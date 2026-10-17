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ライブ
FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-DORTMUNDAFP
翻訳者：

BVBのスター、イーサン・ヌワネリが18秒でレッドカード！ ベルリンで主審がニコ・コヴァチを一瞬ヒヤリとさせ、笑いも誘う

ブンデスリーガ
ウニオン・ベルリン 対 ボルシア・ドルトムント
ウニオン・ベルリン
ボルシア・ドルトムント
イーサン・ヌワネリ

ドルトムントがウニオン・ベルリンと対戦したアウェー戦で、イーサン・ヌワネリは開始1分に退場処分を受けた。しかし、単純ながら奇妙な理由で、その処分はすぐに取り消された。

アルテ・フェルステライでの試合が始まってわずか数秒、ヌワネリがウニオン陣内の中央付近で、ベルリンのトム・ローテを激しく倒した。駆け寄ったダニエル・シュラガー主審はすぐさま、毅然とした態度でドルトムントの攻撃的な選手にレッドカードを取り出した。

しかし、どうやら主審はレッドカードを出すつもりではなかったようだ。左手をはっきりと振ってそれを否定すると、右手でヌワネリにイエローカードを示した。ピッチ脇では、BVBのニコ・コヴァチ監督が笑みを浮かべた。

とはいえ、ヌワネリのスライディングが退場につながってもおかしくなかった。19歳のイングランド人選手は横から勢いよく相手に滑り込み、ボールにはわずかに届かなかった一方、足裏を見せた左足はローテの右足首を捉えた。接触した位置があと数センチ高ければ、シュラガー主審は実際に2枚のカードのうち赤い方を意図して選んでいただろう。

ヌワネリは、新加入のヤニス・コンスタンテリアスが開幕節に十字靱帯を断裂した後、夏にイングランド王者アーセナルから期限付き移籍でBVBに加入した。攻撃の複数ポジションでプレーできる左利きのヌワネリにとって、ベルリンでの試合はブンデスリーガ5試合目の出場となる。チャンピオンズリーグでも2試合に出場している。

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