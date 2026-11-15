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ボルシア・ドルトムントのカルステン・クラマー取締役が、フェリックス・ヌメチャの物議を醸したゴールパフォーマンスについて語った。57歳のクラマー氏は、サイード・エル・マラを巡る移籍交渉の舞台裏も明かしている。BVBのニュースと噂をお届けする。

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BVB、ニュース：ドルトムント幹部クラマー氏がヌメチャの一件に言及

ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長に続き、ボルシア・ドルトムントのカルステン・クラマー取締役も、フェリックス・ヌメチャの物議を醸した「王冠」のゴールパフォーマンスについて語った。

クラマー氏はポッドキャスト「colourFIELD tell-a-vision」で、こう話した。「ここ数日は濃密な日々でしたし、私たちもこの件を重く受け止めています。人々の関心を集めていることも分かります。さまざまな意見がぶつかり合っています。私もフェリックスと連絡を取りました。こうした行為が何を引き起こし得るのかを伝えるため、きっと彼ともう一度話すことになるでしょう」

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さらに、クラマー氏は続けた。「それによって生じた反応が正当かどうかについては、私にとって最終的に重要なのは実際の振る舞いです。フェリックス・ヌメチャの振る舞いにはまったく非の打ちどころがありません。信仰とはまったく関係なく、人柄によってチーム内でも好かれています。誰に対しても非常に敬意を持って接する、非の打ちどころのない人間です。とても楽しく、面白い人物で、普段の振る舞いには批判を受ける理由がまったくありません」

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57歳のクラマー氏は、さらにこう述べた。「今、多くの人に嫌な思いをさせているこの象徴的な行為は、私たちが向き合わなければならない反応を引き起こしています。これをただ放置して『それはあなたたちの受け止め方だ』と言うのは不誠実でしょう。ボルシア・ドルトムントとして、特定の状況にそう向き合いたいわけではありません。ただ、難しい課題であることは認めます」

クラマー氏は、この件についてファンやその他の人々からクラブに寄せられた声の傾向も明かした。「個人的には、大多数の人はこの件を気にしておらず、フェリックスへの批判も理解できないでいる印象です」と語り、こう付け加えた。「ここ数日、同僚たちと実際に寄せられたメッセージを確認しました。その結果を客観的かつ冷静に言えば、連絡をくれた人の80％は、この議論そのものが理解できず、『私たちはサッカークラブのファンだ。一体何を議論しているんだ？』とまで言っています」

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一方でクラマー氏は、ヌメチャのゴールパフォーマンスに不快感を抱く人々にも理解を示した。「それでも、この象徴的な行為が、あの信仰の中でもごく一部の特定の層と結びついているために、懸念を抱く人がいることはもちろん理解できます。私にとってボルシア・ドルトムントの結束は大切です。だからこそ、すべての人の思いを真剣に受け止めなければなりません。できるだけ多くの人が納得できるよう、この過程を最善の形で取りまとめることが、アキと私の役目です」

最後にクラマー氏は、こう強調した。「私たちにとって重要なのは、そしてこの考えは変わりませんが、フェリックスが非常に寛容な人間だということです。複雑な問題であることに変わりはありません。もちろん望ましくないのは、フェリックスがゴールパフォーマンスで選んだ象徴的な行為を、私個人としても良いとは思わない立場を取る集団が、マーケティング目的に利用することです。そこには線を引かなければなりません。それがクラブ内部での私たちの仕事です」

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土曜日のBVBがSVエルフェアスベルクに2-1で勝利した試合で2得点を挙げたヌメチャは、「Ballers in God」に属する「The King's Return」への支持を表すゴールパフォーマンスで再び注目を集めた。その際、頭から王冠を取り、ひざまずいて自分の前のピッチに置くしぐさを見せた。

福音派ネットワーク「Ballers in God」は、キリスト教保守派の立場を取り、同性愛を罪、人工妊娠中絶を「サタンの計画」として非難しているなどと指摘されている。

Getty Images

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BVB、噂：ボルシア・ドルトムントは夏にDFを獲得か

ボルシア・ドルトムントは来夏に向けてセンターバックを探している。ドイツ紙『ビルト』が報じた。

求める条件は、若く、大きな成長の可能性を持ちながら、競争を生み出せるだけの経験もすでに備えていることだ。新加入候補には、ヴァルデマル・アントンやニコ・シュロッターベックらとの先発争いに加わることが期待されている。

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報道によれば、この移籍は長期的な投資と位置付けられている。理想としては、新加入選手がまず経験豊富な選手たちから学び、1～2年のうちにレギュラーへ成長する形だ。ドルトムントは主力が抜けてから対応するのではなく、経験豊富な選手を維持しながら次世代を育てる計画だ。

IMAGO

BVB、ニュース：サイード・エル・マラを巡るドルトムントの移籍交渉、その舞台裏が明らかに

BVBのカルステン・クラマー取締役は、ポッドキャスト「colourFIELD tell-a-vision」で、昨夏に長引いたケルンのサイード・エル・マラを巡る交渉についても語った。ボルシアはこの代表選手に5000万ユーロ弱を投じる意向で、実現すればクラブの移籍金記録を大幅に更新するはずだった。しかし、最終的には交渉から撤退し、その後まもなくヨイ・フェールマンとヤニス・コンスタンテリアスを獲得。コンスタンテリアスは、得点も挙げた自身初のブンデスリーガ出場試合で十字靱帯断裂を負った。

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「ラース・リッケンとオーレ・ブックが『サイードを獲得したい』と言ったことを、今でもはっきり覚えています。それから集まって、どこまで出すかを話し合いました。実際、ボルシア・ドルトムントとしては、これまでにない規模のオファーを提示しました」とクラマー氏は語った。

しかし、クラブはその資金を2人の選手に使うことを選んだという。「それもプランBではなく、常に並行して検討していた選択肢でした。そして、ある時点で強化担当者たちが『これでは一つに賭けすぎだ。やめよう』と言ったのです。そこで彼らはこの道を選びました」とクラマー氏は説明した。

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クラマー氏が認めるように、コンスタンテリアスの重傷はBVB幹部にとって大きな痛手だった。「あの瞬間、私の気持ちは完全に折れました。2-0でリードし、素晴らしい前半を戦っていたのですが、私たちがどれほどの逸材を獲得したのか、皆がすぐに気づいたからです」と語り、さらに続けた。「ラース、オーレ、ニコはもちろん彼の実力を知っていました。でも正直に言えば、私たち全員がそれまで彼のプレーをしっかり見ていたわけではありません。本当に落ち込みました。週末中、立ち直れませんでした」

Getty Images

BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合