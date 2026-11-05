「彼を探していたんだ」。ニコ・コヴァチはそう語り、コスタンティノス・カレツァスを見つけるためにカーニー・チュクエメカを探しに行かせようとしていた。「すると、ひょっこり角から現れた」と、ボルシア・ドルトムントの指揮官はDAZNで続けた。こうしてコヴァチは、太ももを痛めたセルー・ギラシに代えてカレツァスを投入できた。

カレツァスはその前に、ギラシが退いた頃はトイレにいたと明かしていた。BVBにとって、チャンピオンズリーグ第4節のレアル・ベティス戦で挙げた極めて重要なホームでの2-1の勝利に際し、新加入選手が間に合うように戻り、早い段階でピッチに立てたのは幸運だった。

試合終了後、UEFAはカレツァスをマン・オブ・ザ・マッチに選んだ。「それにふさわしいのはファビオ・シウバだった。彼は1得点1アシストを記録した」とカレツァスは語った。そのカレツァスは、得意の左足から放った低いシュートで2-1とするゴールを決めた。これがBVBでの初得点だった。

水曜夜の試合でカレツァスがドルトムントにもたらしたもの、そして今後もたらし得るものは、このゴールだけに表れたわけではない。2週間後に誕生日を迎える18歳は、創造性とプレーする喜びにあふれている。優れた技術を備え、そうした要素を生かして数々の意外性ある場面を生み出せる。

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BVBのコスタンティノス・カレツァスは「ウサギのよう」

2-1としたゴールも、まさにその一例だ。シウバからボールを受けたカレツァスは、すぐに切り返し、予想に反してやや内側へ持ち込んだ。そして相手DFの股を通す、コースを隠したシュートを放った。それで、そこまで幾度も見事な反射神経を見せていたGKアルバロ・バジェスの逆を突くには十分だった。

「コスタが本当に優れたサッカー選手だということは分かったはずだ。ゴールを決めたからだけではない。いつも巧みに切り返す。ウサギのようにね」とコヴァチは語った。「彼を守るのは難しい。質の高いまたぎフェイントをたくさん持っている。試合に大きな勢いをもたらした。前線では彼とファビオの連係も本当に良かったと思う。気に入ったよ」

カレツァス自身は、交代出場に至る状況もあって、ドルトムントの指揮官から指示は受けていなかったと話す。「ただ自分のプレーをした。相手は僕に広いスペースを与えてくれた」と、代表戦に14試合出場しているカレツァスは説明した。BVBでのスタートは、ビジャレアル戦で生じた循環器系の不調と、ウニオン・ベルリンとのアウェー戦で負った足首の外側靱帯損傷に苦しめられ、計4試合を欠場した。

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コスタンティノス・カレツァスはBVBに欠けていた攻撃的選手

ヘンクからドルトムントへの移籍に伴う適応も必要だった。「ベルギーリーグからブンデスリーガへの移行で最も大きいのは、フィジカル面の違いだ」とカレツァスは語る。「そこは間違いなく、これから慣れてさらに改善できる。サッカーの面で適応に時間が必要だったとは思わない」

まったくその通りだ。カレツァスはドルトムントにとってプラスになる。ここまでのプレーを見ただけでも、そう言える。何より、こうした創造性と物おじしない姿勢を持つ攻撃的選手を、ドルトムントは近頃切実に欠いていたからだ。

コヴァチはカレツァスに、ある種の自由裁量まで与えた。指揮官としては、決していつものことではない。ただ、ギラシは3日後のエルフェアスベルクとのリーグ戦を少なくとも欠場する見込みであり、カレツァスの起用は当然ながら極めて有力だ。

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イーサン・ヌワネリのBVBでの立場はさらに厳しくなる可能性

「だからセルーがいない間、おそらく今後の試合では彼が先発するだろう」とコヴァチは語った。ただ、普段なら明かさないことを口にしたと、自分でも気づいたようだ。そこで「おそらくだ。まだ分からない。様子を見よう」と付け加えた。いずれにせよ、カレツァスはさらなる出場への準備ができている。「調子はいいし、健康だ」

一方、イーサン・ヌワネリにとって、これは良い知らせではない。先週末のミュンヘンでの試合に途中出場し、終盤の2-2となるゴールをアシストしたカレツァスの復帰によって、アーセナルから期限付き移籍中のヌワネリが再びチームに食い込むのは、さらに難しくなりそうだ。

ヌワネリはリーグ戦で4試合連続の先発を経験し、その時期にはさらに2試合で早い時間帯に途中出場していた。その一つが、前述のビジャレアル戦だ。カレツァスが循環器系の不調に見舞われた試合だった。だが、19歳のヌワネリは結果を残せなかった。期待を抱かせるプレーや得点機会を見せる一方で、目立たない出来の試合もあった。

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イーサン・ヌワネリ、BVB攻撃陣の序列が低下

そのため、コヴァチが彼を先発から外したのは驚きではなく、当然の判断だった。直近の公式戦5試合でヌワネリはベンチスタートとなり、ベティス戦ではアディショナルタイムになってようやく投入された。バイエルン戦は、彼にとってさらに厳しいものになった。

コヴァチはミュンヘンで、マルセル・ザビッツァー、チュクエメカ、カレツァス、シウバ、さらにはそれまでほとんど起用されていなかったサムエレ・イナシオまでベンチから送り出した。全員がヌワネリと同じ攻撃的選手だ。そしてヌワネリはドルトムント加入後初めて、90分間を通してベンチに座ったままだった。現時点では、最前線の後方に位置するポジションの序列で、ジュード・ベリンガム、カレツァス、チュクエメカ、そしてザビッツァーよりも下になっている。

アーセナルにとって、これは決して歓迎できないだろう。ヌワネリは昨季後半戦にマルセイユへ期限付き移籍した際も、大きな失敗に終わっていたからだ。ロンドンのクラブは、冬にBVBへ事前に通知すれば選手を呼び戻せる条項を持っているという。そうなれば、ドルトムントは最大500万ユーロを節約できるとみられる。

ドルトムントにとって喜ばしい結果となった水曜夜は、両者にとって転機になるかもしれない。カレツァスは力を示し、意欲にあふれ、BVBのキーマンとなる可能性を見せ始めている。一方、ヌワネリは同時にポジション争いの中で苦境に陥り、疑問を残している。今のドルトムントで、ある意味ただ一人の敗者だ。

BVBの日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合