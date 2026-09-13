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BVBニュース：ファビオ・シウバがフェリックス・ヌメチャとのゴールセレブレーションを説明

移籍市場が閉まる直前まで、ファビオ・シウバはボルシア・ドルトムント退団を視野に入れていた。だが最終的には残留し、その後は目に見えて調子を上げている。ここまで公式戦5試合で4ゴールを記録している。

パーダーボルン戦の3-0勝利では、今季初めてジョーカー起用ではなかったシウバが早い時間帯に先制点をマーク。得点後のセレブレーションでは真っすぐベンチへ走り、フェリックス・ヌメチャのもとへ向かった。その理由を、FWは試合後に説明した。

「サッカーでも、人生でも、いつも簡単というわけではないからだ。昨季もそうだったし、今季のスタート時点でも、自分を巡ってはいろいろな騒ぎがあった」とシウバは話し、こう続けた。「彼は何度も自分のところに来て、自分を高めようとしてくれた。改善できるように、そして自分でコントロールできることに集中できるように後押ししてくれた」

当初、ストライカーが自分に寄せられた期待に応えられなかったことで、クラブ周辺の懐疑的な見方は大きかった。公の批判や不安定な出場時間が、シウバの最初の数カ月を特徴づけていた。この時期、ヌメチャが励まし役を担っていた。

「彼はいつも、自分が違いを生み出せると言ってくれた。彼はチーム内でも親友の1人で、本当に大きな助けになってくれた。この試合の後だけじゃない。以前の試合でも、うまくいった時にはいつも彼のところへ行って、『ここまで助けてくれてありがとう』と伝えていた」

シウバにとって、現在の上昇気流がヌメチャの支えと密接に結びついていることは明らかだ。「彼は、自分がこういう瞬間を経験できるようになるために本当に貢献してくれた人の1人だ。今、自分がこういう状況にいるのだとすれば、それは彼のおかげでもある」

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BVBニュース：ニコ・シュロッターベック、自身のコンディションを巡る秘密を明かす

ニコ・シュロッターベックは、SCパーダーボルン戦の3-0勝利で先発復帰を果たした。そもそもシュロッターベックがすでにピッチへ戻っていたこと自体、世間にとっては予想外だった。DFは試合終了後、Sky のマイクの前で初めてその背景を明かした。

ここ数日の回復ぶりを大きく公表しないよう、あえて自ら求めていたという。落ち着いてコンディションを整えるためだった。この秘密保持の戦術がうまくいったのは、クラブとの明確な取り決めがあったことも一因だった。

「僕がそれを望まなかったから、あまり多くを発信しなかっただけだ」とこのドイツ代表は明かした。さらに、「1週間前にはすでにトレーニングに復帰していた」という。

守備の中心はまた、ピッチ脇で過ごした時間がどれほどつらかったかも強調した。「サッカーはある意味でアドレナリン中毒なんだ。本当に恋しかったし、重い負傷だった」とシュロッターベック。「でも今は、また戻ってこられてうれしい」

昇格組との一戦で、シュロッターベックは交代するまで80分近くプレーした。自身のコンディションについて、DAZNではこう語っている。「いい感触だったし、僕たちはしっかりした試合ができた。だからうれしいよ。最後は実際、キャリアで初めて少し疲れてしまって、それで交代しなければならなかった」

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BVBニュース：ニコ・シュロッターベックはすでにユルゲン・クロップに招集されるのか？ オレ・ブックが説明

ボルシア・ドルトムントは、ニコ・シュロッターベックの次回代表ウィーク招集についてDFBと直接やり取りをしている。パーダーボルン戦後、BVBスポーツディレクターのオレ・ブックがこれを認めた。ドイツ代表監督ユルゲン・クロップは、今後のネーションズリーグに向けた最初のメンバーを9月17日に発表する予定だ。

「もちろん、我々はDFBともユルゲン・クロップとも話をしている。だが最終的にどうなるかは、その時になれば我々も、皆さんも分かるだろう」とブックは述べた。

DFの身体的負荷と個別の負荷管理を踏まえると、今後のタスクに向けて段階的に慣らしていく形、あるいは予防的に休養させる可能性もある。

DFBのネーションズリーグ日程は、9月24日のオランダでのアウェー戦でスタートする。その後、ギリシャ戦とセルビア戦のホームゲーム2試合が予定されており、最後はギリシャでのアウェー戦で代表ウィークを終える。

BVBニュース：ユリアン・ブラントがアヤックス・アムステルダムでスーパーゴール

元ドルトムントのユリアン・ブラントが、エールディビジ第6節フォルトゥナ・シッタート戦で見事な個人技から得点を奪い、アヤックス・アムステルダムの5-1アウェー快勝の口火を切った。ドイツ人新加入選手は35分に先制点を決め、レコードマイスターを勝利へと導く道筋をつけた。

ホームチームのミスキック気味のクリアの後、ブラントはペナルティーエリア境界線付近で跳ね返ってきたボールを胸で収めた。間を置かずに左足でダイレクトシュートを放つと、強烈な一撃は止めようのない形で隅へ突き刺さった。

30歳のブラントにとって、これはアムステルダムの名門のユニフォームで決めたリーグ戦2点目。公式戦通算では9試合で4ゴールとなっている。ブラントは今夏、BVBとの契約が7年で延長されなかった後、移籍金なしでアムステルダムへ加わっていた。

この大勝により、アヤックスはエールディビジの順位表で5位に浮上した。

BVB日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

日付 大会 試合 9月12日（土）15:30 ブンデスリーガ ボルシア・ドルトムント vs. SCパーダーボルン 9月19日（土）18:30 ブンデスリーガ VfBシュトゥットガルト vs. ボルシア・ドルトムント 10月9日（土）20:30 ブンデスリーガ ボルシア・ドルトムント vs. ヴェルダー・ブレーメン 10月14日（水）21:00 チャンピオンズリーグ FCボデ／グリムト vs. ボルシア・ドルトムント 10月17日（土）15:30 ブンデスリーガ ウニオン・ベルリン vs. ボルシア・ドルトムント







