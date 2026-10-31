BVBのその他のニュース・記事：

忘れられかけているBVBの高額な10代選手たち、不運が続く

コヴァチ監督、バイエルンとの大一番を前にVARについて明確な見解

コヴァチ監督、バイエルン戦を前にBVBに朗報を発表

BVBニュース：ロイ・マカーイ、バイエルン対ドルトムントをからかう

バイエルン・ミュンヘンの伝説的ストライカー、ロイ・マカーイが、ドイツ最多優勝クラブとBVBによる間もなく行われる「クラシカー」に軽く皮肉を飛ばした。

オランダ出身のマカーイはSport1のインタビューで、「自分が知っているクラシカーは一つだけ」と語った。それは母国のアヤックス・アムステルダムとフェイエノールト・ロッテルダムの対戦だという。

実際、マカーイがブンデスリーガでプレーしていた2003年から2007年当時、バイエルンとBVBの対戦には、現在ほどのスポーツ面での重要性はなかった。ドルトムントは当時、目立たない中位にとどまり、ミュンヘンのクラブにとって挑戦者とはほとんど言えなかった。

次の試合 FCB ブンデスリーガ 13:30 BVB 視聴する

バイエルンがドイツ王座を争っていた相手は、別のクラブだった。「私が現役だった頃は、今ほど大きな対戦ではなかった。私たちの主なライバルはシャルケ、ハンブルガーSV、ヴェルダー・ブレーメンだった」とマカーイは語る。

特にシャルケとブレーメンは、2000年代初めに幾度もバイエルンを苦しめた。シャルケは2001年と2005年にわずかな差で優勝を逃した一方、ヴェルダーは2004年、トーマス・シャーフ監督の下で優勝シャーレをブレーメンに持ち帰った。

IMAGO

BVBニュース：ヴォルフ＝クリストフ・フス氏、BVBにも勝機があると見る

Skyの解説者ヴォルフ＝クリストフ・フス氏は、土曜夜の注目の一戦でBVBがバイエルン・ミュンヘンに十分対抗できると考えている。

フス氏はntvで、今季ここまでのBVBを「ニコ・コヴァチ監督の下、守備は非常に安定している」と評価した。「バイエルンは非常にコンパクトな守備を崩すために苦労するだろう。どんなミスも罰せられかねないという状況を受け入れなければならない」

コヴァチ監督は「ドルトムントに明確な指針を根付かせることに成功した。誰もがその指針を頼りにできると正確に分かっている。そうしたことが安心感を与える。ミュンヘンでも同じだ」とも述べた。

現在、両チームはブンデスリーガの順位表で上位に並ぶ。得失点差で上回るバイエルンが首位に立っており、BVBは勝利すればライバルを追い抜ける。

IMAGO

BVBの噂：コンスタンティノス・カレツァスがメンバーに復帰

ボルシア・ドルトムントは、土曜夜にミュンヘンで行われるバイエルンとの注目の一戦に、攻撃的選手のコンスタンティノス・カレツァスを帯同させるようだ。Ruhr Nachrichtenが報じている。

報道によると、ギリシャ人選手のカレツァスは金曜夜にドルトムントからバイエルン州の州都へ向かった20人のメンバーに入っていた。また、DFラミ・ベンセバイニ（退場による出場停止明け）とGKアレクサンダー・マイヤー（インフルエンザ様の感染症から回復）もメンバーに復帰するという。

カレツァスは約2週間前、ブンデスリーガのウニオン・ベルリン戦で足首の靱帯を負傷した。当初、BVBでは長期離脱を懸念していたが、最終的にけがはそれほど深刻ではないことが分かった。

ただ、18歳のカレツァスがアリアンツ・アレーナで先発する可能性は低く、まずはベンチに座る見込みだ。

BVBニュース：元ドルトムントのクリスティアン・プリシッチがミランと契約延長

かつてブンデスリーガでプレーしたクリスティアン・プリシッチ（28）が、イタリアの強豪ACミランとの契約を長期延長した。ミランは、同じ街のライバルであるインテルとの「デルビー・デッラ・マドンニーナ」（土曜20時45分）を翌日に控え、アメリカ代表選手が2031年6月までの新契約に署名したと発表した。

ミランは声明で、「ロッソネリでの141試合44得点は、チームにとっての彼の重要性と、クラブの将来構想における役割の両方を示している」と記した。2019年までボルシア・ドルトムントでプレーし、その後チェルシーへ移籍したプリシッチは、2023年7月にミランへ加入して以来、「キープレーヤー」になったという。（SID）

Getty Images

BVBの日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合