kickerの最新報道によると、獲得を狙われているこのアタッカーはBVBへの移籍に「傾いている」という。さらに、ボルシアもすでにエル・マラの意向を認識しているとみられており、ドルトムントは現時点で交渉において特段のプレッシャーを感じていないようだ。

ここ数日、BVBはケルンに最初のオファーを提示したものの、その内容は総額5000万ユーロとされる要求額を大きく下回っていたとたびたび伝えられていた。

ドルトムントのオファーとその進め方は、Geissblogによると、エフェツェー側に大きな怒りを引き起こしたという。同報道によれば、クラブは「移籍の可能性を高めるために、ドルトムントが選手に働きかけようとしたとされるやり方に納得していない」とされている。これを受け、ガイスボックハイムではボルシアとのあらゆる交渉を直ちに打ち切ることで内部的に合意したという。

Skyは、固定移籍金2600万ユーロに加え、最大1600万ユーロのボーナスを含むパッケージだったと報じた。ただし、現実的に到達可能だったのはその半分にすぎなかったという。BILDは、固定3400万ユーロにボーナス600万ユーロと報道。kickerの情報では、このオファーにも3000万ユーロ超の固定額が含まれていたものの、総額ではなおケルンの希望額の水準には達していなかったという。BVBのスポーツディレクター、オーレ・ブックは週末、フォルトゥナ・デュッセルドルフとのテストマッチ敗戦（1-2）の場で、こうした金額を巡る報道について「誤情報があふれている」と語っていた。

「あらゆる選択肢がテーブルにある」：エル・マラはどこへ向かうのか？

BVBとブックは落ち着きと自信を見せているものの、黒と黄色のクラブが獲得にこぎ着けるかは決して確実ではないようだ。ASローマは、この左ウイングの獲得に4000万ユーロを大きく上回る金額を投じる用意があるとされる。一方、ブンデスリーガ勢からの脅威はそれほど大きくないようだ。RBライプツィヒにも関心があると伝えられていたが、このライバルクラブも現在の金銭条件を満たす用意はないとみられている。

その一方で、kicker によると、エル・マラには「まだすべての選択肢がテーブルの上にある」という。この若手は、引き続きケルン残留も想定しているようだ。スポーツ部門トップのトーマス・ケスラーは数週間前の時点で、19歳のこの選手が来季もドームシュタッターのためにプレーすると明言していた。トレーニング初日、ケスラーは「いくつかのオファーはあった。だが移籍にはつながらなかった。だからこそ、私は彼が今季FCでプレーすると確信している」と語っていた。

Getty Images

エル・マラの記録的移籍は数週間前に破談

エル・マラの将来を巡っては数カ月にわたって憶測が続いている。右利きの同選手はケルンと2030年まで契約を残しているにもかかわらずだ。FCブレントフォードからのオファーは、この夏の移籍市場序盤にクラブがすでに受け入れていたとされるが、エル・マラ本人がその移籍を断ったようだ。

この新星は昨季ブンデスリーガで34試合すべてに出場し、13得点5アシストを記録した。ドイツ1部での鮮烈なデビューシーズンを送りながらも、元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンはW杯のメンバーに選ばなかった。







