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ギラシーの活躍でBVBが勝利「少し複雑な気持ちだ」

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BVB、噂：ニコ・コバチ監督の契約に関する注目の詳細が明らかに

ニコ・コバチ監督は先ごろ、BVBとの契約を再び延長し、契約期間は2029年までとなった。スポルト・ビルトによると、この契約には成功報酬に加え、いわゆる「解任条項」も含まれているという。

報道によれば、コバチ監督が結果を出せなかった場合、契約を直ちに解除することで本人とクラブ首脳陣が合意している。解任となった時点で、2029年6月までの未払い給与の残額を算出し、その50％をコバチ監督に支払うという。

これにより、BVBはコバチ監督への給与支払いを終えられる。一方、コバチ監督はすぐに他クラブとの交渉を始められ、そのクラブも違約金を支払う必要がない。

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一方、成功を収めた場合には、コバチ監督に複数のボーナスが用意されている。500万ユーロ程度とされる基本給に加え、リーグ優勝なら120万ユーロを受け取る。チャンピオンズリーグ制覇でも同額が支払われ、DFBポカール優勝なら50万ユーロが加わる。

昨季終盤に始まったという交渉で、コバチ監督は今回は長期契約を求めた。2025年8月には契約をさらに1年延長することで合意していたが、今回はそこに2年が上乗せされた。スポーツディレクターのオレ・ブック、マネージングディレクターのラース・リッケンとともに、何かを築き上げたいという明確な意思の表れだ。

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BVB、ニュース：サバフ戦で2得点のギラシー、ケインに並ぶ

セルー・ギラシーは火曜日、チャンピオンズリーグでボルシア・ドルトムントがサバフFKに2-1で勝利した試合で、見事な活躍を見せた。2ゴールを挙げ、ドルトムントのマン・オブ・ザ・マッチとなった。このストライカーにとって、2024-25シーズン開幕以降、同大会で7度目の1試合2得点。これで、この数字ではバイエルンのスター、ハリー・ケインと並んで首位に立った。「少し複雑な気持ちだ」とギラシーは試合後に語った。「勝ててうれしい。チームにとって重要な勝利だった。でも、いくつかのチャンスを逃してしまった」

サバフ戦の2得点により、ギニア代表FWの今季チャンピオンズリーグでの得点数は4に増えた。試合終了直後の時点では、シュトゥットガルトのエルメディン・デミロヴィッチ、クラブ・ブルッヘのニコロ・トレソルディ、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドとともに得点ランキングの首位に立っていた。

アゼルバイジャン王者を相手にした勝利は、ドルトムントにとって非常に重要だった。チームは結果が出ない時期のさなかにあり、公式戦では直前まで3試合連続で勝利を逃していた。さらに先週には、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2節でボデ／グリムトに0-1で敗れていた。3試合を終え、勝ち点は堅実な6となった。

ドルトムントは土曜日、再びブンデスリーガの試合に臨む。アイントラハト・フランクフルトをホームに迎える。

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BVB、ニュース：ボルシア・ドルトムントが短期の不調を脱出。コバチ監督は満足、ブックSDは安堵

BVBのニコ・コバチ監督は、サバフ戦の終了後、チームの攻撃面に満足感を示した。

「今日は攻撃面で本当に良い試合をし、多くのチャンスをつくった。その半分でも決めていれば、間違いなく3点か4点差で勝っていただろう」とBVBの指揮官は説明した。同時に、自分たちのミスから相手に繰り返しチャンスを与えたことも認めた。「何度か小さなミスを犯し、そのせいで相手を試合に引き戻してしまった。苦労したが、完全に妥当な勝利だった」

スポーツディレクターのオレ・ブックも、この重要な勝利を前向きに振り返った。勝ち点3の意味だけでなく、直近の不振を受けた難しい状況にも言及した。「私たちだけでなく、ファンもこれほど長い距離を移動してきた。だからこそ、勝ち点3を得られていっそううれしい。ノルウェーでの敗戦後だっただけに、非常に重要な勝ち点でもあった。3試合勝てなかった後に再び勝てたのは、もちろん良いことだ」とブックは語った。

ブックSDもコバチ監督と同様、チャンスを逃しながらもプレー面での進歩を感じていた。「今日は決定力があれば、間違いなく助けになっただろう。一方で、プレー面では明らかに一歩前進した」と総括した。

素晴らしいパフォーマンスを披露し、2-1となる決勝点をアシストしたジョーイ・フェールマンも同じ見方を示した。MFは特に先週と比べて明確な改善があったと感じる一方、ゴール前で決め切れなかったことも指摘した。「多くのチャンスをつくった。先週と比べれば、チャンスの数もプレー内容も、今日は本当に良い試合だったと思う。でも、試合を決めなければならない。もっと多くのゴールを決めるべきだった」とフェールマンは語った。

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BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合