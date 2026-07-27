この記事は2022年11月28日に初掲載され、今回更新された。

ほとんど時計を合わせられるほどだ。分単位でぴったりというわけではないが、おおよそのタイミングはいつも同じ。ボルシア・ドルトムントがホームで試合をし、試合が1時間ほど経過すると、あのアナウンスが入る。1995年以来のことだ。

ただし条件がある。BVBのブンデスリーガでのホームゲームであってはならない。この条件に当てはまる場合、そしてその場合に限って、次の呼びかけが響く。「ピーパーさん、北スタンド下のインフォスタンドまでお越しください」。クラブミュージアム「ボルセウム」の入口や26番階段へ来るよう求められるバリエーションもある。だが、いつも呼び出されるのはピーパーさんだ。

このピーパー氏は、ほぼすべての場合で実際にスタジアムにいた。だが、その要請に応じたことは一度もない。そしてBVBを応援する者なら、そのことは本当は分かっている。というのも、いつも探されていたピーパー氏の本名はゲルト・ピーパーで、2021年9月までシュヴァルツゲルベンの役員を務めていたからだ。2024年7月初旬、長い闘病の末に80歳で亡くなった。

ゲルト・ピーパーは、まさにドルトムントの顔だった。子どもの頃からのBVBファンで、1983年からはクラブ会員でもあったピーパーは、2003年からクラブの監査役会に加わった。きっかけを作ったのは元会長ゲルト・ニーバウムだった。1年後にピーパーはその議長に就任し、2008年11月には副会長職も加わった。最高経営責任者のハンス＝ヨアヒム・ヴァツケは、健康上の理由による退任後、彼を「グラン・セニョール」と呼んだ。

BVBとピーパーが生んだ「観客数でございます」

スタジアムで「ピーパーさん」を探すようになった起源は、しかし、彼が愛するクラブに加わるよりもずっと前にさかのぼる。ピーパーは1969年から、両親が創業し、ヘルネを拠点とする香水チェーン「シュタット・パフュメリエ・ピーパー」を所有していた。3年半前にそれを息子たちへ引き継ぎ、彼らは現在、150以上の店舗と1100人を超える従業員を抱えている。

しかし2025年11月、この会社は自主管理下での破産申請を行った。その後、最終的にフランスの投資家・実業家一族コンキエに買収された。現在、新たなトップであるヨハンナ・シュルマンが、Ruhr Nachrichten に対し、長年続いたスポンサー契約は今後継続されないことを認めている。

1990年からピーパーの香水店はボルシアのスポンサーを務めていた。ドルトムントのサポーターの間で有名なのは、観客数のアナウンスがある時に限って、そしてその時だけ、その名が呼ばれていたからだ。

いつもこうだった。「観客数でございます。いつものように、シュタット・パフュメリエ・ピーパーの提供でお送りします。ドルトムントに6店舗、ドイツ全土で150店舗以上」。この2つの文句は、少し節をつけた声で読み上げられていた。BVBのホームゲームに長年通う人々にとっては耳に残る響きで、おそらく2人に1人は暗唱できるほどだった。

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BVBは自分たちのスタジアムでUEFAに権限を奪われたと感じていた

厄介だったのは、ウェストファーレンのクラブがチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグ、DFBポカール、あるいはスーパーカップを戦う場合、それぞれの連盟のスポンサーだけが紹介され、名前を挙げることが許されていたことだ。いわゆる中央集権的な商業展開である。その他すべてのスポンサーは見えないようにされ、上から覆い隠されなければならなかった。つまりシュタット・パフュメリエ・ピーパーも、こうした試合では用済みだった。

それが初めて起きたのは1995-96シーズン、ドイツ王者ドルトムントがチャンピオンズリーグに初出場した時だった。「まだ優勝の幸福感に浸っていた私たちは、突然、法人顧客にVIPチケットを提供できなくなったという現実に直面しました。それが、私たちに付き添ってくれていた広告主の企業に不満を生んだのです」と、当時のBVBマネジャー、ミヒャエル・マイヤーはSPOXとの会話で振り返っている。

クラブは、UEFAが命じた数多くの措置を前に、自分たちのスタジアムで権限を奪われたように感じていた。そこでマイヤーは欧州統括団体の最高レベルで長い議論を重ね、いわば地域性を守るために戦った。核心部分では敗れたが、ドルトムントにとって重要な部分的成功を一つ勝ち取った。

BVBマネジャー、ミヒャエル・マイヤーの抜け目ないアイデア

「ドルトムントの人間は、ドルトムントのビールを飲むことに慣れています。ところが突然、彼らはハイネケンを持ち込み、地元の醸造所をスタジアムから締め出した。ビールの街として、それは私たちにとってとてつもない打撃で、厚かましいことだと受け止められたのです」とマイヤーは語る。彼は妥協点を見いだした。スタジアムのある場所では好まれないその大麦酒が提供され、別の場所では当時一般的だったドルトムンダー・アクティエン・ブラウエライのビールを流すことが許された。

スポンサーのピーパーも失望し、UEFAの方針は不公正だと考えていた。そこでマイヤーは最終的に、観客数発表の直前に単に「ピーパーさん」を呼び出すことで、なおもピーパーの名を出すという抜け目ないアイデアにたどり着いた。それ以来、これが恒例になった。

「彼はそれ以前の、より成功していない時期にも私たちを支えてくれていました。だから私は彼にこう言ったんです。どうせ誰もが、ハーフタイム後のどこかで観客数が発表されることは知っている、この場合はUEFAによってですが、その前に私たちがあなたを呼び出せばいい。観客はそれに慣れているし、あなたは広告効果を得られる。ただし、そのための費用は払ってもらうことになる、とね」と、マイヤーは笑みを浮かべながら話した。

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ピーパーのための“偽装BVB広告”は当初、隠されていなかった

「素晴らしいアイデアだし、最高のジョークだと思いました。だからすぐに乗ったんです」と、ピーパーは数年前、ドルトムントのファンジンschwatzgelb.deに語っていた。当初は、この偽装広告はマイヤーによれば、最近ほどには隠されていなかったという。「最初の頃は『シュタット・パフュメリエ・ピーパーのピーパーさん』とまだ呼び出していたんです」

UEFAが、そこにおそらく何かおかしい点があるのではないかと気づいたのは数年後になってからだった。「その時、私たちはこう言いました。そんなのは今さらの話だ。私たちはルールに従っている。それを証明するのは彼らの方だ、とね。そして彼らにはそれが不可能だったので、最終的には見て見ぬふりをされたのです。今ならUEFAもきっと笑えるでしょう」とマイヤーは語っている。