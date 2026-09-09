ファビオ・シウバに関して、ドルトムント退団の可能性が取り沙汰されていたのは、まだ2週間も前のことではない。夏の移籍期間は終盤に入っており、24歳のシウバはブンデスリーガ開幕戦のHSV戦（2-0）で出番なく終わっていたからだ。

起用されなかった前段には、バイエルンとのスーパーカップ後の明確な発言があった。シウバは途中出場でドルトムントの1-2での唯一の得点を挙げ、その後、さらなる出場時間を望んでいることをはっきりと口にしていた。「何が起こるか見てみよう」と彼は語っていたが、その意味するところはこうだ。残るのか、それとも去るのか、見てみよう、と。

シウバは残留した。スペインやトルコの複数クラブが関心を示していたとされるが、それでもチームに残った。とはいえ、BVBでの役割に変化はない。ブンデスリーガのTSGホッフェンハイム戦で28分、チャンピオンズリーグのビジャレアル戦で15分。DFBポカールではハンブルクの5部クラブ、HEBC相手にフル出場しているが、それがすべてを物語っている。

ただ、2つの極めて重要な勝利で与えられた計43分間のプレーで彼が見せたものは注目に値する。ホッフェンハイム戦では、コンスタンティノス・カレツァスに代わって投入されると、同点ゴールと3-2の得点への関与で、たちまちマン・オブ・ザ・マッチとなった。

ビジャレアル戦では、ギラシーの先制点をアシストし、それによって試合の流れを再びBVB側へ引き戻した。それ以上に重要かもしれないのは、シウバが周囲を文字通り引き込むようなエネルギーを放っていることだ。もともとの資質は疑いようがなく、その強度と献身性は新たなレベルに達したように見える。

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「一緒に、一緒に」：ギラシーは2トップに意欲

「一緒にプレーするのはすごく楽しい」と、火曜夜の勝利後にギラシーは語った。ドルトムントの点取り屋は、自身の黒黄のユニフォームでの100試合出場や2得点よりも、チームメートについて語ることをはるかに望んでいた。「練習でも一緒にすごく楽しいし、彼は素晴らしい選手だ」

より大きな影響力と出場時間を求める自身の願いに対し、シウバはこの2度の素晴らしい途中出場以上の説得力を与えることはほとんどできなかっただろう。いま問われるのは――そして、W杯の間にユリアン・ナーゲルスマンが呼び起こしたデニズ・ウンダフ論争を思い出してほしいが――、シウバにとって最良の役割が終盤のエナジャイザーなのか、それとも彼の長所をより長く、さらに、場合によってはもっと良く生かすために、もっと出場時間を与えるべきなのかということだ。あるいは、ジョーカーこそが理想の配置なのか。たとえばAmazon Primeでは、専門家のマッツ・フンメルスとクリストフ・クラマーが、シウバは先発で出ると、むしろジョーカーの時ほどエネルギーやクオリティーをピッチで発揮できないのではないか、という問いを立てていた。

事実として、シウバは昨季、先発した試合で実際に何度か期待を裏切っている。では、今回は違うのか。試してみない限り、判断は難しい。あるいは、スポーツディレクターのオーレ・ブックが表現したようにこういうことだ。「私は監督に戦術やフォーメーションを指示するつもりはない。でも、ファビオが素晴らしい仕事をしていることは、いま誰もが認識していると思う」

少なくともポルトガル人FWは、より多くの出場時間を求める自身の主張を裏づけている、とブックは述べた。

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ファビオ・シウバとセルー・ギラシーは補完し合う

グレゴール・コベルもまた、彼のファンであり擁護者だ。BVBの守護神はPrime Videoで、「今のシウバは本当に乗っている」と語った。「素晴らしいエネルギーを試合にもたらしている。キレがあって、よく走っていたし、最初のプレーからすぐに危険を感じさせていた」

ギラシーはシウバについて語る際、「一緒に」という言葉を2度使った。今季ここまで、両ストライカーは互いに1ゴールずつアシストしている。2人は本質的に異なるプロフィールを備えている一方で、チャンスメーク役とフィニッシャー役を流動的に入れ替えることもでき、完璧に補完し合っている。

BVBのニコ・コバチ監督は、これほど好調な2人のストライカーを抱え、しかも彼らが一緒に機能していることを幸運に思っていいだろう。ギラシーとシウバを「一緒に」――最初から――起用する時が来たようだ。

次のホームゲーム、SCパーダーボルン戦（土曜15時30分）は、その実験を行うのにうってつけだろう。



