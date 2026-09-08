Prime Videoのホームゲーム、BVB対ビジャレアル戦を前にした専門家トークで、クラマーはこのブンデスリーガのクラブに信頼を寄せた。自身の見立てでは、ドルトムントは直接ベスト16進出を果たすという。

一方で、2014年のW杯優勝メンバーの同僚であるフンメルスは、まったく異なる見方を示した。37歳の同選手は「BVBはトップ8には入らないと懸念している。君が言うように、この番狂わせの勝利が必要だというなら、むしろ計算に入れていない1つの番狂わせの引き分けが来る気がする」と語り、「彼らがトップ8に入るとは見ていない」と続けた。

今季のチャンピオンズリーグは、36チームによるリーグ方式で3回目の開催となる。各参加チームは異なる強さの8チームと対戦し、最終的に順位表の上位8チームがベスト16へ直接進出する。

9位から24位のチームは、ホーム＆アウェーで8つの勝者を決め、その8チームも決勝トーナメントへ進む。順位表の下位12チームは敗退となる。

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BVBはここまで2度、順位表のトップ8に入れず

最初の2大会では、BVBは一度は10位、一度は17位で、いずれもベスト16プレーオフに回った。黒黄軍団は一度突破を果たしたものの、前季はアタランタ・ベルガモに不運な形で敗れた。

ビジャレアルとの初戦後、ドルトムントはCLの残る7試合でFKボデ／グリムト、サバフFK、レアル・ベティス、アーセナル、インテル・ミラノ、アストン・ビラ、AEKアテネと対戦する。



