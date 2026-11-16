共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

今季のプレミアリーグで最大のサプライズとなっているブライトン＆ホーヴ・アルビオン。その躍進を支えているのは、何よりも2人のドイツ人だ。ファビアン・ヒュルツェラー監督とベテランのパスカル・グロスである。

クイズを一つ。ここまでのプレミアリーグで最高の選手は誰か？ 答えはパスカル・グロスだ。少なくとも、定評あるサッカー専門メディアのThe Athleticはそう評価している。特に一部のドルトムントファンには、初めは冗談のように聞こえるかもしれない。だが、決して根拠のない評価ではない。

そのランキングでグロスがデクラン・ライス（2位、アーセナル）やアーリング・ハーランド（3位、マンチェスター・シティ）といったスター選手を上回ったのには理由がある。一方、ほかにランクインしたドイツ人の国外組はケヴィン・シャーデ（44位、ブレントフォード）だけだ。例えば、フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）はトップ50にも入っていない。

現在35歳のグロスにとって、これはふさわしい評価だ。2026年初めにはドルトムントでニコ・コヴァチ監督から構想外とされ、冬に突如とも言える形でブライトンへ復帰したのだから。

広告 広告

ブライトンの現在の順位は2位。連覇を狙う首位アーセナルとは勝ち点5差だ。アーセナルは今季も優勝の大本命と目され、開幕からの10試合で9勝を挙げてその評価を裏付けている。今季唯一の敗戦を喫した相手は、そう、ブライトンだ。ヒュルツェラー監督率いるチームは9月中旬、戦術面で見事な戦いを見せ、現王者に3-0で快勝した。王者は、格下と見られていた相手の極めてアグレッシブなプレスに、まったく対応できなかった。

Related Topics

プレミアリーグの得点関与数トップ：ヒュルツェラーとともにブライトン躍進の顔となったグロス

ピッチで最も輝いたのは、ほかならぬグロスだった。1ゴール1アシストを記録したのだ。決して一度限りの活躍ではない。MFは4ゴール6アシストで計10得点に直接関与し、ハーランド（9ゴール、アシストなし）を上回ってプレミアリーグの得点関与数で首位に立つ。ブライトンがリーグ最多得点を誇る攻撃陣となっているのも、グロスの貢献があってこそだ。

さらに、アーセナル戦で強烈な存在感を示してからわずか数週間後には、プレミアリーグの月間最優秀選手に選ばれた。35歳3カ月での受賞は史上6番目の年長記録となる。これを上回る年齢で受賞したのは、スチュアート・ピアース、テディ・シェリンガム（ともに38歳）、クリスティアーノ・ロナウド（37歳）、ジャンフランコ・ゾラ（36歳）、ポール・スコールズ（35歳9カ月）だけだ。

広告

何とも奇妙なタイミングでもある。グロスはそのわずか数日前、ドイツ代表からの引退を発表したばかりだった。「サッカーをプレーするのは今も楽しいですし、クラブでもそうです。でも、ドイツ代表は世代交代の時期にあります。それは良いことです。代表を応援します」。ユルゲン・クロップによる初の代表メンバー発表後、グロスはそう説明した。前ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンが、中央のポジションに強力なライバルが大勢いるにもかかわらず、グロスをどうしても連れていきたいとW杯メンバーに選んだこと自体、驚きだった。ナーゲルスマンはグロスを代表チームの「接着剤」と称賛していた。「選手たちの間にいる磁石のような存在だと思っている。誰がその時に何を必要としているかを察する優れた感覚がある」

結局、海外での惨敗に終わった大会でグロスが出場したのは、グループステージ最終節、消化試合となったエクアドル戦の1-2の敗戦で途中出場した時だけだった。それがドイツ代表として最後の出場にもなった。ドイツがパラグアイとのPK戦に敗れるという屈辱を味わった際、グロスはピッチ脇から見守ることしかできなかった。後にグロスは、ほかの何人かとは違い、自分はPKを蹴りたかったと明かしている。「その状況に備えていました。でも、今さら蒸し返すつもりはありません」と語った。

