BVBのその他のニュース、特集、噂：

予想に反して躍動するBVBの「移籍失敗組」

ファビオ・シウバがBVB史上最高のジョーカーである理由

BVBは主力選手との苦い別れを迎えるのか？

BVB、移籍の噂：ギラシーの契約延長でケインも念頭に

ボルシア・ドルトムントがセンターフォワードのセルー・ギラシーを、2028年の契約満了後もチームにとどめたいと考えていることには、バイエルン・ミュンヘンの得点源ハリー・ケインも関係しているようだ。

2024年からBVBでプレーするギラシーは、以前から根強く売却候補と見なされてきた。それだけに、シュポルト・ビルトによれば、ドルトムントが30歳のギラシーとの契約を早期に延長したいと考えているのは、やや意外だ。

ビルトの報道によると、BVB首脳陣はその際、ケインの歩みも念頭に置いている。イングランド人のケインは33歳の今、まさにキャリアの絶頂にあり、最近はバロンドールも受賞した。FCBでの得点率も際立っている。ケインに加え、30代半ばになっても間違いなくトップレベルにあった元バイエルン、BVBの得点源ロベルト・レヴァンドフスキ（現シカゴ・ファイアー）は、ギラシーに引き続き期待を寄せることが理にかなっていると、ドルトムントの幹部が考える上での手本となっている。

次の試合 BVB ブンデスリーガ 09:30 ELV 視聴する

ギニア出身のギラシーについても、最高の時期はこれから訪れ、すでに高い得点率を今後さらに伸ばせると期待しているからだ。ドルトムントは、かつてBVBを率いたユルゲン・クロップがリヴァプール監督時代に語った言葉も心に留めている。「選手のピークが必ずしも20代半ばに来るわけではない。30代前半から半ばの大きな利点は、キャリアを通じて積んだ経験によって、状況をより的確に判断できることだ。それによって数年前よりも優れた選手になることさえできる」とクロップは説明していた。

ビルトによれば、BVBがギラシーとの契約延長を目指す動きを後押しする要因はほかにもある。ギニア代表のギラシーは年間900万ユーロを優に超えるとみられる高額年俸を受け取っているものの、ラース・リッケンらは、ギラシーが退団した場合に同等の代役を獲得する方がはるかに費用がかかると認識している。

一方、ギラシー自身は現在、ドルトムントでこれまで以上に居心地の良さを感じているという。ポジションを争うファビオ・シウバとは非常に良好な関係にあり、さらに夏に加入したジョアン・ガドゥという親しい友人もできた。また、憧れている超名門クラブが現時点では自分にあまり関心を示していないことも、ギラシーは今や理解しているようだ。

そうしたことから、現時点ではギラシーが今後も長くドルトムントでプレーする見通しだ。クラブは2024年、ギラシーの獲得に際してシュトゥットガルトに移籍金1800万ユーロを支払った。

今季のギラシーは、ここまで公式戦14試合で8得点を記録している。ただ、水曜日のベティス・セビージャとのチャンピオンズリーグの試合は、ギラシーにとって苦いものとなった。開始から30分余りで、負傷を抱えて交代を余儀なくされた。

Getty Images

BVB、ニュース：表に出ない「新加入者」が細部を改善

細部からボルシア・ドルトムントを前進させている新加入者について、一般にはこれまでほとんど知られていない。

BVBには10月から、スコット・ティングリーという新たなグリーンキーパーがいる。シュポルト・ビルトによれば、その仕事はすでに成果を上げている。

同誌によると、ジグナル・イドゥナ・パルクのピッチでボールが以前より速く転がるようになったのは、ティングリーの貢献が決め手だった。鍵となったのは、この準優勝クラブがイングランド2部のワトフォードから引き抜いたティングリーが、試合前の芝刈りの手順を変えたことだ。ホームゲームの前日に最後の芝刈りをする代わりに、現在はキックオフのわずか3時間前に再び刈っている。

これにより、夜間に芝が伸び、試合時に0.1～0.2ミリ長くなるのを防ぐという。差はごくわずかだが、シュポルト・ビルトによれば、実際にプレーが速くなったとして、ニコ・コヴァチ監督らはこの変更に非常に満足している。ホームでできるだけ主導権を握って戦う上で、BVBにはプラスとなる。

Getty Images

BVB、ニュース：オーレ・ブックが冬の補強候補ポジションを示唆

ボルシア・ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブックは、来る冬の移籍市場でBVBが新戦力を探す可能性のあるポジションを示唆した。

