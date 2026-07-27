kickerの最新報道によると、獲得をめぐって注目を集めるこのFWはBVBへの移籍に「傾いている」という。さらに、ボルシア側もエル・マラの意向をすでに把握しているとみられ、ドルトムントは現時点で交渉において特段の切迫感を抱いていないようだ。

その後まもなくして、Bildも続報を伝え、エル・マラがBVBとのやり取りの中で、ドルトムント移籍を十分に想像できるとはっきり示したとしている。報道によれば、U21代表の同選手は、あとは両クラブの合意を待つだけで、成立すれば2031年までの5年契約にサインできるという。

ここ数日、BVBがケルンに最初のオファーを提示したものの、その内容は総額5000万ユーロとされる要求額を大きく下回っていたと繰り返し伝えられていた。

さらにドルトムントのオファーと交渉の進め方は、Geissblogによれば、エフツェーで大きな怒りを招いたという。 同報道によると、クラブは「移籍の可能性を高めるために、ドルトムントが選手に働きかけようとしたとされるそのやり方に同意していない」とされており、これは原文のままの表現だという。その結果、ガイスボックハイム内部では、ボルシアとのあらゆる交渉を直ちに打ち切ることで一致した。

Skyは、基本移籍金2600万ユーロに加え、最大1600万ユーロのボーナスを含むパッケージだったと報じた。ただし、そのうち現実的に達成可能だったのは半分だけだったという。たとえばBVB側の条件として、エル・マラがシーズン最優秀選手に選ばれ、得点王になることが設定されていたとされる。さらに、バロンドール候補入りもエフツェーに数百万ユーロをもたらす条件だったという。

BILDは、固定額3400万ユーロに加えてボーナス600万ユーロと報じた。kickerの情報では、このオファーにも3000万ユーロ超の固定額が含まれていたとされるが、それでも総額ではケルン側の希望額の水準には達していなかった。BVBのスポーツディレクター、オーレ・ブックは週末、フォルトゥナ・デュッセルドルフとのテストマッチ敗戦（1-2）の場で、この金額をめぐる報道について「誤情報があまりにも多い」と語った。

「すべての選択肢がテーブルの上にある」 エル・マラはどこへ向かうのか？

BVBとブックは落ち着きと自信を見せているものの、シャツゲルベンが獲得にこぎ着けるかどうかは決して確実ではないようだ。ASローマは、この左ウイングに対して4000万ユーロを大きく超える額を投じる用意があるとされる。一方で、ブンデスリーガ勢からの脅威は比較的小さい。RBライプツィヒにも関心が伝えられていたが、このライバルクラブも現在の金銭条件を満たす意思はないとみられている。

一方、エル・マラにはkicker によれば「まだすべての選択肢がテーブルの上にある」という。この若手は引き続きケルン残留も十分に考えられるようだ。スポーツ責任者トーマス・ケスラーはすでに数週間前、19歳の同選手が来季もドームシュテッターの一員としてプレーすると明言していた。トレーニング初日には、「いくつかオファーはあったが、移籍には至らなかった。だからこそ、私は彼が今季FCでプレーすると固く確信している」と語っている。

Getty Images

エル・マラの記録的移籍は数週間前に破談

エル・マラの将来をめぐっては数カ月にわたり憶測が続いているが、右利きの同選手はなお2030年までケルンと契約を残している。移籍市場が始まった当初、FCブレントフォードからのオファーをFCはすでに受け入れていたとされるが、エル・マラ本人がその移籍を断ったようだ。

この新星は昨季のブンデスリーガで全34試合に出場し、13ゴール5アシストを記録した。ドイツ1部での鮮烈なデビューシーズンを送ったにもかかわらず、元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンはW杯のメンバーに招集しなかった。







