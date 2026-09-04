BVBは来週開幕する欧州王者の舞台の今季に向けた25人のAリストで、エムレ・ジャン（32）を外した。かなり意外な決定ではあるが、この守備的選手は現在、前十字じん帯断裂で離脱中とはいえ、前半戦のうちには復帰できる見通しだ。

ジャンは3月上旬、ブンデスリーガのバイエルン戦で重傷のひざの負傷を負い、それ以降欠場が続いている。復帰時期の具体的な見通しは出ていない。ドルトムントのスポーツ部門責任者オレ・ブック（40）は数週間前、ジャンと同じく負傷離脱中の守備のリーダー、ニコ・シュロッターベック（26）の現状についてこう話していた。「非常に経験豊富な医師や我々のリハビリトレーナーにとっても、将来を見通すのはとても難しい。私は2人が毎日、強い意欲を持ってリハビリに取り組んでいるのを見ている。2人はリーダーとして、チームの中でも貢献している」

チャンピオンズリーグの登録メンバーには、ジャンに加えて新戦力のヤニス・コンスタンテリアス（23）とジャスティン・レルマ（18）も入らなかった。コンスタンテリアスについては、週末に負った前十字じん帯断裂の後だけに、登録外は予想されていた。一方、レルマはまだ適応の過程にあると、ニコ・コバチ監督（54）は最近説明している。「彼にはまだ時間が必要だし、それはごく普通のことだ。言葉の問題もある。見ての通り、彼はまだ少し線が細いので、もう少し体重を増やす必要があるし、フィットネスにも取り組まなければならない」

もっとも、ひとまず登録されなかった選手にとって欧州への扉が完全に閉ざされたわけではない。決勝トーナメント進出を決めたクラブは、1月に最大3人まで追加登録できる。

BVBのチャンピオンズリーグの相手は？

いわゆるBリストでは、2005年1月1日以降に生まれ、15歳の誕生日以降に少なくとも2年間クラブに所属している選手を対象に、ドルトムントはヤン・ルカ・リードル（17）、ミゲル・アジェ（18）、ルカ・レッジャーニ（18）、サムエレ・イナシオ（18）、マティス・アルベルト（17）の若手5人を登録した。

ボルシアは来週、新たなCLシーズンをスペイン勢ビジャレアルとのホームゲームでスタートする。さらにリーグフェーズでは、とりわけアーセナルやインテル・ミラノとも対戦する。