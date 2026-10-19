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BVBニュース：オーレ・ブック、カレツァスの負傷につながった場面をめぐり注目の見解

土曜日のブンデスリーガ、ウニオン・ベルリン戦（0-0）で、ボルシア・ドルトムントの攻撃的選手コンスタンティノス・カレツァスが重傷を負った可能性のある場面は、ダニエル・シュラーガー主審の誤審がなければ起きなかったのだろうか。

ブックは試合後、「その前にスローインの判定ミスがあったのだから、相手が彼の足を踏む事態は起きる必要がなかった。そもそも、あの一連の場面自体が起きるべきではなかった」と、RUHR24が伝えている。「それほどひどいけがでないことを願っている。彼は今、状態が良くない」

ブックが指しているとみられるのは、負傷につながったカレツァスとウニオンのラニ・ケディラの競り合いの直前の場面だ。BVBの左サイドバック、ダニエル・スヴェンソンがユリアン・リエルソンへのパスに失敗し、ボールがタッチラインを割ったため、ベルリン側のスローインが与えられた。しかし、スヴェンソンはパスを出す際にウニオンのアンドラーシュ・シェーファーに押されて転倒し、そのためボールをコントロールして蹴ることができなかった。スウェーデン人のスヴェンソンは直後、シュラーガー主審に短く抗議しており、ブックもここでファウルがあったと見たのかもしれない。そうであれば、数秒後にカレツァスとケディラの競り合いにつながったウニオンのスローインではなく、ドルトムントのフリーキックが与えられるべきだった。

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カレツァスは自陣ペナルティーエリア内でケディラに寄せられ、右足首をひねった。18歳のギリシャ人選手はそのままピッチに倒れ込み、チームメイトも非常に心配そうな反応を見せた。交代出場からわずか数分で、カレツァスは再びピッチを退くことになった。

「足首のけがだ」とブックは語った。ルール・ナハリヒテンが公開した写真によると、土曜日の夜遅くにドルトムントへ戻った際、カレツァスは松葉杖を使って歩かなければならなかった。月曜日の朝には、ひとまず深刻な事態ではないとの知らせがあった。スポーツ部門のマネージングディレクターを務めるラース・リッケンは、10月中の復帰の可能性さえ示した。

「不幸中の幸いだった。当初はもっとひどく見えた。今後の試合でコスを欠くのはもちろん痛いが、チームとして補うことはできる。フランクフルトとのホームゲーム後は、回復の具合を日々見ていく」とリッケンは語った。BVBは、具体的な内容を明らかにせず、靱帯の負傷と説明している。

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BVBの噂：バクー遠征で特別措置、ドルトムントが最大50万ユーロを支出か

アウェーゲームに伴う移動の負担が続く中、ボルシア・ドルトムントは火曜日、アゼルバイジャンの首都バクーで行われるサバフFKとのチャンピオンズリーグの試合に向け、異例かつ高額な措置を講じるようだ。

ルール・ナハリヒテンによると、BVBの一行は通常のパートナー企業ユーロウイングスのチャーター機（エアバスA320）では移動せず、バクーへのフライトのために、アヴィア・ソリューションズ・グループ傘下のリトアニアの航空会社「クラスジェット」を通じて、特別仕様に改装されたボーイング737を予約した。非常に快適な機体で、ビジネスクラスの座席を68席備え、土曜日の夜遅くからすでにドルトムントに駐機しているという。

ルール・ナハリヒテンによれば、ドルトムントの一行は往路で給油のためトルコのトラブゾンに立ち寄る。この豪華な移動には、BVBも相当な出費を強いられるようだ。予約した機体が乗務員を含め水曜日までアゼルバイジャンに滞在するため、40万～50万ユーロが必要になるとみられる。同紙によると、ドルトムントは水曜日の午前中にバクーで試合に出場しなかった選手のトレーニングを行い、その後にドルトムントへ戻る。

先週、ボデ／グリムトに0-1で敗れたBVBは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節で勝利を求められている。CL初出場のサバフを相手に勝つことは絶対条件だ。キックオフは火曜日の18時45分。

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BVBニュース：元ドルトムントのユリアン・ブラント、アヤックスで圧巻の活躍

元ドルトムントのユリアン・ブラントが2得点を挙げ、苦境にあったオランダ最多優勝クラブのアヤックス・アムステルダムを勝利に導いた。エールディヴィジ第9節で、司令塔のブラントを擁するアヤックスは敵地でフローニンゲンに5-2（前半2-0）で勝利。ドイツ代表として48試合に出場した30歳は、今季の得点数を6に伸ばした。

リーグ戦で2試合連続の引き分けに終わり、カンファレンスリーグ初戦にも敗れたアヤックスは、勝利が求められていた。27分、ブラントが強烈な左足のシュートで先制点を記録。ブレーメン出身のブラントは後半、60分にも左足でゴールを決め、一時3-1とした。

ブラントのチームメイトであるマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンは、これで7試合連続で少なくとも1失点を喫した。この勝利で、ミゲル・ムニョス監督率いるチームは4位に浮上。木曜日の夜には、カンファレンスリーグでアタランタ・ベルガモをホームに迎える（21時／Sky）。SID

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BVB日程：ボルシア・ドルトムントの次の試合