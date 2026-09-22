「実際のところ、毎試合一度は僕たちが怒鳴り合うことがある」と、ヴァルデマール・アントンは最近明かしていた。だが、それは彼にとってもセルー・ギラシーにとっても大きな問題ではないという。ボルシア・ドルトムントのDFは「僕たちは長い付き合いなので、ピッチ上でお互いに意見をぶつけることもある。たとえ少し行き過ぎることがあってもね」と話した。

土曜夜のVfBシュツットガルト戦での1-0の勝利では、アントンが再びギラシーにひと言物申したくなる場面があったかもしれない。74分の交代時、このFWはあまりにゆっくりとピッチを後にしたため、新ルールに従って途中出場のファビオ・シウヴァはピッチに入るまで60秒待たなければならなかった。この短い時間、BVBは数的不利の状態で戦うことになり、ニコ・コバチ監督もギラシーの緩慢さに強い不快感を示した。

そのためアントンは引き続き自身の本業に集中することができた。2年前にドルトムントへ電撃移籍したことで、古巣ではボールに触れるたびにファンから激しいブーイングを浴びるのが恒例となっているが、30歳の彼はこの日もやるべきことが多かった。もっとも、彼とそのチームを打ち破ることは今回もできなかった。

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ヴァルデマール・アントンはBVB復調の立役者だ

コバチがチームを引き継いで以降、ボルシアの守備陣に守備の仕事が欠けることは間違いなくない。だが、この指揮官は今やその能力をチームにほぼ完璧なレベルまで落とし込んでいる。昨季のBVBは34失点でリーグ最少失点を記録した。そして今季も4試合を終えた時点で、ヴェストファーレン勢は3度のクリーンシートを達成し、わずか2失点でFCバイエルンと並んで再び首位に立っている。

この流れを個々のパフォーマンスに落とし込んで見れば、間違いなく大きな役割を果たしているのがアントンだ。実質的に立て続けに負った2度の筋繊維断裂により、キャリアで初めて長期離脱を強いられるなど、かなり複雑な1年目を経て、アントンはBVBで「完全なる安定感の象徴」へと成長した。コバチも数カ月前にそう評していた。

この指揮官は教え子を最大限に称賛する機会を逃さない。「守備のリーダー」といった呼ばれ方を本人は好まないものの、直近ではチャンピオンズリーグ初戦のビジャレアル戦を前に、コバチはアントンについてこう語っていた。「彼はリーダーだ。前に出ていく男だ。24時間365日、サッカーを考え、食べ、眠り、飲んでいる。仲間を支え、決して諦めず、すべてをチームのために捧げる。模範的な存在だ」

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ヴァルデマール・アントンは2025/26シーズンのBVBで何度先発したのか？

すでに昨季、アントンは素晴らしいシーズンを送り、守備面では、今季も序盤に負傷していた相棒ニコ・シュロッターベック以上の安定感を見せていた。「アイアンマン」（コバチによるアントンの評）と呼ばれる彼は、非常に高い信頼性と継続性を備えており、それは数字にもはっきり表れている。アントンが2025/26シーズンに公式戦で出場できなかったのは、47試合中わずか3試合だけ。リーグ戦とカップ戦では35試合すべてにフル出場した。

ドイツ代表としてワールドカップに出場していたため、アントンは新シーズン開幕前、ドルトムントの選手たちの中でも準備期間が最も短い部類に入っていた。それでも、15キャップを誇る代表選手は大きく調子を落とさなかった。むしろアントンは、その後も自分が終えた場所から再び歩みを進めた。つまり、絶対的なトップフォームのままだった。

継続的に出場できることに加え、アントンをこれほど価値ある存在にしているのは何か。規律、メンタリティー、そして我慢強さといった価値観を、彼自身が先頭に立って体現している点だ。アントンは飾り気なくプレーし、容赦なく、そしてタフに守る、まさに生粋のファイターである。さらに、予測力は彼の際立った武器へと成長した。BVBではマッツ・フンメルス以来、アントンほど賢く、そして成功裏に前へ出て守備をする者はいなかった。

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ヴァルデマール・アントンは現在、ドイツ最高のセンターバックだ

それはスタッツにも表れている。アントンはデュエル勝率、空中戦勝利数、インターセプト数、クリア数の面でリーグ屈指の選手に数えられる。ドルトムントの安定感にとって彼は不可欠であり、その意味でコバチ体制下での復調を象徴する一人になっている。今季の力強い立ち上がりと現在のコンディションを踏まえれば、現時点でアントンより優れたドイツ人センターバックはいない。

それだけに、代表チーム再始動の中で彼が決定的な役割を担わないとすれば不思議だろう。コバチと同様に、ドイツ代表監督ユルゲン・クロップも、盤石な守備を土台に強みを発揮するサッカーを説いている。アントンは非常に経験豊富で、身体面でも精神面でも充実し、最終ラインを統率できる強いディレクターであり、若手選手にとって重要な支柱でもある。要するに、将来のドイツ代表に対するクロップのビジョンに不可欠な資質を、彼はすべて備えているのだ。

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ユルゲン・クロップ体制のドイツ代表で、ヴァルデマール・アントンはどんな役割を担うのか？

代表チームにおけるアントンの競技面での弱点となり得るのは、長期的に見れば、強力な左足とビルドアップ時の見事な対角線のパスかもしれない。そうした点では、シュロッターベックの方がわずかに適性がある。とはいえ、バイエルンのヨナタン・ターが引き続きナンバーワンのセンターバックとして不動の存在であることは、あえて言うまでもあるだろうか？

確かなのは、アントン本人が自分を売り込むような振る舞いをあまり見せないということだ。コバチはかつて「とても落ち着いていて、とても謙虚で、とてもへりくだっている」とアントンを評し、こう続けていた。「自分のエゴは脇に置き、チームを前面に出す。本当に素晴らしい」。ドイツ代表内での競争状況がアントンにとってどう展開していくかは、時間が教えてくれるだろう。少なくとも現在リーグ首位に立つBVBでは、もはやその競争に直面する必要はない。

ヴァルデマール・アントン：BVBでの成績