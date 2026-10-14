ドイツ誌『Sport Bild』が報じた。それによると、26歳のヌメチャはシーズン終了直後まで、契約で定められた8000万ユーロでBVBを退団できる。この退団条項に期限が設けられていることは、絶対的な主力であり、ドイツ代表のレギュラー候補でもある選手を失う可能性があるとはいえ、BVBにとって有利に働くという。

期限があることで、BVBはより余裕のある立場に立てるためだ。ヌメチャが実際に早い段階で退団を表明した場合、クラブは7月と8月を使って守備的MFの後任を探せる。現在、そのポジションではヌメチャが不動の存在となっている一方、ドルトムントの中盤ではジョーブ・ベリンガム、ヨーイ・フェールマン、マルセル・ザビッツァーら他の選手が頻繁に入れ替わっている。

BVBにとってのもう一つの利点は、期限が過ぎればヌメチャの移籍金を再び自由に交渉できることだ。7月か8月に欧州のトップクラブがヌメチャの獲得に向けて接触してきた場合、BVBは再び自ら価格を設定できる。報道によると、その場合、BVBはヌメチャの移籍金として1億ユーロを想定している。

BVBはフェリックス・ヌメチャにいくら支払ったのか？

ドルトムントは2023年夏、VfLヴォルフスブルクから移籍金3000万ユーロでヌメチャを獲得した。数度の負傷もあって出足は不安定だったが、ニコ・コヴァチ監督の下で中盤の主力に定着し、現在は欠かせない存在となっている。これまでドイツ代表として14試合に出場し、3ゴールを記録。夏のワールドカップでも、ユリアン・ナーゲルスマン監督の下でレギュラーだった。