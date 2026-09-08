ボルシア・ドルトムントとカレツァスにとって、あまりにも痛い瞬間となった。ギリシャ人ウインガーはジグナル・イドゥナ・パルクで23分、接触がないまま突然ピッチに座り込んだ。その直前には通常通りドリブルを仕掛け、パスも出していた。しかしその後、腕を上げて治療を求めた。

「医師たちが脚をまったく見ず、上半身だけを診ていた時は、背筋が凍った。こんなことは誰にも起きてほしくない。目にしなければならなかったのは、本当に痛ましい光景だった」と、ドルトムントのクラブ・アイコンであるマッツ・フンメルスはPrime Videoで解説者として語った。

現在、カレツァスは病院へ向かっている。BVBの発表によれば、「循環器系の問題」を訴えているという。また、黒と黄色のクラブはひとまずの安心材料も伝えた。「コスタは状況を考えれば容体は安定している」。今後はさらなる検査が行われる予定だ。

大きな不運：現在BVBで負傷しているのは誰か？

BVBにとって、カレツァスの長期離脱は大きな打撃となる。新戦力のヤニス・コンスタンテリアスは、すでにブンデスリーガ開幕節のハンブルガーSV戦で初出場を果たした際に前十字じん帯を断裂しており、長期離脱となる見通しだ。

その代役として、イーサン・ヌワネリが移籍期間終了直前にアーセナルから期限付きで加入していた。ヌワネリは火曜日、カレツァスに代わって投入された。

守備陣でも現在のドルトムントは負傷者に悩まされている。ニコ・コヴァチ監督はビジャレアル戦で、ニコ・シュロッターベック、エムレ・ジャン、フィリッポ・マネを欠くことになった。

ラミ・ベンセバイニも肋骨の打撲により依然として万全ではない。ただ、2月のアタランタ戦（1-4）で受けたイエローレッドカードにより、いずれにしても出場資格はなかった。