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ライブ
FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP
Falko Blöding

翻訳者：

BVBに大打撃、1899ホッフェンハイム戦でまた負傷者が発生した

ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント
ホッフェンハイム 対 ボルシア・ドルトムント
フィリッポ・マネ

ボルシア・ドルトムントのDFフィリッポ・マネ（21）は、ドイツの昨季2位チームによる1899ホッフェンハイムとのアウェー戦で、負傷のため途中交代を余儀なくされた。

このDFは0－0で迎えた前半30分過ぎに右太ももを負傷し、ペナルティーエリア内に座り込んだ。チームメートはすぐさま、マネがプレー続行できないことを示した。DFに代わって数日前にアーセナルからレンタル加入したイーサン・ヌワネリ（19）が投入され、これがBVBデビューとなった。

長期離脱となれば、マネにとっては二重の痛手だ。というのも、ニコ・コバチ監督（54）率いるチームの中で、彼はプレシーズンの勝ち組の一人に数えられており、守備の3バックでレギュラーの座をつかみつつあったからだ。開幕節のHSV戦（2－0）では16分間出場し、その後のDFBポカール、ハンブルク・アイムスビュッテラー・バルシュピール・クラブ戦での5－0勝利ではフル出場を果たしていた。

TSGとの一戦では、コバチ監督は彼をジョアン・ガドゥ（19）、ヴァルデマール・アントン（30）と並ぶ先発に起用した。

2022年にサンプドリア・ジェノアからドルトムントへ加入したマネは、ここ数年繰り返し負傷に悩まされてきた。BVBではすでに離脱日数は500日に迫り、75試合以上を欠場している。

BVBで負傷離脱しているのは他に誰だ？

今回の新たな負傷により、ボルシアの不運はシーズン序盤から続いている。開幕節のHSV戦（2－0）では、新加入のヤニス・コンスタンテリアス（23）が前十字靭帯断裂を負った。この夏のもう一人の新戦力、ジュスティン・レルマ（18）は、U23でのプレー中に負った筋肉系の負傷を抱えている。

一方でラミ・ベンセバイニ（31）は肋骨の問題に苦しんでいる。さらに、長期離脱中のエムレ・ジャン（32）とニコ・シュロッターベック（26）も現在それぞれ復帰トレーニングの段階にある。

imago-sport-1082395026.jpgIMAGO

ドルトムントは次の土曜日、ブンデスリーガで昇格組SCパーダーボルンをホームに迎える。その前に火曜夜、ジグナル・イドゥナ・パルクでスペイン勢ビジャレアルとのチャンピオンズリーグ初戦に臨む。

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