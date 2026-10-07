ジョバンニ・レイナのここ数年のサッカー人生において、「7」という数字は強い二面性を持っている。一方では、永遠に過去のものとなってほしい、挫折だらけの非常に苦しい時期の象徴だ。もう一方では、かつてのBVBの新星に今まさに広がりつつある大きな希望を表している。

というのも、レイナはようやく再び持続的に軌道に乗るための良い道を歩んでいるからだ。今夏、かつて次代のスーパースターと目されたこのブンデスリーガの司令塔はドイツを離れ、リーグ・アンのRCストラスブールへ移籍した。 移籍金はわずか300万ユーロ。23歳の彼であれば、本来はその何倍もの市場価値を持っていたいところだった。そして、その才能を考えれば、そうあるべきでもあった。

しかし、17歳、18歳でボルシア・ドルトムントでブレークを果たし、当時のルシアン・ファヴル監督の下でBVBのレギュラーだったシーズンの後、すべてはまったく違う方向へ進んでしまった。とりわけ、キャリア初期の絶頂期の後は、度重なる不運な負傷に苦しめられたからだ。

ジョバンニ・レイナの苦難の時期：30か月でリーグ戦先発はわずか7試合

2022年11月中旬の20歳の誕生日から2024-25シーズン終了までのおよそ2年半の間、レイナがリーグ戦で先発したのはわずか7試合だった。もう一度書くと、30か月でリーグ戦先発7試合だ。2024年上半期にドルトムントからノッティンガム・フォレストへ期限付き移籍したことも、好転のきっかけにはならなかった。パフォーマンスはほぼ一貫して物足りず、自信は下がる一方だった。

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とりわけ筋肉系の負傷が、この才能あふれるアメリカ人を何度も後退させた。復帰のたびに再び必死の努力を強いられ、その体は多くの負傷問題の代償を払った。しかも、特に彼にとって重要な試合勘など、BVBでの日々の後にボルシア・メンヒェングラートバッハで良くてもまずまずの1年を過ごし、そこから8月にストラスブールへ移籍したレイナにとっては、夢のまた夢だった。

「負荷をコントロールするには休養が良い方法だと考える人もいる。でも、自分はできるだけ多くのプレー時間を得て、理想を言えば先発でも出場している時の方が、いちばん良い形で調子を取り戻せる。そして自分はどんどん強くなっている」と、ようやく上向いてきた今、レイナはThe Athleticによるとそう語った。

ジョバンニ・レイナが個人最高記録を樹立

ここで再び「7」という数字に戻ろう。今度はポジティブな意味でだ。8月末から10月初旬にかけて、レイナはクラブと代表で7試合連続先発した。これは個人最高記録で、プロキャリアでこれほど多く連続して先発したことはそれまで一度もなかった。そして水曜未明、アメリカ代表がカナダを相手に1-0で勝利した親善試合で8試合連続先発を果たし、さらにその記録を更新した。

「ゆっくりと、また完全に自分自身を取り戻しつつあると感じている」と、先週末のアメリカ代表のメキシコ戦3-0の親善試合勝利で説得力あるプレーを見せた後、レイナは強調した。マウリシオ・ポチェッティーノ代表監督からの信頼は常に感じていたという。このアルゼンチン人指揮官は苦しい時期にも彼を見放さず、クラブで問題を抱えていたにもかかわらず、昨夏の自国開催W杯に向けてレイナを招集した。

「私にとって、彼は素晴らしい選手だ。高いレベルでゲームを理解している」とポチェッティーノは、この攻撃的MFを称賛した。レイナは9月末のペルー戦（4-1）とチリ戦（4-2）のテストマッチで、それぞれ1アシストを記録していた。ポチェッティーノはレイナのコンビネーションプレーにおける高い質、卓越したタッチ、そして細かなボールコントロールを強調した。

元BVBのジョバンニ・レイナ、RCストラスブールでのスタートはどうだったのか？

アメリカ代表のユニフォームでの好パフォーマンスの土台を築いたのは、2031年まで契約を結んだストラスブールでのスタートだった。すぐに先発メンバーに定着し、ウーゴ・オリベイラ監督の信頼を感じており、その4-3-3システムでは2枚のインサイドハーフの一角として定位置を確保している。ここまで5試合の出場で、新天地での初ゴールもすでに記録。9月初旬のトロワ戦で6-2の大勝を収めた試合では、23歳の彼も得点者リストに名を連ねた。

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絶え間ない負傷問題がそのサッカー選手としての魂に刻んだ精神的な傷痕を、この元ブンデスリーガ選手は振り払った。自分はそもそも肉体的にトップレベルのサッカーに向いているのかという疑念に、この数年は苦しめられてきた。「もうそんなことはまったく考えていない」と、レイナは今、幸いにもそう言える。「それはもう乗り越えた」

23歳のレイナはまだ若いが、同時にすでに非常に多くの経験も積んでおり、早くからの成功も、プロとして生きることの影の部分も知っている。ストラスブールでも代表でも、いずれも非常に若いチームの中で、彼はすでに経験豊富な側に入っており、若い選手たちを導くことができる。そして、その役割を楽しんでいるようにも見える。レイナのポテンシャルを考えれば、私たちが今目にしているのは、栄光のルネサンスの始まりにすぎないのかもしれない。