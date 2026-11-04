『Sport Bild』によると、現在、ボルシア・ドルトムントの首脳陣とアントン側の間で話し合いが行われている。しかし、これまでの交渉は難航しており、早期の合意は見込めないという。

報道によれば、BVBが最初に提示した年俸は、より高い評価を望むアントンの希望にまったく届いていない。30歳のアントンは、すでに長らくドルトムントの絶対的な主力の一人となっている。

アントンはニコ・シュロッターベックを完璧に補完する存在だが、過去にはシュロッターベックが不在の際も、守備陣を一人で統率する役割で際立った活躍を見せた。新加入のジョアン・ガドゥが加入して以降は、ニコ・コヴァチ監督が好む3バックの中央に定着。以前は右を務めることも多かったが、チーム内での影響力をさらに高めている。

ニコ・シュロッターベックもヴァルデマール・アントンを「リーダー」と認める

「ヴァルディはリーダーだ。でも私にとってもっと重要なのは、彼が率先して行動することだ。1日24時間、週7日、サッカーのことを考え、サッカーを食べ、サッカーとともに眠り、サッカーを飲み、チームメイトを支える選手なんだ」。コヴァチ監督は先日、アントンについてそう語り、次のように強調した。「彼は決して諦めず、チームのためにすべてを尽くす。模範となる存在であり、まさに必要な選手だ」

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シュロッターベックも、チームにおけるアントンの重要性を認めている。BVBのSNSに投稿された動画で「ヴァルディが中央で、僕が左でプレーするときは、彼がリーダーだ。ラインを決めるのは彼だからね。声を出して伝えるのも彼のほうが大きい」と語り、「この1年半の彼の働きは、本当に圧巻だ」と称賛した。

代表チームでもアントンは高く評価されている。ユルゲン・クロップは前回の合宿で、アントンを自身が選ぶ2度目のメンバーに招集。セルビア戦（2-0）とギリシャ戦（0-0）の両方で90分間プレーさせた。当時クロップは、マリック・チャウとともに守備に当たったドルトムントの守備の要、アントンのパフォーマンスを「傑出していた」と評していた。

また、アントンがワールドカップのメンバーに選出された際には、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン前監督が、チーム内での彼の立場を強調するため、ウズベキスタン生まれのアントンをチームの「接着剤」と表現していた。

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BVB、ヴァルデマール・アントンとの交渉再開はいつ？

それだけに、アントンとの合意に至らなければ、BVBにとって大きな痛手となるだろう。一方で、ドルトムント側が歩み寄りを見せないとは考えにくい。『Sport Bild』によると、交渉は今後数週間のうちに継続される予定だ。

アントンは2024年夏、契約解除条項を通じてVfBシュトゥットガルトからドルトムントに移籍した。移籍金は2250万ユーロと報じられている。以来、先発メンバーに欠かせない存在となり、BVBではここまでちょうど100試合に出場。6ゴール4アシストも記録している。