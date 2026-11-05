「彼を探していたんだ」。ニコ・コヴァチはそう語り、コンスタンティノス・カレツァスを見つけるため、カーニー・チュクエメカに探しに行ってもらおうとしていた。「すると、ひょいと角から現れた」と、ドルトムントの指揮官はDAZNで続けた。こうしてコヴァチは、太ももを痛めたセルー・ギラシに代えて、ギリシャ人選手を投入できた。

カレツァスはその前に、ギラシが退いた頃にはトイレにいたと明かしていた。チャンピオンズリーグ第4節、レアル・ベティスとの非常に重要なホームゲームを2-1で制したBVBにとって、新加入選手が間に合い、早い段階でピッチに立てたのは幸運だった。

試合終了後、UEFAはカレツァスをマン・オブ・ザ・マッチに選んだ。「それにふさわしいのはファビオ・シウバだ。彼はゴールを決め、アシストもした」とカレツァスは語った。そのカレツァスが得意の左足で放った低いシュートが2-1となるゴールを生んだ。BVBでの初得点だった。

そのゴールだけでなく、水曜夜の試合では、カレツァスがドルトムントのプレーにもたらすもの、そして今後もたらし得るものの大きさが見て取れた。2週間後に誕生日を迎える18歳は、創造性とプレーする喜びにあふれている。優れた技術も備え、それらを生かして何度も意表を突くプレーができる。

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BVBのコンスタンティノス・カレツァスは「ウサギのよう」

2-1としたゴールが、まさにその一例だ。シウバからボールを受けたカレツァスは、すぐに切り返し、予想に反してやや内側へ運ぶと、相手DFの股を抜く、視界を遮られた位置からのシュートを放った。これが、それまで何度も鋭い反応を見せていたGKアルバロ・バジェスの逆を突くには十分だった。

「コスタが本当に優れたサッカー選手だということは分かったはずだ。ゴールを決めたからだけではない。いつもうまく切り返す。ウサギのようにね」とコヴァチは語った。「彼を守るのは難しい。いいシザーズを何度も見せる。大きな勢いをもたらしてくれた。前線では彼とファビオの連係も本当に良かったと思う。気に入ったよ」

カレツァス自身は、交代出場時の状況もあり、ドルトムントの指揮官から指示は受けていなかったという。「ただ自分のプレーをした。相手は僕に多くのスペースを与えてくれた」と、代表で14試合に出場しているカレツァスは説明した。BVBでのスタートは、ビジャレアル戦で起きた循環器系の不調と、ウニオン・ベルリンとのアウェー戦で負った外側側副靱帯の負傷に妨げられた。これらにより計4試合を欠場した。

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コンスタンティノス・カレツァスはBVBに欠けていた攻撃的選手

さらに、ヘンクからドルトムントへの移籍に伴う適応も必要だった。「ベルギーリーグからブンデスリーガへ移る上で最大の違いはフィジカル面だ」とカレツァスは話す。「そこには間違いなくまだ適応している途中だし、さらに向上できる。サッカーの技術面で慣れるための時間が必要だったとは思わない」

まったくその通りだ。カレツァスはドルトムントにとってプラスになる。これまでのプレーを見るだけでも、そう言える。創造性に富み、物おじしない攻撃的選手を、ドルトムントは近頃、切実に必要としていたからだ。

コヴァチは、いわば自由にプレーする許可さえ与えた。指揮官にとっては異例のことだ。だが、ギラシは3日後のエルフェアスベルクとのリーグ戦を少なくとも欠場する見込みで、カレツァスの起用は十分に考えられる。

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イーサン・ヌワネリのBVBでの立場はさらに厳しくなる可能性

「だから、セルーがいない間は、おそらく今後の数試合で彼が先発するだろう」とコヴァチは語った。ただ、普段なら明かさないことを口にしたと自分でも気づいたようで、「おそらくだ。まだ分からない。様子を見よう」と付け加えた。いずれにせよ、カレツァスはさらなる出場に向けて準備ができている。「調子はいいし、健康だ」

一方、イーサン・ヌワネリにとっては朗報ではない。先週末のミュンヘンでの試合でも途中出場から終盤の2-2となるゴールをアシストしたカレツァスが戻ったことで、アーセナルから期限付き移籍中のヌワネリが再びチームに入るのは、さらに難しくなりそうだ。

イングランド人選手はリーグ戦で4試合連続先発し、その時期にはさらに2試合で早い段階から途中出場していた。その一つが、前述のビジャレアル戦で、カレツァスが循環器系の不調に陥った試合だった。しかし、19歳のヌワネリに結果はついてこなかった。有望なプレーや得点機会を見せる一方で、目立たない出来に終わる試合もあった。

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イーサン・ヌワネリ、BVBの攻撃陣で序列が低下

そのため、コヴァチがヌワネリを先発から外したのは驚きではなく、当然の判断だった。直近の公式戦5試合ではベンチに座り、ベティス戦で投入されたのは後半アディショナルタイムになってから。バイエルンとの試合は、ヌワネリにとってさらに厳しいものとなった。

ミュンヘンでコヴァチは、マルセル・ザビッツァー、チュクエメカ、カレツァス、シウバ、さらにはそれまでほとんど起用していなかったサムエレ・イナシオまでベンチから送り出した。全員がヌワネリと同じ攻撃的選手だ。一方のヌワネリは、ドルトムント加入後初めて90分間を通してベンチに座ったままだった。現在、前線の後方にあるポジションを巡る序列では、ジョーブ・ベリンガム、カレツァス、チュクエメカ、さらにはザビッツァーよりも下にいる。

アーセナルにとって、これは決して歓迎できない状況だろう。ヌワネリは昨季後半にマルセイユへ期限付き移籍した際も、大きな失敗に終わっていたからだ。ロンドンのクラブは、BVBに早期に通知すれば、冬に選手を呼び戻せる条項を有しているという。そうなれば、ドルトムントは最大500万ユーロを節約できるとみられる。

ドルトムントにとって喜ばしい水曜夜は、両選手の転機になるかもしれない。カレツァスは好プレーを見せ、意欲にあふれ、BVBの鍵を握る存在になりつつある。一方、ヌワネリはポジション争いで完全に後れを取り、その状況には疑問符がつく。現時点では、ドルトムントでいわば唯一の敗者だ。

BVBの日程：ドルトムントの今後の試合