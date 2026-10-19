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BVBニュース：オーレ・ブック、カレツァスの負傷を巡り波紋を呼ぶ見解

そもそもダニエル・シュラーガー主審の誤審が、土曜日のブンデスリーガ、ウニオン・ベルリン戦（0-0）でボルシア・ドルトムントの攻撃的選手コンスタンティノス・カレツァスが重傷を負った可能性のある場面を招いたのだろうか？

ブックは試合後、RUHR24によると、「相手があそこで彼の足を踏んだのは、そもそもその前にスローインの判定ミスがあったからで、起こる必要のないことだった。あの一連のプレー自体、起こるはずではなかった」と語った。「そこまで深刻でないことを願っている。彼は今、状態が良くない」

ブックが指しているとみられるのは、負傷につながったカレツァスとウニオンのラニ・ケディラの競り合いの直前の場面だ。BVBの左サイドバック、ダニエル・スヴェンソンがユリアン・リエルソンへのパスを失敗し、ボールがタッチラインを割ったため、ベルリン側のスローインとなった。しかし、スヴェンソンはパスを出す際にウニオンのアンドラス・シェーファーに押されて転倒し、そのためボールをコントロールしてプレーすることができなかった。スウェーデン人のスヴェンソンはその後、シュラーガー主審に短く抗議しており、ブックもこの場面をファウルと見ていた可能性がある。そうであれば、数秒後にカレツァスとケディラの競り合いにつながったウニオンのスローインではなく、ドルトムントのフリーキックになるべきだった。

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カレツァスは自陣ペナルティーエリア内でケディラに迫られ、右足首をひねった。18歳のギリシャ人選手はそのままピッチに倒れ込み、チームメートは非常に心配そうな反応を見せた。投入されてからわずか数分で、カレツァスは再びピッチを去らなければならなかった。

「足首の負傷だ」とブックは語った。ルール・ナハリヒテンが公開した写真では、土曜日の夜遅くにドルトムントへ戻ったカレツァスが松葉杖を使って歩く姿が確認できる。同紙によると、ギリシャ代表選手は数週間の離脱となる恐れがある。BVBからの公式な診断結果は、現時点でまだ発表されていない。

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BVBの噂：ドルトムント、バクー遠征の特別措置に最大50万ユーロを支出か

ボルシア・ドルトムントはアウェーゲームが続く負担の中、火曜日にアゼルバイジャンの首都バクーで行われるサバフFKとのチャンピオンズリーグの試合に向け、異例で高額な措置を講じるようだ。

ルール・ナハリヒテンによると、BVB一行は通常のパートナーであるユーロウイングスのチャーター機（エアバスA320）ではなく、アヴィア・ソリューションズ・グループ傘下のリトアニアの航空会社「クラスジェット」を通じて、バクー行きのために特別仕様に改装されたボーイング737を予約した。非常に快適な機体で、ビジネスクラスの座席を68席備え、土曜日の夜遅くからすでにドルトムントに駐機しているという。

往路では、ドルトムント一行はルール・ナハリヒテンによると、給油のためトルコのトラブゾンに立ち寄る。BVBはこの快適な移動のために、かなりの出費を強いられるようだ。予約した機体がスタッフを含めて水曜日までアゼルバイジャンに滞在するため、40万～50万ユーロかかるとみられる。同紙によれば、ドルトムントは水曜日の午前中にもバクーで出場機会の少なかった選手向けのトレーニングを行い、その後ドルトムントへ戻る。

先週、ボデ／グリムトに敵地で0-1と敗れたBVBは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節で勝利が求められている。CL初出場のサバフとの一戦は絶対に勝たなければならない試合で、火曜日の18時45分にキックオフを迎える。

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BVBニュース：元ドルトムントのユリアン・ブラント、アヤックスで圧巻の活躍

元ドルトムントのユリアン・ブラントが2得点を挙げ、苦境にあったオランダ最多優勝クラブ、アヤックス・アムステルダムを勝利に導いた。エールディヴィジ第9節、司令塔のブラントを擁するアヤックスはFCフローニンゲンとのアウェー戦に5-2（前半2-0）で勝利。ドイツ代表として48試合に出場した30歳のブラントは、得点数を6に伸ばした。

リーグ戦で2試合連続の引き分けに終わり、カンファレンスリーグ初戦でも敗れたアヤックスには、勝利が求められていた。ブラントは27分、強烈な左足のシュートで先制点を記録。ブレーメン出身のブラントは後半にも左足で決め、一時3-1とする得点を挙げた（60分）。

ブラントのチームメート、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンは、これで7試合連続で少なくとも1失点を喫した。この勝利により、ミゲル・ムニョス監督率いるチームは4位に浮上した。木曜日の夜（21時／Sky）には、カンファレンスリーグでアタランタ・ベルガモをホームに迎える。（SID）

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BVBの日程：ボルシア・ドルトムントの次の試合