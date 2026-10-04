ポルトガル代表監督ジョルジェ・ジェズスとスーパースターのクリスティアーノ・ロナウドの対立で、最終的に誰が最大の敗者となるのかは、まだ完全には明らかになっていない。先週、ジェズス監督がネーションズリーグのデンマーク戦でも再びロナウドを先発で起用しないと明言した後、CR7は驚くほどあっさりと代表チームのキャンプを去った。すでにノルウェー戦でも、ジョルジェ・ジェズスは41歳のロナウドを長時間ウォーミングアップさせながら、結局は起用しなかった。ただ、この状況の大きな勝者の一人が誰かは明白だ。ドルトムントのファビオ・シウバである。

そのことが本人にとっても極めて気まずいものであるはずだと、ファビオ・シウバ自身は数日前の時点ですでに明かしていた。当時は、まだスーパースターの離脱など全く予感させるものではなかった。「彼とこういう時間を過ごし、彼から学ぶ機会をずっと持ちたいと思っていた」と、シウバは語っていた。24歳の彼はロナウドを「僕のアイドル。まだ小さかった頃から僕に刺激を与えてくれた存在」と表現していた。そのCR7はもういない。したがって、日曜日のネーションズリーグのノルウェーとのホームゲームでも選択肢にはならない。一方で、ファビオ・シウバにはその可能性がある。

ドルトムントのこのFWがA代表に招集されるのは、キャリアでまだ2度目だ。2024年11月、ネーションズリーグのクロアチア戦で途中出場し、セレソンでデビューを飾った。当時もクリスティアーノ・ロナウド不在で、その理由は足の炎症に苦しんでいたためだった。今回はトレーニングで初めてそのスーパースターと顔を合わせたが、ロナウドの離脱によってチーム内序列で自動的に一つ順位を上げた。

それがシウバに具体的に何を意味したのか。ネーションズリーグ最初の2試合ではジョルジェ・ジェズスのメンバー入りを果たせなかったが、デンマークでは初めてベンチ入りを許された。もっとも、その後出場機会は訪れなかった。それでも日曜20時45分から、ポルトのエスタディオ・ダ・ドラゴンで行われる一戦で、代表2試合目出場のチャンスを再び迎える。

今季のBVBでファビオ・シウバはどうなのか？

もっとも、見通しとしてはシウバに与えられるのはせいぜい短時間の出場になりそうだ。そして、まさにそうした短い出場時間をBVBのユニフォームで積み重ねたことによって、彼は今回の招集を勝ち取った。昨季と同様に、ドルトムントのニコ・コバチ監督の攻撃中央における第一選択肢は、引き続きセルー・ギラシーである。

運動量が豊富で献身的なアタッカーであるファビオ・シウバは、そのギニア代表FWの周囲でプレーし、必要な時に新たなエネルギーをもたらすことができる。ホッフェンハイム戦がまさにそうだった。シウバが途中出場したBVBは0-2のビハインドから巻き返して3-2で勝利。ポルトガル人FWは最初のシュートをそのままゴールに結びつけ、反撃の口火を切った。

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その1週間後のパーダーボルン戦では、今度はギラシーとともに先発の機会を与えられ、開始5分の先制点で3-0の勝利の流れを作った。BVBは開幕4試合で4連勝、ブンデスリーガ首位とここまで絶好調だが、そこにはファビオ・シウバの存在もある。驚くべきことに、このFWはBVBの力強いシーズンスタートにおける勝者の一人となっている。

レアル・ベティスがファビオ・シウバを狙っていた

もっとも、わずか2カ月前には、ファビオ・シウバがわずか1年で再びドルトムントを去る可能性があるという熱い噂もあった。8月には、とりわけ『ビルト』紙などで、レアル・ベティスがBVBに接触し、このアタッカーの獲得を望んでいると報じられていた。

ただし、その形は一定の条件が満たされた場合に買い取り義務が発生するレンタル移籍に限るものだったようで、ボルシア首脳陣はこのスキームを好まなかったようだ。シュヴァルツゲルベンは、2025年夏にウォルバーハンプトンへ支払った2250万ユーロを回収したいと考えていた模様だが、この要求によってアンダルシア勢が思い描いていた取引は成立しなかった。

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ファビオ・シウバ本人が移籍にどこまで前向きだったのかは不明のままだ。事実として、彼は2030年までBVBと契約を残しており、クラブであれ代表であれ、引き続き自らのチャンスを生かしたいと考えている。「ここでは多くを学べると信じているので、自分を成長させるためにここにいる」と、シウバはセレソンで語った。たとえ今、その大きな憧れの存在がもういなかったとしても。

まさにそのことが今、BVBで次の一歩を踏み出した彼に続き、ポルトガルでもファビオ・シウバを決定的に前進させるかもしれない。