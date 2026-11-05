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BVB、噂：ギラシの契約延長を考えるドルトムント、ケーンも念頭に

ボルシア・ドルトムントがセンターフォワードのセール・ギラシを、2028年の契約満了後も引き留めたいと考えている背景には、バイエルン・ミュンヘンの得点源ハリー・ケーンの存在もあるようだ。

2024年からBVBでプレーするギラシは、これまで根強く売却候補とみられてきた。それだけに、『シュポルト・ビルト』によるとドルトムントが30歳のギラシとの契約を前倒しで延長したいと考えているのは、やや意外だ。

『ビルト』の報道によれば、BVB首脳陣はケーンの経歴も念頭に置いている。33歳のイングランド代表FWは今まさにキャリアの絶頂期にあり、最近ではバロンドールまで受賞した。FCBでも際立った得点率を記録している。ケーン、そして元バイエルン・BVBのゴールゲッターで、現在はシカゴ・ファイアーに所属するロベルト・レヴァンドフスキも、30代半ばでなお最高水準のプレーを見せた。ボルシアの幹部は両者を、ギラシを引き続き起用することに意味があると考える根拠にしている。

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ギニア出身のギラシについても、最高の時期はこれから訪れ、すでに高い得点率をさらに伸ばせると期待しているのだ。ドルトムントの幹部は、かつてBVBの監督を務めたユルゲン・クロップがリヴァプール時代に語った言葉も心に留めている。「パフォーマンスのピークが必ずしも20代半ばに来るわけではない。30代前半から半ばの大きな利点は、キャリアを通じて積んだ経験によって、選手が状況をより的確に判断できることだ。その結果、数年前よりも優れた選手になることさえある」とクロップは説明していた。

『ビルト』によれば、BVBがギラシとの契約延長を目指す動きをさらに後押ししている事情もある。ギニア代表FWの年俸は900万ユーロ強とみられる高額なものだが、ラース・リッケンらは、ギラシが退団した場合に同等の代役を獲得するには、はるかに大きな費用がかかると認識している。

一方、ギラシ本人も現在、ドルトムントでこれまで以上に居心地の良さを感じているという。ポジションを争うファビオ・シウバとは非常に良好な関係にあり、夏に加入したヨアネ・ガドゥという新たな親友もできた。さらにギラシは、自身が憧れるトップクラブが現時点ではあまり自分に関心を示していないことも理解したという。

こうしたことから、ギラシは今後も長くボルシアでプレーする見通しだ。ドルトムントは2024年、ギラシの獲得に際してシュトゥットガルトへ移籍金1800万ユーロを支払った。

ギラシは今季、公式戦14試合で8得点を記録している。ただ、水曜日のベティス・セビージャとのチャンピオンズリーグ戦は苦いものとなり、開始から30分余りで負傷により交代を余儀なくされた。

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BVB、ニュース：人知れず加わった新戦力が細部を改善

ボルシア・ドルトムントを細部から前進させている新戦力について、これまで一般にはほとんど知られていなかった。

BVBには10月から、新たなグリーンキーパーとしてスコット・ティングリーが加わっている。『シュポルト・ビルト』によれば、その仕事はすでに成果を上げている。

報道によると、ジグナル・イドゥナ・パルクの芝の上でボールが以前より速く転がるようになったのは、ティングリーの貢献が決定的だったという。昨季の準優勝チームがイングランド2部のワトフォードから引き抜いたティングリーは、試合前の芝刈りの手順を変更した。ホームゲームの前日に最後の芝刈りをするのではなく、キックオフのわずか3時間前にもう一度刈るようにしたのだ。

これにより、一晩で芝が伸び、試合時に0.1～0.2ミリ長くなることを防ぐ狙いがある。差はごくわずかだが、『シュポルト・ビルト』によると、実際にプレーの展開が速くなったとして、ニコ・コヴァチ監督らはこの変更に大いに満足している。ホームスタジアムでできる限り主導権を握って戦いたいBVBにとって、プラスとなっている。

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BVB、ニュース：オーレ・ブックSD、冬の補強候補ポジションを示唆

ボルシア・ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブックが、間もなく訪れる冬の移籍市場でBVBが新戦力を探す可能性のあるポジションを示唆した。

