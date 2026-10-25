BVBのさらなるニュース、特集、噂：

バイアーの終盤のゴールでBVBがフランクフルトに勝利

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BVBニュース：マクシミリアン・バイアー、フランクフルト戦の決勝弾で特別なご褒美

ダーツ界のスター、スティーブン・バンティングが見守る中、アイントラハト・フランクフルトを相手にボルシア・ドルトムントを1-0の勝利に導く美しいゴールを決め、さらに特別なご褒美まで手にした。ダーツファンとして知られるマクシミリアン・バイアーにとって、土曜の夜はほぼ完璧なものとなった。

試合後にはBVBのサポーターから、この攻撃的選手に、ドルトムントで開催されているダーツ欧州選手権の日曜日の準々決勝のチケットが贈られた。「明日は絶対に行きますよ」。バイアーは、ニコ・コヴァチ監督を通じて受け取ったプレゼントについて、Skyで喜びを語った。

日曜日のダーツ欧州選手権準々決勝でガーウィン・プライスと対戦するバンティングがジグナル・イドゥナ・パルクを訪れたことも、バイアーにはもちろん特別だった。バイアーは、かつてバンティングとのダーツ対決で「1レグ奪った」こともあると明かし、BVB内では自分が「間違いなく」ダーツの一番の腕前だと語った。さらに、サッカー引退後にダーツの道へ進む可能性について、バンティングから「引退後に向けた才能があると言われた」と話した。

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BVBニュース：元ドルトムント選手が移籍の後押し役になる可能性

ボルシア・ドルトムントは昨夏にも、ポーランドの若手MFマルセル・レグラの獲得を検討していたという。最近のメディア報道によると、BVBは冬の移籍市場で再び獲得に動く意向だ。

そんな中、元ドルトムントのズラタン・アロメロヴィッチが、ポーランド1部ザグウェンビェ・ルビンでレグラのチームメートなのは好都合だ。35歳のGKはかつてBVBのユースでプレーし、2010年から2015年にかけてボルシアのセカンドチームで公式戦112試合に出場した。

アロメロヴィッチは、自ら積極的にレグラへドルトムントへの移籍を勧めることもできるかもしれない。少なくとも、19歳のレグラがBVBへ移籍する場合には手助けすると約束している。「ドイツでの住居については、具体的なオファーが来たら選ぶのを手伝うつもりです」。アロメロヴィッチはKanal Sportowy でレグラに向けてそう語った。

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BVBニュース：コヴァチ監督、コンパニ監督の回復を願う「彼には時間が必要」

ボルシア・ドルトムントのニコ・コヴァチ監督が、バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督に回復を願う言葉を送り、ベルギー人指揮官には回復のための時間を十分に与えるべきだと強調した。

コヴァチ監督は、土曜夜にBVBがアイントラハト・フランクフルトを1-0で下した試合の前、Skyで「この段階で大切なのは、彼が落ち着いて過ごせるようにすることだ。監督の仕事がどれほど大変か、私たちは皆知っている。彼には時間が必要だ」と語った。

コンパニ監督は、FCバイエルンの練習場でセカンドチームの練習を見学中に倒れ、金曜日からミュンヘンの病院で治療と検査を受けている。バイエルンのスポーツ担当役員マックス・エーベルが土曜午前に強調したように、コンパニ監督の容体は安定しているものの、ベルギー人指揮官は数週間にわたりバイエルンでの職務に就けない可能性がある。

「もちろん、すべてのサッカーファンと同じように、彼の無事を心から願っている。早く回復し、再びピッチに戻れることを願う」とコヴァチ監督はコンパニ監督に向けて強調した。

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BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

日時 大会 対戦カード 10月27日（火）20時45分 DFBポカール ボルシア・ドルトムント vs ブレーメン 10月31日（土）18時30分 ブンデスリーガ バイエルン・ミュンヘン vs ボルシア・ドルトムント 11月4日（水）21時 チャンピオンズリーグ ボルシア・ドルトムント vs ベティス 11月7日（土）15時30分 ブンデスリーガ ボルシア・ドルトムント vs SVエルフェアスベルク 11月21日（土）15時30分 ブンデスリーガ ボルシア・メンヒェングラートバッハ vs ボルシア・ドルトムント



