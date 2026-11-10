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ボルシア・ドルトムントとヴァルデマル・アントンは、契約延長に前向きなようだ。一方、若手のルカ・レッジャーニを巡る状況は対照的だ。BVBのニュースと噂をお届けする。

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BVB、噂：ドルトムントはヴァルデマル・アントンとの契約延長に自信

ヴァルデマル・アントンは、ボルシア・ドルトムントで短期間のうちにチームに欠かせない存在となり、守備の中心選手へと成長した。

そのため、ドルトムントが現在の契約期間を超えて同選手をクラブにとどめたいと強く望んでいるのも驚きではない。Sky Sportがすでに報じたように、BVBは同代表選手との契約延長の可能性を本格的に検討している。

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Sky Sportによると、クラブ幹部はすでにアントンに具体的な契約案を提示した。現在の代表戦による中断期間中に、双方の話し合いをさらに進める予定だという。

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合意に向けた条件は整っているようだ。クラブも選手も今後の交渉を前向きに捉えているとされ、双方とも早期の合意を期待している。

2024年夏にドルトムントへ加入して以来、アントンはBVBの守備陣で定位置を確保している。その重要性は、継続的な出場時間にも表れている。契約を2028年まで残すアントンは、今季ここまでのブンデスリーガとチャンピオンズリーグの全試合でフル出場している。

Getty Images

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BVB、噂：ルカ・レッジャーニはドルトムント退団を希望か

ボルシア・ドルトムントでは、若手選手の育成を巡って不穏な動きがあるとSky Sportが報じた。一部の若手選手は、出場機会の少なさに不満を募らせているという。

特にルカ・レッジャーニの場合、その意向は明確だ。代理人はすでにクラブ幹部に対し、同選手が他クラブへの移籍を望んでいると伝えたという。

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マティス・アルベルトとサムエレ・イナシオは、まだ自身の将来を見直す段階には至っていないものの、両者も出場時間を増やし、ピッチ上で実力を示す機会を得たいと考えている。

18歳のレッジャーニは3月に2029年までのプロ契約を結んだが、今季はニコ・コヴァチ監督の下で公式戦2試合、計50分の出場にとどまり、主にU-23チームでプレーしている。

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17歳のアルベルトはカップ戦の1回戦でトップチームの一員として90分間プレーし、ブンデスリーガでも1度途中出場した。第1節のHSV戦でレッドカードを受けたイナシオには、ここまでコヴァチ監督の下で4試合の出場機会が与えられている。

Getty Images

BVB、日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合