ。フィジカル面は、われわれが望むレベルにはまだ達していない。だから45分しかプレーしていない。これは負荷管理だ」

コバチ監督はさらにこう続けた。「彼がどこから来たのかは分かっている。ヘンクでの準備期間中に少し負傷していたことも分かっている。技術的には本当に優れているのが見て取れる。それはどのチームにも必要なものだ。われわれにも必要なものだ！ その点について現時点で非常に満足している」

スポーツ担当のラース・リッケンCEOも、カレツァスのデビュー戦に好印象を抱いていた。「特に感心したのは、コスタが5日間のトレーニング後でも非常に注意深く、試合にしっかり関わり、ボール保持が安定していてチームのためにプレーしていたことだ。そして2-0の場面のようなシチュエーションなら、夜中の3時に起こされても決めてしまうだろう」と50歳の同氏は語った。

それとは別に、両首脳陣はロンドンでのBVBのパフォーマンスにも満足していた。「ニコがスタッフとともに仕込んできた素晴らしいプレーやいくつかの連係を目にすることができた」とリッケンは話し、こう続けた。「もちろん、18歳のイナシオとカレツァス、そして19歳のガドゥがゴールを決めたのはうれしいことだ。ただ、それは周囲の経験豊富な選手たちも結果を出してこそ機能する。彼らはそれをやってくれた。ラミーやヌメチャ、前線でアクセルを踏んだシウバのことを思い浮かべる。アレックス・マイヤーはものすごい落ち着きを見せていた。そうして初めて若い選手たちは彼らのそばで輝き、自分たちの見せ場を作れるんだ」

コバチ監督はこう付け加えた。「結果は最優先ではなかったし、この数週間もそうだった。大事なのは、われわれがある種のものを見られるかどうかであり、今日は非常に多くの良いものが見られた。もちろん、まだ修正すべき点は一つ二つあるが、前進はしている。前半は特に最初の2ゴールを素晴らしい形で作り出した。それが気に入った」

BVBニュース：ドルトムント首脳陣はサイード・エル・マラへの質問をかわす

ボルシア・ドルトムントが1.FCケルンのサイード・エル・マラ獲得を望んでいることは、もはや秘密ではない。それでもBVB幹部から、この快速ウインガーについてのコメントを引き出すことはできなかった。日曜のロンドンでも同様だった。

「ボルシア・ドルトムントとして他クラブの選手について話さないのは、単純に敬意の問題だ」とリッケンは語った。「残念ながら、そのせいで時々いわゆる新情報が出てきて、そして一昨日われわれがオフィスに座って『見てくれ、またわれわれがこんなことをしたことになっている』と思うことになる。そこは今、少し耐えなければならない」

一方のコバチ監督は、やや一般論としてこう述べた。「市場は非常に難しい。条件に見合う適切な選手を見つけるのは簡単ではない」

それでも54歳の指揮官は、BVBがスピードのある1対1に強いドリブラーをまだ獲得したいと考えていることをうかがわせた。「常に、攻守両面でそういう選手を抱える相手と戦うことになる。それに対抗しなければならない」とコバチ監督は話した。

さらにルール・ナハリヒテンによれば、エル・マラの移籍が実現しなかった場合に備えたプランBは「オーレ・ブックスの机の引き出しの中ですでに練られている」という。

Getty Images

BVBニュース：ジョアン・ガドゥがドルトムント初ゴールを喜ぶ

エミレーツ・スタジアムでの勝利では、2人のセンターバック、フィリッポ・マネと新加入のジョアン・ガドゥも好印象を残した。「フィリッポは今日は本当に良い試合をした。3人のセンターバックは非常によくはね返していた。フィリッポもそうだし、ジョアンもそうだ。まさに純粋な迫力であり、パワーだ。彼らは速く、寄せも鋭く、闘争心があり、対人に非常に強い」とコバチ監督は評価した。

特に、たびたび負傷に苦しんできたマネについて、このクロアチア人指揮官はこう語った。「もちろん、まだ一つ二つ改善できる点はあるが、フィリッポは前進している。それは彼の勤勉さだ。われわれは彼に合わせて調整してきた。どんな問題を抱えていたのかも分かっている。この数週間、数カ月でそれを改善してきた。健康面でこの安定を保てるなら、間違いなくわれわれにとって良い選手になるだろう」

ザルツブルクからBVBに加わったガドゥは、一時3-1とするゴールを決め、新チームで初得点を記録した。それだけにこの若手も満足げだった。「BVBでの初ゴールをとてもうれしく思う。みんなも僕と一緒にすごく喜んでくれた」と同選手は語った。「僕はディフェンダーで、いつもゴールを決めるわけではない。だからディフェンダーにとって得点するのはいつだってうれしいことだ。今日は良いプレーができた。もちろん、まだ改善はできるけれど、僕たちは良い道を進んでいる」

IMAGO

BVBニュース：コバチがカウア・プラテスのデビュー戦に言及

ブラジルからの新戦力カウア・プラテスは、アーセナル戦で60分にマクシミリアン・バイアーに代わって出場し、その後は左サイドバックでプレーした。17歳の同選手にとってもこれがドルトムントのユニホームでの初出場となった。直近までは、母国から持ち込んだ負傷のために離脱していた。

「彼はここに来たばかりで、まだかなり若く、しかも負傷していた。私は彼に、自分のプレーをするようにと言った。なぜなら、それを本当にうまくできるからだ」とコバチ監督は試合後、プラテスについて語った。

「ボールを持った時の繊細さ、非常に速いこと、そして何より本当にパワーがあることはすでに見て取れた。もちろん、まだ一つ二つ改善できる点はある。私にはまだ待ちすぎているように見えるが、彼はまだ1週間しか一緒に練習していない。そこはしっかり植え付けていく。そうすれば、バックアップとして優秀な若い選手を手にできる」とコバチ監督は説明した。

BVB日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

日付 大会 試合 8月15日（土）17:30 テストマッチ ボルシア・ドルトムント vs. ASローマ 8月22日（土）20:30 DFLスーパーカップ ボルシア・ドルトムント vs. FCバイエルン 8月29日（土）18:30 ブンデスリーガ ボルシア・ドルトムント vs. ハンブルガーSV 9月1日（火）20:45 DFBポカール HEBCハンブルク vs. ボルシア・ドルトムント 9月5日（土）15:30 ブンデスリーガ TSGホッフェンハイム vs. ボルシア・ドルトムント