水曜夜のベティス・セビージャとのチャンピオンズリーグ戦を前に、DAZNで1月の補強の可能性を問われたブックは、まず「そのとき何が可能かを見極める。けが人がさらに出るかどうかにも左右される」と明言を避けた。さらに、現有の「チームには非常に満足している。選手層も十分だ」と語った。

ただ、最終的には「サイドバックの人数が多くないのは、大きな秘密ではない。そこで多くのことが起きては困る」とも述べた。

ドルトムントの基本布陣でウイングバックを務めるのは主にユリアン・リエルソンとダニエル・スヴェンソンで、次の選択肢は攻撃的な選手のマキシミリアン・バイアーだ。夏に加入した左サイドバックのカウア・プラテスは、これまで有力な代替候補とはなっておらず、サイドバックの選手層はその先が薄い。ただし、センターバックのラミ・ベンセバイニは左サイドでもプレーでき、緊急時にはヴァルデマール・アントンが右サイドを務める選択肢もある。

これに関連して興味深いのが、BVBが夏にも注目していたとみられるザグウェンビエ・ルビン所属のポーランド人若手MFマルセル・レグラが、冬の補強候補として再び浮上しているという点だ。10月には『ビルト』が、ドルトムントは20歳のレグラを獲得し、右サイドバックに転向させたいと考えていると報じていた。

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BVB、ニュース：ディートマー・ハマン、ドルトムントの優勝に現実的な可能性

ディートマー・ハマンは、先週末に首位バイエルンの本拠地で行われたブンデスリーガの上位対決で2-2と引き分けた内容を受け、ボルシア・ドルトムントにはFCBと実際に競り合う優勝争いを演じる力があるとみている。

元バイエルン選手のハマンは、Sky Austriaのポッドキャスト「Hamann & Stankovic」で、アリアンツ・アレーナでのBVBの戦いぶりに感銘を受け、「彼らは対等に戦えることを示した」と語った。「多少の幸運はあったにせよ、ミュンヘンで2度追いつくことができたチームは、ヴァンサン・コンパニが来てからほとんどいない」

38分にコンラート・ライマーがバイエルンを先制に導いたが、60分にはアウェーチームのセール・ギラシが同点弾を決めた。その少し後、ダヨ・ウパメカノの得点で再びバイエルンがリードしたものの、途中出場のファビオ・シウバが89分にゴールを挙げ、ボルシアは勝ち点1を持ち帰った。

「彼らには自信があり、今では非常に良いチームもそろっている」とハマンはドルトムントの大きな進歩を認めた。ただ、最も重要なのは別の点だという。「土曜日に彼らは『そうだ、今年のバイエルンには隙があるかもしれない』と感じたと思う」とハマンは語った。

8節を終え、BVBはFCBと勝ち点で並び、得失点差で下回って2位につけている。土曜日の次節、ドルトムントはホームで昇格組エルフェルスベルクと対戦し、勝利が必須となる。一方、バイエルンはマインツ05の敵地に乗り込む。

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BVB、ニュース：ドルトムント、ユースリーグでトップチームの選手が出場も引き分け

ボルシア・ドルトムントU-19は水曜日、トップチームの選手たちが出場したものの、ホームでのベティス・セビージャとのユースリーグ戦で2-2の引き分けに終わった。

センターバックのルカ・レッジャーニと、夏にブラジルのクルゼイロから移籍金700万ユーロで加入した左サイドバックのカウア・プラテスが、それぞれスペイン勢との対戦で実戦経験を積んだ。BVBの若手チームは早々に先制し、ジャスティン・ホイが開始6分に得点した。

しかし、ベティスはその直後の12分にルベン・デ・サのゴールで追いついた。さらに23分には、得点源のビャルキ・ガルダルソンが決めてボルシアが一時的に2-1とリードした。波乱の前半、27分にはアウェーチームにPKが与えられたが、BVBのGKアーロン・ヘルトがセーブ。その数分後、35分にフラン・バタンが2-2とするゴールを決め、リードは失われた。これが最終スコアとなった。

現在トップチームで出場の見込みがないレッジャーニは90分間プレーし、プラテスは開始から1時間弱で交代した。

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BVB、日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合