広告

この言葉は、自分に合った環境でグロスがどれほどの価値をもたらせるかをよく表している。必要な時に頼れる、寡黙なリーダー。先頭に立つ一方で、脇役に回ることもいとわない。ブライトン復帰後もそのような役割を担うだろうという見方は、とっくに消え去った。しかも、記録的な速さでだ。移籍発表の翌日には途中出場し、その5日後には復帰後初めて先発した。相手はマンチェスター・シティだった。

IMAGO

グロスを巡る誤解：ドルトムントとコヴァチ監督の下では、もはや十分なコンディションではなかったのか？

とはいえ、そうした見方が生まれたのも無理はない。ドルトムントでの最後の時期は、グロスにとって失望の残るものだったからだ。2024年夏には重要な補強として歓迎された。優れた戦術理解力を生かして守備と攻撃をつなぎ、当時のヌリ・シャヒン監督のピッチ上での代弁者となることが期待された。だが、公式戦50試合で16得点に関与する好成績を残した後、コヴァチ監督の下では控えに追いやられた。2025-26シーズン前半、運動量とフィットネスを重視するシステムには、フェリックス・ヌメチャ、マルセル・ザビッツァー、ジョーブ・ベリンガムに次ぐグロスの居場所はなかった。出場時間は、可能だった2220分のうち732分。厳しい数字だ。

広告

一方、ブライトンに戻る決断は理にかなった、自然なものでもあった。かつて才能を大きく開花させた場所への帰還だ。イースト・サセックス州のこのクラブは、現在ではデータのみに基づき、何度も模倣されてきたスカウティングシステムによる型破りな補強で知られる。当時は、広くは知られていなかったグロスを獲得するため、インゴルシュタットに300万ユーロを支払った。その7年後、プレミアリーグ228試合で75得点に関与したグロスを、ドルトムントが700万ユーロで獲得した。

さらに、主に攻撃的なインサイドハーフとして起用され、時にはキャプテンマークも巻くグロスは、ヒュルツェラー監督の下で現チームの誰にも劣らない立場を築いている。マンチェスター・シティ戦で先発に復帰して以降、リーグ戦でベンチスタートとなったことは一度もない。途中交代もわずか2回だ。ブライトンでは比類のないこの地位は、平均を大きく上回る得点関与数だけによるものではない。

広告

驚異の数字を残すグロス：得点を生むだけにとどまらず、将来は監督へ

グロスの価値は、得点を生み出すことだけではない。データサイトFotMobによると、シュートにつながるプレーを29回生み出しており、リーグで最も創造性に富む選手でもある。また、フィジカル面でもほかの選手に十分対抗できることを証明している。代表19試合出場のグロスが10試合で走った距離は119.5キロ。マラソン約3回分に相当し、プレミアリーグのどの選手よりも長い。ドルトムントとコヴァチ監督を驚かせるに違いない数字だ。

「必ずしも予想していたわけではありません」。グロスは先日、ゴール前での目覚ましい成績についてSkyにそう語り、続けて的確に分析した。「僕個人にとっても、チーム全体にとっても、良いスタートでした。僕たちのプレースタイルは、自分にとても合っていると思います。多くのチャンスをつくり、何度もボールを奪い、ラストパスを出せる場面が頻繁に訪れます。僕たちはたくさんの得点機会を生み出したい。このチームでプレーするのは、本当に楽しいです」

広告

そして、どうなるかは分からない。この成功の先に、ブライトンの初めてのチャンピオンズリーグ出場が待っているかもしれない。そうなれば、今季限りで契約が満了するグロスにとって、引退を考える理由もないだろう。「調子が良く、楽しめていて、チームの力になれる限りは続けます。自分に合い、やりがいがあって、納得できる役割をチームで担えることも大切です。それが続く限り、辞める理由はありません」。グロスは前述のインタビューで意味深にそう強調する一方、現役生活を終えることになっても、自分の中で「納得できる」と語った。

現役引退後の計画も明確だ。マンハイム出身のグロスには、多くの人が成功を予想する監督としてのキャリアが待っている。本人が先ごろkickerに明かしたところによれば、足りないのは「フースバルレーラー」のライセンスだけだ。「今の日程では、そのための時間がありませんから」と語り、もっともな理由からこう付け加えた。「ですから、それはもう少し待たなければなりません。でも、問題ありません」

Getty Images

広告

パスカル・グロス：ドルトムント時代とブライトン復帰後の成績比較