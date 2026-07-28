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BVB、噂：ボルシア・ドルトムントで驚きの退団か？

移籍市場に詳しいジャンルカ・ディ・マルツィオの情報によると、パルマ・カルチョはボルシア・ドルトムントに所属するスペイン人攻撃的タレント、ウスマン・ディアロの獲得に目前まで迫っている。

報道によれば、イタリア1部クラブは2007年生まれのウインガーの移籍を早ければ火曜日にも成立させる見込みだ。ディアロはレンタルではなく完全移籍で北イタリアへ向かう。彼はつい最近、スペインのU-19欧州選手権制覇も経験している。

これにより、ウェストファーレンのクラブの育成部門は、ドルトムントのトップチームで最終的なブレークスルーを果たす前に、最も著名な才能の1人をセリエAへと失うことになる。ディアロは2023年夏にデポルティーボ・アラベスの下部組織から、シュヴァルツ・ゲルベンの育成センターへ加入していた。

当時、スペイン年代別代表のこの選手の獲得は、プリメーラ・ディビシオンの名だたるライバル勢との争奪戦を制したドルトムントにとって、まさに大きな成果とみなされていた。ドルトムントではU-17で14試合7得点3アシスト、U-19で52試合13得点7アシストを記録。その後、ドルトムントIIで3部と4部の舞台で初の経験を積み、これまで37試合に出場して2得点3アシストを残している。

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BVB、ニュース：ドルトムントが香川真司にオファー

BVBは香川真司の復帰を計画しているようだ。アジアツアー中にカーステン・クレーマーCEOが明かしたところによると、37歳の香川は現役引退後に特別な役割を担う可能性があるという。

クレーマーは、このMFがクラブの国際的な威信にとっていかに大きな存在であるかを強調した。「BVBが日本で享受している評価は、シンジのおかげでもあります。日本に来るのはこれで4回目です。これはシンジと非常に密接に結びついています」

同時にクレーマーは、このベテランに将来へ向けた具体的なオファーも示唆した。「彼自身も分かっています。現役生活が終わり、BVBで何らかの役割を担いたいと思った時、彼は私たちにとって間違いなく強く求められる人物です」と説明した。

2010年夏、攻撃的な役割を担うこの選手は、当時まだほとんど無名の存在としてセレッソ大阪からルール地方へ加入し、当時のユルゲン・クロップ監督の下で、2011年と2012年の優勝チームの中心選手の1人へと一気に上り詰めた。

マンチェスター・ユナイテッドでの2年間の中断を経て、技巧派の香川は2014年夏にドルトムントへ復帰した。香川は2010年から2012年、そして2014年から2019年までの2度の在籍期間で、BVBの一員として公式戦通算216試合に出場。日本代表として97試合出場を誇るこの選手は、60得点55アシストを記録した。

ドルトムントでの2度目の在籍を終えた後、香川はヨーロッパのプロサッカーで旅を続けた。スペインのレアル・サラゴサ、ギリシャのPAOKテッサロニキ、ベルギーのVVシント＝トロイデンを渡り歩き、2023年初めからは再び母国で古巣セレッソ大阪と契約している。

ボルシアは来週水曜日、ドイツ時間12時からこのクラブと親善試合を戦う。

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BVB、噂：ヤン・コウトにはコモだけでなく他クラブも関心か

ヤン・コウトは、噂されていたイタリアのチャンピオンズリーグ出場クラブ、コモ1907への移籍が破談になったとされる中でも、なおボルシア・ドルトムントを去る可能性がある。そう報じたのはルール・ナハリヒテンで、記事によれば右サイドバックには他にも、ただしクラブ名は明かされていない複数の関心先があるという。

ただしこの地元紙は、24歳のブラジル人の早期退団について、かなり「複雑な案件」でもあるとみている。

ドルトムントにとって、この長引く宙ぶらりんの状況は戦略的なジレンマをもたらしている。現行の移籍期間が終わるまでにブンデスリーガのクラブがコウトを放出することになれば、右サイドバックで補強の必要が生じる。その場合、守備のサイドの選手層を損なわないためにも、ドルトムントは新たなサイドの選手を必ず獲得しなければならない。

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