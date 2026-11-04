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dohcFC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
翻訳者：

BVBのニュースと噂：強い警告！ボルシア・ドルトムントは「手痛いサプライズ」に見舞われるのか？

UEFAチャンピオンズリーグ
ボルシア・ドルトムント 対 ベティス
ボルシア・ドルトムント
ベティス
ブンデスリーガ

水曜夜、ボルシア・ドルトムントのホームに乗り込むベティスは、戦力上は絶対的なトップチームとは言えない。それでも、このスペインのチームは非常に危険だ。BVBのニュースと噂。

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BVBニュース：ドルトムントに思わぬ落とし穴への警告

シュテファン・エッフェンベルク氏は、ボルシア・ドルトムントに対し、次のチャンピオンズリーグの対戦相手であるベティス・セビージャを過小評価しないよう強く警告した。

エッフェンベルク氏は、水曜夜に行われるBVBとスペイン勢のCLでの対戦について、t-onlineのコラムで「特にベティスを相手にすると、ドルトムントは痛い目に遭うかもしれない。名前に惑わされては絶対にいけない」と強調した。さらに「ベティスはスペインで、バルセロナ、アトレティコ、レアルの3強に迫っている。首位との勝ち点差はわずか4で、順位は4位。数週間前にはホームでレアルを1-0で破った。十分に注意しなければならない」と続けた。

元ドイツ代表のエッフェンベルク氏は、ベティス戦の後にチャンピオンズリーグでボルシアを待ち受ける試合も見据えている。「次の試合ではBVBはロンドンでアーセナルと対戦し、その後はインテル・ミラノがジグナル・イドゥナ・パルクにやって来る。この3試合を終えて勝ち点0ということもあり得る。BVBのニコ・コバチ監督も、それをチームに間違いなく伝えているはずだ」と強調した。

次の試合
BVB

BVB

UEFAチャンピオンズリーグ

2026年11月04日

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コバチ監督が実際にそう伝えていることは、火曜日の記者会見での発言からもうかがえた。クロアチア人指揮官は、ベティスを「非常に、非常に良いチーム」と評し、「技術が非常に高く、スペインらしいプレーをしてボールを多く保持したがるチームだ。同時に、攻守の切り替えも非常に速く、うまい。明日は間違いなく我々にとって手ごわい相手になる」と語った。

ラ・リーガでは4位につけ、再びチャンピオンズリーグ出場権の獲得に向けて順調なベティスは、今季のチャンピオンズリーグでも最初の3試合で3勝と好調だ。OSCリールとのアウェー戦に3-2で勝利した後、ホームでFCポルトに3-2、フェイエノールト・ロッテルダムに1-0で勝っている。

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BVBニュース：ラース・リッケンがジョーブ・ベリンガムの成長を説明

ボルシア・ドルトムントでの浮き沈みのあった1年目を経て、ジョーブ・ベリンガムは今季ここまでBVBで安定した活躍を見せ、ニコ・コバチ監督の下で主力の一人となっている。

クラブのスポーツ担当マネージングディレクターを務めるラース・リッケン氏は、RTL/Sky Sportに対し、「ジョーブの成長は我々にとって驚きではない」と強調。「彼には非常に強い内発的な意欲がある。どの練習でも本気で成長しようとしている。映像分析にはいつもコーチ陣も参加させている」と語った。

ベリンガムは2025年、移籍金3050万ユーロでAFCサンダーランドから、兄でレアル・マドリーのスターであるジュードの古巣に加入した。今季は公式戦で13試合に出場し、すでに3アシストを記録している。リッケン氏は、このセントラルMFの強みを主に「守備でしっかりとボールを奪い、スペースをふさぐこと」に見ているが、ベリンガムは最近、やや攻撃的な役割でプレーすることも重ねている。

「いずれ初ゴールも決まれば、彼のためにもちろんうれしく思う」とリッケン氏は話した。21歳のイングランド人選手はすでにBVBで一度得点しているものの、ドルトムントのユニフォームを着て決めた唯一のゴールは、かなり前のことだ。2025年のクラブワールドカップでは、BVBでの通算2試合目となったマメロディ・サンダウンズ戦で得点し、4-3の勝利に貢献した。

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BVBニュース：バツケ氏、バルトラとの再会を楽しみに

ボルシア・ドルトムントは、特別な思いを伴う帰還を果たす元所属選手マルク・バルトラを両手を広げて迎える。クラブ会長のハンス＝ヨアヒム・バツケ氏は、水曜夜のベティス・セビージャとのチャンピオンズリーグの試合（21時／DAZN）を前に、SIDに「彼は本当に素晴らしい人間だ。みんな再会を楽しみにしている！」と語った。「ただ、マルクのヘディングでのゴールは別の相手に決めてもらいたいね」

現在35歳でベティスのレギュラーCBであるバルトラは、2017年にチームが爆弾攻撃を受けた際、負傷した唯一のBVB選手だった。犯人はチームバスの脇にある生け垣で、金属製のピンが詰められた3つの爆発物を起爆した。バルトラは被害を受け、右手首を骨折したほか、腕に異物が刺さった。

当時、バツケ氏はBVBのマネージングディレクターだった。事件直後に試合をどう扱うかを巡る意見の相違から、トーマス・トゥヘル監督との関係は決裂した。トゥヘル監督はDFBポカール優勝を果たしたシーズンの終了直後に解任された。

バルトラは4年契約のうち1年半を過ごした2018年冬にBVBを退団した。事件のトラウマを経て、故郷に帰ることを望んだためだ。水曜夜の試合については、SIDに「非常に厳しい試合になると予想している。ドルトムントがどれほど強いか、このスタジアムでプレーすることが何を意味するか、我々はよく分かっている」と語った。

スペインのリーグで4位につけるチームは「意欲と期待、敬意を持って臨む。だが、自分たちを卑下することはない」とバルトラは強調した。ベティスは強豪相手にも渡り合えることを示してきたという。「我々には経験と才能があり、培ってきたアイデンティティーを持つチームがある」（SID

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BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

日時

大会

対戦カード

11月4日（水）21時

チャンピオンズリーグ

ボルシア・ドルトムント vs. レアル・ベティス

11月7日（土）15時30分

ブンデスリーガ

ボルシア・ドルトムント vs. SVエルフェアスベルク

11月21日（土）15時30分

ブンデスリーガ

ボルシア・メンヒェングラートバッハ vs. ボルシア・ドルトムント

11月24日（火）21時

チャンピオンズリーグ

アーセナルFC vs. ボルシア・ドルトムント

11月29日（日）19時30分

ブンデスリーガ

ボルシア・ドルトムント vs. バイヤー・レバークーゼン

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