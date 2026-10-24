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BVB、噂：2つの強豪クラブが1月にもフェリックス・ヌメチャ獲得に本腰？

ボルシア・ドルトムントは、主力のフェリックス・ヌメチャが冬に退団することを心配すべきなのだろうか。

移籍事情に詳しいジャンルカ・ディ・マルツィオ氏はwettfreunde.netのインタビューで、「マンチェスター・ユナイテッドがフェリックス・ヌメチャに関心を持っているのは事実だ」と語り、ユナイテッドなどがヌメチャに接触していることを認めた。ただし同氏は、ユナイテッドがBVBの主力選手の獲得に向けて具体的に動くには、まず指揮官の去就が不透明な状況を解決する必要があるとも述べた。現指揮官のマイケル・キャリックはシーズン序盤の低調なスタートを受けて批判にさらされており、その立場は危うくなっている。後任候補の一人には、元ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンの名前が挙がっている。

ここ数カ月、ヌメチャにはユナイテッドのほか、リヴァプール、そしてとりわけニューカッスル・ユナイテッドとの関連が繰り返し報じられてきた。ディ・マルツィオ氏は、新たにイタリアの強豪ローマも関心を寄せていると明かした。「ローマは彼を高く評価している。ローマは1月に攻撃的な選手を獲得しようとしている。彼自身がどう考えているか次第だ。1月に移籍したいのか、それとも新たな時代を始めるために夏を選ぶのか」と同氏は語った。

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いずれにせよ、ユナイテッドとローマはともに、今冬の移籍市場でヌメチャを獲得できる可能性を探っている。ただ、BVBが1月の時点でこのMFを手放す用意があるかどうかは、まったく分かっていないという。

ヌメチャはニコ・コバチ監督にとってチームの中核を担う選手であり、26歳の同選手との契約は2030年まで残っている。そのため、関心を寄せるクラブがドルトムントに売却を検討させるには、巨額の移籍金を提示しなければならないだろう。来夏であれば、約8000万ユーロが必要になるとみられている。

ヌメチャは2023年に移籍金3000万ユーロでヴォルフスブルクからドルトムントへ加入した。今季はここまで公式戦通算11試合に出場し、2得点を挙げている。

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BVB、ニュース：コバチ監督、ドルトムントでのタイトル獲得に意欲

ボルシア・ドルトムントのニコ・コバチ監督（55）にとって、古巣フランクフルトとの対戦はいつも特別なものだ。土曜日のブンデスリーガのホームゲーム（18時30分開始／Skyで放送）を前に、コバチ監督は自身がフランクフルトの会員であり、同クラブで「素晴らしい時間」を過ごしたと語った。「だが、ここでもこれまでに非常に素晴らしい時間を過ごしてきた」。チームとともに「BVBに完全に一体感を持っている」とも話した。

コバチ監督は2016年から2018年までフランクフルトで指揮を執り、2018年には同クラブでDFBポカールを制した。BVBでも「何かを高く掲げたい。そのためには懸命に取り組み、すべてを注ぎ込む」と語った。

3試合連続のアウェー戦で移動距離が合計1万1000キロに達した後だけに、コバチ監督は久しぶりのホームゲームを楽しみにしている。「移動の疲れを早く取り除き、すぐに最高のレベルに戻らなければならない」。BVBは勝ち点14でブンデスリーガの2位につけているが、直近の2試合はいずれも引き分けに終わった。（SID）

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BVB、ニュース：ボルシア・ドルトムントとシャルケ04が共同で幹細胞提供を呼びかけ

珍しい協力関係が実現した。ブンデスリーガのボルシア・ドルトムントとシャルケ04が、ライバル関係を離れて血液がんとの闘いにともに取り組んでいる。両クラブは「色は違えど、目的は一つ」をスローガンに、ドイツ幹細胞ドナー登録機関（DSD）と提携。その大きな発信力を生かし、幹細胞ドナー候補を増やすことを目指している。

シャルケは前節、FSVマインツ05とのホームゲームでDSDとともにスタジアムで適合検査を実施し、ファンがドナー候補として登録できるようにした。BVBも土曜日（18時30分開始／Skyで放送）、フランクフルトとのホームゲームに合わせて同様の取り組みを行う。ドルトムントのマクシミリアン・バイアーもすでに血液がんとの闘いに貢献している。同選手は昨年、ドナー候補として登録した。（SID）

BVB、ニュース：ニコ・コバチ監督がコンスタンティノス・カレツァスの復帰について最新情報

MFコンスタンティノス・カレツァスは、土曜日夜に行われるボルシア・ドルトムントのフランクフルトとのブンデスリーガ戦には出場しない。

「明日は彼を帯同させない」と、BVBのニコ・コバチ監督は金曜日の記者会見で認めた。カレツァスは先週土曜日のウニオン・ベルリンとのアウェー戦（0-0）で、途中出場した直後に相手選手との競り合いで足首をひねり、足首の靱帯を損傷した。スポーツ部門責任者のラース・リッケン氏は「チームメートの反応を見て、最初はもっと悪い状態を予想した」と話し、当初懸念したほど重傷ではなかったことに安堵した。

カレツァスがサバFKとのチャンピオンズリーグ戦（2-1）と、今回のフランクフルトとのリーグ戦に続いて欠場するかどうかについて、コバチ監督は明言を避けた。18歳のギリシャ人選手が火曜日のヴェルダー・ブレーメンとのDFBポカール戦に出場できるかについては、「様子を見る必要がある。今はまだ何とも言えない。危険が大きいなら、そこで誰かを無理に復帰させることはしない」と語った。「その後1カ月離脱することになるかもしれないのなら、もう1試合休んだ方がいい」という。

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BVB、日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合