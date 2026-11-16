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エムレ・ジャンが、BVBでの復帰時期について初めて具体的な見通しを示した。また、かつて期待を集めた若手選手が、ドルトムント時代を振り返っている。ボルシア・ドルトムントのニュースと噂をお届けする。

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BVBニュース：エムレ・ジャンが復帰計画を明かす

エムレ・ジャンは現在、ボルシア・ドルトムントでの復帰に向けて取り組んでいる。ただ、BVBの主将は年内の復帰は見込んでいない。

ジャンはRuhr24のインタビューで「今年中は難しい」と語った。一方、冬季中断明けについては前向きな見方を示し、「1月には再びプレーできればと思っている」と続けた。

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ジャンは2月末、バイエルン・ミュンヘンとのブンデスリーガの試合で十字靭帯を断裂し、それ以来BVBでプレーできていない。さらに10月には、以前から痛めていた内転筋の手術も受けた。

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現在は、32歳のジャンの状態は身体面でも精神面でも「ずっと良くなっている」という。トレーニングの一部には再び参加できるようになった。代表で48試合に出場したジャンとボルシア・ドルトムントの契約は、今季終了までとなっている。

Getty Images

BVBニュース：ブラッドリー・フィンクがボルシア・ドルトムント時代を振り返る

ブラッドリー・フィンクは2019年から2022年までボルシア・ドルトムントの育成部門でプレーし、大きな期待を集めるストライカーの逸材として称賛された。得点力を武器に、スイス出身のフィンクは同年代で最も将来を嘱望されるアタッカーの一人と見なされていた。

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しかし、トップチームでの飛躍は果たせなかった。現在23歳のフィンクは当時を振り返り、世間の注目やアーリング・ハーランドとの比較がいかに自分について回ったかを語った。

フィンクはtransfermarkt.deに対し、「注目を集めていることは受け入れた。実際にそうだったからね」と話した。メディアから一時は「スイスのハーランド」と呼ばれ、ユスファ・ムココの後継者候補とも目されていた。

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それに伴う大きな期待は、若いストライカーに重くのしかかった。「一方ではうれしかったけど、他方ではアーリング・ハーランド2.0には決してなりたくなかった。ブラッドリー・フィンク1.0になりたかったんだ」

育成部門では、マイク・トゥルベルグ監督の下で目覚ましい活躍を見せた。U-19では26試合で37ゴール関与を記録。さらに、トップチームと初めて練習する機会も得た。

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それでも、ブンデスリーガへのステップアップはかなわなかった。トップリーグで出場する機会を得られなかったことは、フィンクの心に残っている。「僕の場合は、ブンデスリーガデビューを果たせなかったことへの失望のほうが大きかった」と語り、こう続けた。「でも、BVBを悪く言うつもりはない。素晴らしいクラブだし、これからもそうだ。ただ、次のステップに進むには間違った場所だった」

フィンクは現在、スコットランドのダンディーFCに期限付き移籍中。保有元のクラブはウィコム・ワンダラーズだ。

Getty Images

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BVBニュース：アレクサンドラ・ポップ「ワンマンショーにはしたくない」

ボルシア・ドルトムントの女子チームは日曜日、シャルケとのホームゲームで存在感を示した。ドルトムントは4-0でダービーに勝利。中心となったのは、3得点で快勝に大きく貢献したアレクサンドラ・ポップだった。

試合終了後には、35歳のポップがBVBサポーターからどれほど支持されているかが明らかになった。ポップが記者の質問に答えている間、ファンは「アレックスに会いたい、アレックスに会いたい」と連呼。あるサポーターは、ミッキー・クラウゼの曲のメロディーに合わせて「アレックス、写真をちょうだい。君の写真をちょうだい」と呼びかけた。

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これほど熱狂的な反応は、ポップにとっても予想外だったようだ。「ええ、予想していたかって？ いいえ、ここまでとは思っていなかった。これほどすごいとは予想していなかった」と話し、こう続けた。「でも、私にとって大切なのは、これがワンマンショーではないということ。大事なのはチームであり、クラブとチームの発展です」

ポップは自身の役割を、何よりも経験を生かしてチームを助けることだと考えている。「私は必要な場面で助け、例えば今日のようにチームに落ち着きをもたらすためにいます。あるいは、厳しい状況で大事な瞬間にゴール前に立つためでもあります」

Getty Images

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