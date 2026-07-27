kickerの最新報道によれば、争奪戦となっているこのストライカーはBVBへの移籍に「傾いている」という。さらに、ボルシアはエル・マラのこの姿勢をすでに把握しているとされており、ドルトムントは現時点で交渉において切迫した状況にはないようだ。

ここ数日、BVBはケルンに最初のオファーを提示したものの、それは総額5000万ユーロとされる要求額を大きく下回っていたと繰り返し報じられていた。

ドルトムントのオファーとその進め方は、Geissblogによれば、FCケルン内部で大きな怒りを招いたという。同報道によると、クラブは「ドルトムントが移籍の可能性を高めるために、この選手に働きかけようとしたとされるそのやり方に同意していない」とされ、本文でもそのように記されている。その結果、ガイスボックハイムでは内部的に、ボルシアとのあらゆる交渉を直ちに打ち切ることで一致したという。

Skyは、基本移籍金2600万ユーロに加え、最大1600万ユーロのボーナスが付くパッケージだと報じた。ただし、そのうち現実的に達成可能だったのは半分だけだったという。BVB側が提示したとされる条件には、エル・マラがシーズン最優秀選手に選ばれ、得点王になることが含まれていた。また、バロンドール候補入りもFCケルンに数百万ユーロをもたらす条件だったとされている。

BILDは、固定額3400万ユーロに加え、600万ユーロのボーナスと報道。kickerの情報では、このオファーにも3000万ユーロを超える固定額が含まれていたとされるが、総額では依然としてケルン側の希望額の水準には達していなかった。BVBのスポーツディレクター、オレ・ブックは週末、フォルトゥナ・デュッセルドルフとのテストマッチでの敗戦（1-2）の場で、こうした金額をめぐる報道について「誤情報があふれている」と語っていた。

「すべての選択肢がテーブルの上にある」：エル・マラはどこへ向かうのか？

BVBとブックは落ち着いた、そして自信に満ちた姿勢を見せているものの、黒と黄色のクラブがこの争奪戦を制することが確実というわけではなさそうだ。ASローマは、この左ウイングに対して4000万ユーロを大きく上回る金額を投じる用意があるとされる。一方、ブンデスリーガ勢からの脅威はそれほど大きくないようだ。RBライプツィヒにも関心があると伝えられていたが、このライバルクラブも現在の財政条件を満たす意思はないとみられている。

その一方で、kicker によれば、エル・マラには「まだすべての選択肢がテーブルの上にある」という。この若手選手は、引き続きケルン残留も想定しているようだ。スポーツ責任者のトーマス・ケスラーはすでに数週間前、19歳のこの選手が来季もケルンでプレーすることになると明言していた。トレーニング初日にはケスラーは、「いくつかオファーはあったが、移籍には至らなかった。だからこそ、彼が今季FCでプレーすることを私は固く確信している」と語っている。

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エル・マラの記録的移籍は数週間前に破談

エル・マラの将来については数カ月にわたって憶測が続いている。右利きのこの選手は、ケルンと2030年まで契約を残しているにもかかわらずだ。ブレントフォードFCからのオファーは、この移籍市場の序盤にFCケルンがすでに受け入れていたとされるが、エル・マラ本人がその移籍を断ったようだ。

この新星は、昨季のブンデスリーガで34試合すべてに出場し、13ゴール5アシストを記録した。ドイツ1部での力強いデビューシーズンにもかかわらず、元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンはW杯のメンバーに選出しなかった。