水曜日夜のベティス・セビージャとのチャンピオンズリーグの試合を前に、DAZNで1月の新戦力獲得の可能性について問われたブックは、まず「その時に何が可能かを見極める。今後、負傷者が出るかどうかにも左右される」と明言を避けた。そして、クラブは「今のチームにとても満足している。選手層も十分に厚い」と語った。

ただ、最終的には次のようにも述べた。「サイドバックがそれほど多くないことは、大きな秘密ではない。そこであまり問題が起きてはいけない」

ドルトムントの基本布陣でウイングバックを務めるのは、主にユリアン・リエルソンとダニエル・スヴェンソンだ。次の選択肢は攻撃的な選手であるマクシミリアン・バイアーとなる。夏に加入した左サイドバックのカウア・プラテスは、ここまで有力な代替候補とはなっておらず、その先のサイドバックの選択肢は手薄だ。ただ、例えばセンターバックのラミ・ベンセバイニは左サイドでも助けになれるほか、緊急時にはヴァルデマール・アントンを右サイドで起用することも可能だろう。

この点に関連して興味深いのは、BVBが夏にも目をつけていたとみられる、ザグウェンビェ・ルビン所属のポーランド人若手MFマルセル・レグラが、冬に向けて再び獲得候補に挙がっているということだ。10月にはビルトが、ドルトムントは20歳のレグラを獲得し、右サイドバックに転向させたいと考えていると報じていた。

Getty Images

BVB、ニュース：ディートマー・ハマン氏、ドルトムントの優勝には現実的な可能性があると見る

ディートマー・ハマン氏は、先週末に行われた首位バイエルンとのブンデスリーガ上位対決が2-2に終わったことを受け、ボルシア・ドルトムントはFCBと実際に白熱した優勝争いを繰り広げられると見ている。

「互角に戦えることを示した」と、元バイエルン選手はSky Austriaのポッドキャスト『Hamann & Stankovic』で、アリアンツ・アレーナでのBVBの戦いぶりに感銘を受けた様子で語った。「少し運に恵まれたとはいえ、ミュンヘンで2度追いつくことは、ヴァンサン・コンパニが就任して以来、できたチームがほとんどない」

38分にコンラッド・ライマーがバイエルンに先制点をもたらしたが、1時間が経過したところでアウェーのドルトムントがセルー・ギラシーのゴールで追いついた。その少し後、ダヨ・ウパメカノの得点で再びバイエルンがリードしたものの、途中出場のファビオ・シウバが89分に得点。ドルトムントは土壇場で勝ち点1を持ち帰ることができた。

「彼らには自信があり、今では非常に良い陣容もそろっている」と、ハマン氏はドルトムントの大きな進歩を評価した。しかし、最も重要なのは別の点だという。「土曜日の試合で『そうだ、今年のバイエルンには隙があるかもしれない』という感覚を得たと思う」とハマン氏は語った。

8試合を終えた時点でBVBはFCBと勝ち点で並び、得失点差で下回って2位につける。ドルトムントは次のリーグ戦となる土曜日のホームでの昇格組エルフェアスベルク戦で勝利が必須となる一方、バイエルンはマインツ05とのアウェー戦に臨む。

Getty Images

BVB、ニュース：ユースリーグでトップチームの選手が加わるもドルトムントは引き分け

トップチームからの選手が加わったにもかかわらず、ボルシア・ドルトムントのU-19チームは水曜日のユースリーグ、ベティス・セビージャとのホーム戦で2-2の引き分けに終わった。

センターバックのルカ・レッジャーニと、夏にブラジルのクルゼイロから移籍金700万ユーロで加入した左サイドバックのカウア・プラテスは、スペイン勢との一戦でそれぞれ実戦経験を積んだ。そしてBVBの若手チームは、ジャスティン・ホイが開始わずか6分にゴールを決め、早々に先制した。

しかしベティスは、その少し後の12分にルベン・デ・サが同点弾を決める。さらにその直後の23分、得点源のビャルキ・ガルダルソンがドルトムントに一時的な2-1のリードをもたらした。波乱の前半、アウェーのベティスは27分にPKを獲得したが、BVBのGKアーロン・ヘルトがセーブ。だが数分後の35分、フラン・バタンが2-2とするゴールを決め、リードは失われた。これが最終スコアとなった。

現在トップチームで出場の見込みがないレッジャーニは90分間フル出場した一方、プラテスは1時間弱で交代した。

Getty Images

BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合