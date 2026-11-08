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セルー・ギラシーの負傷は、ピッチ外でもBVBにとって問題となる可能性がある。一方、ジョーブ・ベリンガムには特別な賛辞が寄せられた。ボルシア・ドルトムントのニュースと噂をお届けする。

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セルー・ギラシーの負傷が、代表ウィーク中のボルシア・ドルトムントに波紋を広げる可能性がある。

問題は何か。ギラシーは週半ばのチャンピオンズリーグ、ベティス・セビージャ戦（2-1）で筋肉を痛め、土曜日のブンデスリーガ、エルフェアスベルク戦（2-1）を欠場した。BVBは、次の代表ウィーク明けにストライカーが復帰することを期待している。ただし、ギラシーがギニア代表に合流するかどうかは、まだ決まっていない。

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ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブックはエルフェアスベルク戦前、DAZNでギニアサッカー連盟とは「良好な話し合いができている」と語った。「我々の見方では、医学的に意味がない」と強調する一方、結論については明言を避けた。「ただ、基本的には連盟と対話しなければならない」

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ドルトムントとしては当然、ギラシーが現地に残り、クラブの医師の監督下で負傷から回復し、11月21日にメンヒェングラートバッハで行われる次のブンデスリーガ戦に、できれば出場可能な状態で戻ることを望んでいる。一方のギニアも、中心選手の起用を強く望んでいる。来夏のアフリカネーションズカップ予選では、エリトリアとの重要な公式戦が2試合控えているためだ。11月12日にホーム、16日にアウェーで対戦する。

グループDで現在首位に立つ南アフリカを追い続けるには、2勝が必須となる。ギニアのグループから2027年の本大会に出場できるのは首位チームだけだ。ギラシーらは9月下旬、南アフリカでの第1戦に1-2で敗れた。来年3月には、決定的な一戦となる可能性もあるホームでの第2戦が控えている。

Getty Images

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BVBの噂：若手選手の扱いを巡り議論が紛糾？

ボルシア・ドルトムントでは現在、クラブの若手選手の扱いが波紋を呼ぶ問題になっているようだ。

『kicker』によると、マティス・アルベール（17）やサムエレ・イナシオ（18）ら若手に現状で十分な将来の展望が示されているかについて、BVB内部で「集中的に、部分的には意見が対立する形で議論されている」という。

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報道によれば、ドルトムントの一部幹部は、アルベール、イナシオ、ムッサ・カバ（17）、エンツォ・ドス・サントス（17）らが、現在はレギオナルリーガのU-23チームかU-19チームでしか、まとまった出場機会を得られていないことを問題視している。『kicker』によれば、彼らには今すぐニコ・コヴァチ監督率いるブンデスリーガのトップチームで定期的な出場機会が必要だという声が強まっている。

その背景には、クラブ外の若手選手を獲得する市場におけるBVBの評価への懸念もある。トップチームでチャンスを得られる見通しが明るくないと分かれば、ドルトムントが関心を寄せる若手選手が加入をためらう可能性があるからだ。

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BVBニュース：ハマンがジョーブ・ベリンガムを絶賛

ディートマー・ハマンは、ボルシア・ドルトムントでMFジョーブ・ベリンガムが遂げた成長を高く評価している。

ハマンは『Sky』で、ベリンガムのBVB加入当初の苦しい時期について、まずこう語った。「ジョーブ・ベリンガムは大きな期待を背負ってドルトムントに来た。兄（レアル・マドリーのスター、ジュード。編集部注）とよく比較されたが、彼は少しタイプの異なる、より守備的な選手なので、それはおそらく公平ではなかった。何度も途中交代し、なかなかリズムをつかめず、プレーも良くなかった」。BVBは2025年、AFCサンダーランドから移籍金3050万ユーロでベリンガムを獲得していた。

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ハマンは続けた。「だが、昨冬からのプレーは傑出している。そこには監督の大きな貢献がある」。ベリンガムは今やドルトムントの先発メンバーに欠かせない存在となり、安定したパフォーマンスを披露。さらに、イングランドA代表にも初めて招集された。「兄の半分、あるいは4分の3でも同じくらいの選手になれば、ドルトムントはこれからも彼のプレーを大いに楽しめるだろう」とハマンは強調した。

土曜日のエルフェアスベルク戦で2-1の勝利を収めた際も、ベリンガムはBVBの先発に名を連ね、終了間際に交代した。試合後、21歳のベリンガムは自身の成長について、とりわけニコ・コヴァチ監督に感謝していると『DAZN』で語った。「結局のところ、監督、そしてもちろんクラブのおかげです。彼らは本当に僕を助け、代表に招集されるところまで導いてくれました。とてもうれしいですし、これからも懸命に取り組みたいです」

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兄のジュードとともにイングランド代表に合流することも、ベリンガムは非常に楽しみにしている。「昔、一緒に庭や公園でプレーしていた頃、何度もこうなることを思い描いていました。大きな夢です。まだ実現したわけではないので、早く喜びすぎたくはありません。でも、本当にとてもわくわくしています」と話した。

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BVBニュース：ジョアン・ガドゥが受賞

ボルシア・ドルトムントのDFジョアン・ガドゥが、ブンデスリーガの10月の月間最優秀新人に選ばれた。

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ファン、クラブ関係者、選ばれたブンデスリーガの専門家による投票で、ガドゥはシュトゥットガルトの若き有望なGKデニス・ザイメン、SCパーダーボルンのセンターバック、マテス・ハンセンを上回った。月間最優秀新人の候補となるのは、第1節の時点で23歳未満、過去に一度も先発出場したことがなく、ブンデスリーガでの出場時間が最大450分の選手だ。

ガドゥは昨夏、移籍金1950万ユーロでRBザルツブルクからドルトムントへ移籍し、すぐにBVBで定位置をつかんだ。19歳のフランス人DFは今季、ここまで公式戦通算15試合に出場。守備で見せる印象的な成熟度などにより、ほとんどの試合で高い評価を得ている。

Getty Images

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