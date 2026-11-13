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ニクラス・ズーレがプロ生活で抱えた体重の問題について再び語り、食生活での過ちも明かした。また、ボルシア・ドルトムントの有望株ムサ・カバは新たな試練に直面している。BVBを巡るニュースと噂をお届けする。

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BVBニュース：ニクラス・ズーレが体重の問題を告白

ポッドキャスト「After The Final Whistle」で、ニクラス・ズーレは現役時代に「ビールを3杯飲んだり、マクドナルドで食べすぎたりしたこともあったかもしれない」と明かした。ただ、「これからの15年間、それだけのために生きていると感じたくはなかった。人生は一つのことだけをするには短すぎる」と説明した。

ズーレはバイエルン・ミュンヘンやBVBに所属していた間、たびたび体重の問題に悩まされた。けがにも数多く見舞われ、夏にボルシア・ドルトムントとの契約が満了すると現役を引退した。「サッカーはずっと好きだった。でも、毎日すべてをサッカーに注ぐ選手ではなかった。サッカーが僕の人生のすべてではなかった」とズーレは語った。

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それでも、「状況を変えよう」と試みたことはある。ズーレは一度、4週間で11キロ減量したという。それが具体的にいつだったかは明かさなかったが、BVBのトレーニング開始時に万全の状態で戻ってきた2024年夏のこととみられる。

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「専属の理学療法士と料理人を雇い、家も用意した。4週間、毎日3回トレーニングして、毎日食事をした。摂取量は1500キロカロリーだったと思う」とズーレは語り、こう続けた。「奇妙な経験だったけど、素晴らしく、本当に厳しい時間だった。自分を誇りに思えたから、素晴らしかった。長い間取り組んできたことで、成し遂げたいことだった。サッカーではしばらく、そういうものが少し欠けていた」

一方で、ズーレはこの話題を通じて「サッカー界の問題」も指摘した。「選手はみんな同じではないし、選手は株式ではなく人間だ。自分の言葉で話せると感じることが、ますます少なくなっている。高い成果を求められ、大金が動く世界で、率直に話せる環境は悪い方向に変わった。これは僕の意見にすぎないけど、多くの選手が同意すると思う。同意するかどうかは、僕にはどうでもいいことでもある。これはずっと僕の考えの一つだったから」

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現在、31歳のズーレにとってサッカーは趣味にすぎない。現在はアマチュアクラブのSVティーフェンバッハでプレーしている。「もちろん、プレッシャーの種類は違う。ロッカールームでの会話や、理学療法室に行って友人たちとくだらない話をすること。それが、1年や半年、サッカーから完全に離れたくなかった一番の理由でもある。どこかに行って、引き続きチームの一員でいたかった。違うレベル、違うスタイルで。お金はなくても、楽しみながらね」と語った。

自身を取り巻く熱狂が「今は少し落ち着いた」こともうれしいという。「本当にありがたい。9部リーグに行って、最初の試合からピッチに5、6、7組もの撮影クルーがいるのは望んでいないから。そこでプレーして、試合後にビールを3杯飲み、友人たちと過ごして、楽しい時間を送り、自分の人生を生きたいんだ」

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BVBの噂：有望株ムサ・カバに新たな試練

ムサ・カバはBVBの育成年代で最も有望な選手の一人とみられている。しかし、この守備的ミッドフィールダーは約5週間にわたりプレーできていない。『ルール・ナハリヒテン』によると、新たな試練に見舞われたという。

カバは10月初旬、南部レギオナルリーガで行われたボルシア・ドルトムントU-23とSGヴァッテンシャイト09のホームゲームで肩を脱臼した。さらに肩の靱帯を負傷し、復帰が一層遅れるという。

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同紙は離脱期間について具体的に報じていない。ただ、17歳のカバが今年中に再びピッチに立つ可能性は低いという。ドルトムントのリザーブチームでスポーツディレクターを務めるインゴ・プロイスは、『ルール・ナハリヒテン』の取材に対して慎重な姿勢を示した。「急ぐことはしない」と語り、復帰の可能性が出てくるまでには「数週間」かかるとした。

カバにとって、まだ若いキャリアでのつまずきは今回が初めてではない。2025年夏には膝の炎症で4カ月間の離脱を強いられ、10月には筋肉の問題で欠場。2026年1月には足首の負傷で1カ月余り離脱した。さらに、3月から9月までは成長期に伴う筋肉のアンバランスと激しい股関節の痛みにより欠場していた。

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カバは今季ここまで、レギオナルリーガを戦うチームで5試合に出場。得点にもアシストにも絡んでいない。

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