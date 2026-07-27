kickerの最新報道によると、獲得を狙われているこのストライカーはBVBへの移籍に「傾いている」という。さらにボルシアはエル・マラの考えをすでに把握しているとされ、ドルトムントは現時点で交渉において切迫感を抱いていないようだ。

その少し後にはBildも続報を伝え、エル・マラがBVBとのやり取りの中で、ドルトムントへの移籍を十分に想像できるとはっきり示したと報じた。これによれば、U-21代表の同選手は、2031年までの5年契約をシュバルツゲルベンと結ぶため、あとは両クラブの合意を待つだけだという。「BVBでは、このディールが今後数日以内に成立するとの楽観論が大きい」と報道では伝えられている。

ここ数日、BVBがケルンに最初のオファーを提示したものの、それは総額5000万ユーロとされる要求額を大きく下回っていたと繰り返し報じられていた。

さらにGeissblogによれば、ドルトムントのオファーと進め方はエフツェー内部で大きな憤りを招いたという。同報道によると、クラブは「移籍の可能性を高めるために、ドルトムントが選手に働きかけようとしたとされるそのやり方に同意していない」と文字どおり伝えられている。その結果として、ガイスボックハイムではボルシアとのあらゆる交渉を即時打ち切ることで内部合意に達した。

Skyは、基本移籍金2600万ユーロに加え、最大1600万ユーロのボーナスを含むパッケージだったと報じた。ただし、そのうち現実的に達成可能だったのは半分にすぎなかったという。たとえばBVB側の条件として、エル・マラがシーズン最優秀選手に選ばれ、得点王になることが挙げられていたとされる。さらにバロンドール候補入りも、エフツェーに数百万ユーロをもたらす条件だったという。

BILDは、固定額3400万ユーロに加えて600万ユーロのボーナスと記していた。kickerの情報では、このオファーにも3000万ユーロ超の固定額が含まれていたとされるが、総額では依然としてケルンの希望額の水準には達していなかった。BVBのスポーツディレクター、オーレ・ブックは週末、フォルトゥナ・デュッセルドルフとのテストマッチ敗戦（1-2）の場で、こうした金額報道について「誤情報があふれている」と語っている。

「すべての選択肢がテーブルの上にある」：エル・マラの行き先は？

BVBとブックが落ち着きと自信を見せているとはいえ、シュバルツゲルベンが獲得にこぎ着けることが確実というわけではなさそうだ。ASローマは、この左ウイングに4000万ユーロを大きく超える額を投じる用意があるとされている。一方で、ブンデスリーガ勢からの脅威はそれほど大きくないようだ。RBライプツィヒにも関心があると伝えられていたが、このライバルクラブも現時点の金銭条件を満たす用意はないとみられている。

その一方で、kicker によると、エル・マラにとっては「依然としてすべての選択肢がテーブルの上にある」という。この若手は、引き続きケルン残留も十分に考えられるようだ。スポーツ部門責任者のトーマス・ケスラーは数週間前の時点で、19歳の同選手が来季もドームシュテッターでプレーすると明言していた。トレーニング初日にもケスラーは、いくつかのオファーはあったとしつつ、「だが移籍には至らなかった。だからこそ、私は彼が今季FCでプレーすると確信している」と語っている。

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エル・マラの記録的移籍、数週間前に破談

エル・マラの将来をめぐっては数カ月にわたり憶測が続いている。右利きの同選手はケルンと2030年まで契約を残しているにもかかわらずだ。FCブレントフォードからのオファーは、この移籍市場の序盤にFCがすでに受け入れていたとされるが、エル・マラ本人がその移籍を拒否したようだ。

この新星は昨季ブンデスリーガで34試合すべてに出場し、13得点5アシストを記録。ドイツ1部での鮮烈なデビューシーズンを過ごしたにもかかわらず、元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンはW杯のメンバーに選ばなかった。







