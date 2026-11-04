ギラシーに代わり、34分にMFコンスタンティノス・カレツァスがピッチに入った。ギリシャ人のカレツァスはファビオ・シウバのやや後方でプレーし、以降、シウバがボルシア・ドルトムントの唯一の前線の選手となった。

ギラシーの負傷の原因は、開始3分の場面にあったようだ。右サイドからのユリアン・リエルソンのクロスに対し、ギラシーは5メートルエリアで滑り込んだものの、わずかにボールに届かず、その後、不運にもニアポストに激突していた。

当初は支障なくプレーを続けているように見えたが、時間が経つにつれて痛みが強まった。約30分が経過した頃、ギラシーは太ももを押さえて異変を訴えた。

ただ、交代の兆しが見えてから実際に退くまでには、さらに数分を要した。カレツァスはすでにウォーミングアップ用のビブスを脱いでいたが、コヴァチ監督は待つよう指示し、ギラシーがプレーを続けられることを望んだ。しかし、タッチライン際での話し合いとギラシー自身によるプレー続行の試みを経て交代が決まり、0-0の時点でカレツァスが代わって入った。

セルー・ギラシーは今季、BVBで何ゴールを挙げているのか？

CLでの3試合を終えて勝ち点6を獲得していたBVBにとって、ギラシーの負傷はチーム最多得点者を失うことを意味する。元シュトゥットガルト所属の30歳は今季、公式戦14試合で8ゴールを挙げ、さらに2アシストを記録。特にCLでは最初の3節で4ゴールと、高い得点率を誇っていた。

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ギラシーもこれで、今季、重傷を含む負傷によって交代を余儀なくされたドルトムントの選手たちの長いリストに加わることとなった。すでにカレツァスのほか、同じギリシャ出身のヤニス・コンスタンテリアスやDFフィリッポ・マネも負傷に見舞われている。

BVBはベティス戦で、MFマルセル・ザビッツァーも直前になって欠くことになった。病気のため起用できなかった。コヴァチ監督率いるチームは、今年最後の代表ウィークに入る前の土曜午後、ブンデスリーガで昇格組SVエルフェアスベルクと対戦する。