BVBのニュースと特集記事：

2-2で勝った！バイエルン戦の引き分けがBVBに大きな希望をもたらす

「彼は辛抱しなければならない」：ドルトムントはスター選手との契約を危険にさらすのか？

BVBの数百万ユーロ級の10代選手2人に不運が続く

BVBニュース：オーレ・ブックがジョーブ・ベリンガムを称賛

土曜日のバイエルン・ミュンヘンとの大一番で、ジョーブ・ベリンガムはボルシア・ドルトムント加入後最高のプレーを見せた。攻撃面でも何度か好プレーを見せたイングランド人選手だが、とりわけその驚異的な運動量が印象的だった。

BVBのスポーツディレクター、オーレ・ブックはベリンガムの成長を高く評価した。「彼のフィジカルはトップレベルにある。十分に渡り合えるし、試合の中で徐々に存在感を高めることもできる。試合が長くなっても、正確にプレーできるだけの力がまだ残っている」と語り、こう続けた。「結局、そこが違いを生む。試合を通して多く走りながら、それでも正確にサッカーができる。彼は大舞台にふさわしい選手だ」

ベリンガムは2025年夏、3050万ユーロでAFCサンダーランドからドルトムントに移籍した。21歳の同選手はこれまでBVBで公式戦62試合に出場し、1得点8アシストを記録している。

Getty Images

次の試合 BVB UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 BET 視聴する

BVBニュース：ドルトムント幹部がヴァルデマル・アントンとセルー・ギラシの契約延長に言及

ボルシア・ドルトムントは、チームの重要な柱であるヴァルデマル・アントンとセルー・ギラシとの関係を、現在の契約期間を超えて継続させようとしている。Sport1の番組「ドッペルパス」で、マネージングディレクターのカルステン・クラマーは進行中の取り組みについて、「目標を見据え、水面下で進めている。それが我々の強みだ。現状には非常に満足している」と説明した。

一方、フェリックス・ヌメチャに契約解除条項がある可能性について、クラマーは多くを明かさなかった。3月に契約を2030年まで延長したばかりの同MFには、8000万ユーロとされる契約解除条項が設けられているという。

これについて尋ねられたBVB幹部は、「彼に契約解除条項があるかどうか、確認しなければならない。基本的に契約内容については話さない」と回答を避けた。

シーズン終了後に高額で選手を売却する可能性について、クラマーはこう語った。「我々は常に選手を育てるクラブであり続ける。それもこの話の一部だ。我々はできる限り長く、こうした選手たちを引き留めたい。夏にはチームを維持できると思う。選手を手放したくはない。だが、売却を阻止したり避けたりすることは、間違いなくできないだろう」

次の冬の移籍期間に新選手を獲得する可能性については、「オーレ・ブックとラース・リッケンは日々状況を見ており、いつでも動ける。何も排除するつもりはない」と述べた。

IMAGO

BVBニュース：グレゴール・コベルが負傷したイスマエル・サイバリに連絡

イスマエル・サイバリは、バイエルン・ミュンヘン対ボルシア・ドルトムント戦でBVBのGKグレゴール・コベルと衝突し、右足首の脛腓靱帯を断裂した。

コベルは日曜日、インスタグラムのストーリーズを通じてバイエルンの選手に回復を願うメッセージを送った。「こんなことになって残念だ。幸運を祈っている。早く良くなって、イスマエル！」。これにサイバリは「ありがとう。感謝している！」と返信した。

負傷したのは26分。得点の好機を迎えた後、ミュンヘンの選手はコベルとの競り合いで、不運にも右足をひねった。サイバリはその後、スタッフに支えられてロッカールームへ向かい、後に松葉杖を使ってスタジアムを後にした。

Getty Images

BVB日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合