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元BVBの逸材パリス・ブルンナーが、モナコとの契約を前倒しで延長する見通しだという。

『RMC Sport』によると、ブルンナーとフランス1部のモナコは、すでに新契約の条件で合意した模様だ。契約が締結されれば、同選手はさらに2年間、2030年までモナコに残ることになる。

報道によれば、今季序盤にモナコでブレイクを果たした ブルンナー には、これまでに複数のトップクラブが接触していた。20歳のアタッカーは2026-27シーズン、公式戦13試合で早くも8ゴール1アシストを記録。好調なプレーが評価され、9月末にはドイツU-21代表デビューも果たした。 初出場となったラトビアでの4-0の試合では、いきなり2ゴールを挙げた 。

BVBはパリス・ブルンナーの復帰を狙うのか？

かつての有望株が成長を遂げるなか、BVBは呼び戻しを考えているのだろうか。「もちろん興味深いが、結局のところ、彼はボルシア・ドルトムントの元選手だ」と、 スポーツ部門のマネージングディレクターを務めるラース・リッケンは10月中旬、明言を避けた 。報道によると、BVBは2024年にブルンナーをモナコへ売却した際、 いわゆるマッチング権を確保していた という。他クラブからオファーがあれば、ドルトムント側はその金額を知らされ、同額のオファーを提示してブルンナーを獲得できることになる。

Getty Images

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2023年のU-17欧州選手権とU-17ワールドカップを制したブルンナーは、ドルトムントからモナコへ移籍するとすぐに、同クラブからベルギーのセルクル・ブルッヘへ期限付き移籍した。 そこで浮き沈みのある1年を過ごした後 、2025年にモナコへ戻ったものの、 昨季はほとんど出番がなかった 。

新監督の下、モナコで輝くパリス・ブルンナー

しかし、夏に就任した新監督フィリペ・ルイスの下で、ブルンナーの状況は大きく好転した。「パリスは素晴らしい選手だ」。ルイスは、 8月末のマルセイユとの注目の一戦でブルンナーが見せた活躍 を称えた。ドイツの年代別代表に名を連ねるブルンナーは、2-0の勝利で全2得点を挙げ、特に試合を決定づけた見事な単独突破からのゴールで輝いた。「彼には情熱があり、すべてを出し尽くそうという意志がある」。ルイスはプレーを楽しむ姿勢に加え、プレスでの献身的な働きも高く評価した。

リーグ・アンで、ブルンナーらモナコは第10節を終えて現在7位。上位集団に食らいつくため、土曜夜のAJオセールとのホームゲームでは勝利が不可欠だ。