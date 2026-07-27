この記事は2022年11月28日に初めて公開され、今回更新された。

まるで時計を合わせられるかのようだ。分単位でぴったりというわけではないが、おおよそのタイミングはいつも同じ。ボルシア・ドルトムントがホームで試合をし、試合開始からおよそ1時間が経過すると、あのアナウンスが入る。1995年からだ。

ただし条件がある。BVBのブンデスリーガでのホームゲームであってはならない。この条件が満たされた時、そしてその時に限って、次の呼び出しが流れる。「ピーパーさん、北スタンド下のインフォスタンドまでお越しください」。クラブミュージアム「ボルセウム」の入口や、26番ゲートへ来るよう求められることもある。だが、呼び出されるのはいつも“ピーパーさん”だ。

このピーパー氏は、ほとんどすべてのケースで実際にスタジアムにいた。だが、その要請に応じたことは一度もない。そしてBVBを応援する者なら、その理由もよく知っている。というのも、常に探されていたこの“ピーパー氏”の本名はゲルト・ピーパーで、2021年9月まで黒黄のクラブで役員を務めていた人物だからだ。2024年7月初旬、長い闘病の末に80歳で亡くなった。

ゲルト・ピーパーは、まさにドルトムントの顔と呼べる存在だった。幼少期からのBVBファンで、1983年からはクラブ会員でもあったピーパーは、2003年からクラブの監査役会に名を連ねた。きっかけを作ったのは元会長のゲルト・ニーバウムだった。1年後に議長職を引き継ぎ、2008年11月には副会長職も加わった。ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケCEOは、健康上の理由による退任後、彼を「グラン・セニョール」と表現していた。

BVBとピーパーが生んだ「観客数でーーす」

ただ、スタジアムで“ピーパー氏”を探すこの演出の起源は、彼が愛するクラブに加わるよりもずっと前にさかのぼる。ピーパーは1969年から、両親が創業し、ヘルネを拠点とする香水チェーン「シュタット・パフューメリー・ピーパー」を所有していた。3年半前にそれを息子たちに引き継ぎ、現在は150を超える店舗と1100人以上の従業員を擁している。

しかし2025年11月、この会社は自主管理下での破産申請を行った。直近ではフランスの投資家・実業家一族コンキエが引き継いでいる。新トップのヨハンナ・シュルマンは、Ruhr Nachrichten に対し、長年続いたスポンサー契約を今後は継続しないことを認めた。

ピーパーの香水店は1990年からボルシアのスポンサーを務めていた。ドルトムントのサポーターの間で有名なのは、観客数のアナウンスが行われる時に限って、その名が必ず告げられていたからだ。

いつもこうだった。「観客数でーーす。いつものように、シュタット・パフューメリー・ピーパーの提供でお送りします。ドルトムントに6店舗、ドイツ全土で150店舗以上」。この2つのフレーズは、少し節回しをつけた声で読み上げられていた。長年BVBのホームゲームに通うファンにとっては耳なじみが深く、おそらく2人に1人は暗唱できるほどだった。

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BVBは自分たちのスタジアムでUEFAに主導権を奪われたと感じていた

問題はこうだ。ヴェストファーレンのクラブがチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグ、DFBポカールやスーパーカップを戦う際には、それぞれの連盟のスポンサーだけが紹介・告知を許されていた。いわゆる一元的な商業展開というやつだ。それ以外のスポンサーはすべて見えないようにされ、上から覆い隠された。つまり、シュタット・パフューメリー・ピーパーもそうした試合では出番がなかった。

これが初めて起きたのは1995-96シーズン、ドルトムントのドイツ王者がチャンピオンズリーグ初出場を果たした時だった。「優勝の喜びにまだ浸っていたところで、突然、取引先企業にVIPチケットを提供できなくなったんだ。われわれを支えてくれていた広告主の企業の間では不満が広がった」と、当時のBVBマネージャー、ミヒャエル・マイヤーはSPOXの取材で振り返っている。

クラブは、UEFAが命じた数々の措置を前に、自分たちのスタジアムで主導権を奪われたと感じていた。そこでマイヤーは欧州統括団体の上層部と長い議論を重ね、いわば地域性を守るために戦った。大筋では敗れたものの、ドルトムントにとって重要な部分的成功は勝ち取った。

BVBマネージャー、ミヒャエル・マイヤーの巧妙なアイデア

「ドルトムントの人間は、ドルトムントのビールを飲むことに慣れている。ところが突然、彼らはハイネケンを持ち込み、地元の醸造所をスタジアムから締め出した。それはビールの街であるわれわれにとって、とてつもない打撃で、無礼だと感じられた」とマイヤーは語る。彼がまとめた妥協案では、スタジアムの一部ではその好まれない大麦の酒が提供され、別の場所では当時一般的だったドルトムンダー・アクティエン醸造所のビールを出すことが認められた。

スポンサーのピーパーも失望し、UEFAの方針は不公平だと考えていた。そこでマイヤーは最終的に、観客数発表の直前に単に「ピーパーさん」を呼び出すことで、なおもピーパーの名前を出すという巧妙なアイデアにたどり着く。以降、これが恒例となった。

「彼は、成績が振るわなかった時代にもわれわれを支えてくれていた。私は彼にこう言ったんだ。どうせ皆、ハーフタイム後のどこかで観客数が発表されることは知っている。この場合はUEFAによってね。だから、その前に君を呼び出せばいい。観客はそれに慣れているし、君は広告効果を得られる。ただし、その分の支払いは必要だけどね」とマイヤーは笑みを浮かべながら話した。

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ピーパー向けの“偽装BVB広告”は当初、隠されていなかった

「素晴らしいアイデアだし、見事なジョークだと思った。だからすぐに乗ったよ」と、ピーパーは数年前、ドルトムントのファンジンschwatzgelb.deに語っていた。もともとは、この偽装広告は近年ほど隠されていなかったとマイヤーは言う。「当初は『シュタット・パフューメリー・ピーパーのピーパーさん』とまでアナウンスされていた」

UEFAが、そこにおそらく何かおかしな点があると気づいたのは数年後のことだったという。「そこでわれわれはこう言ったんだ。そんなのは今さらの話だ、と。われわれは規則を守っている。それを証明するのは彼らの側のはずだ、とね。そして、それが彼らには不可能だったので、最終的には見過ごされることになった。今ならUEFAもきっと笑って受け止められるだろう」とマイヤーは語っている。