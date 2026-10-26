そもそも、そうなると考えるには相当な想像力が必要だった。ニコ・コヴァチは、当時から薄々察せられ、今でははっきり分かるように、でたらめを言っていたのだ。今年1月、ボルシア・ドルトムントの指揮官はサリフ・エズジャンについて質問された。BVBでの4シーズン目を迎えていたエズジャンは、ウィンターブレイクまでに短時間の出場が4試合、計21分しかなかった。

コヴァチはエズジャンを、自身のチームで「出場機会があまりにも少ない」選手の一人に挙げ、その理由をドルトムントの中盤における激しい競争に求めた。守備的MFのエズジャンにとって、それは新しい状況ではなかった。途中でVfLヴォルフスブルクへ期限付き移籍していた前シーズンも、ほとんど出番を得られなかったからだ。

それでもコヴァチは9カ月余り前、周囲を驚かせる形でエズジャンについて「今後はシーズン序盤よりもずっと多くの出場時間を得ると想像できるし、そう思っている」と語った。しかし、その言葉に行動は伴わなかった。エズジャンを取り巻く競争環境も変わっていなかった。最終的に後半戦で得た53分は、それ以前の2倍以上ではあったが、コヴァチの発言を聞いた本人が期待したものではなかったはずだ。

そのため、エズジャンが2022年に結んだ好条件の4年契約が満了すればBVBと袂を分かつことは、長らく公然の秘密だった。そして、ここ数年の極めて少ない出場機会を踏まえれば、28歳のエズジャンはかなり恵まれた形で次の行き先を見つけたと言える。

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サリフ・エズジャンとベシクタシュの契約はいつまで？

エズジャンは7月初め、イスタンブールのベシクタシュと2029年までの契約を結んだ。それに先立ち、2025-26シーズンの出場時間がわずか74分ながら、トルコ代表としてワールドカップ行きの切符をつかんだことにも驚きの声が上がっていた。本大会では2試合に出場し、グループステージ第3戦のアメリカ戦では3-2の勝利にフル出場した。

ケルン生まれのエズジャンは、近頃その評価が目に見えて下がっていたドイツとは、トルコでまったく異なる立場にある。ボスポラス海峡のほとりに到着した際には、2年前にチャンピオンズリーグ決勝まで進んだクラブから加入した新戦力として歓迎された。

これまでの多くの新加入選手と同じように、エズジャンも空港の国際線ターミナルで恒例の歓迎セレモニーを受けた。大勢のクラブ関係者、警備員、ボディーガードに付き添われて建物内を進み、多くのベシクタシュファンに迎えられた。エズジャンはカメラに向けてマフラーを掲げ、クラブおなじみのワシのポーズを取り、サポーターの歌声を促した。

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サリフ・エズジャン、ベシクタシュで早くもレギュラーに

「この日を心待ちにしていました。ベシクタシュの一員になれたことをとても誇りに思います」とエズジャンは当時語った。「ピッチに立つのが楽しみです。クラブのために戦います。優勝し、チャンピオンズリーグの出場権を獲得したいです」

ただ、昨季4位のチームはリーグ戦8試合で5勝、勝ち点15と、シーズンの滑り出しはその立場に見合う程度にとどまっている。この節を迎える前の時点で、連覇を狙うガラタサライとの差は勝ち点4。もう一つの同都市のライバル、フェネルバフチェもベシクタシュをわずか1ポイント上回っている。ベシクタシュは月曜午後、近隣クラブ同士の対決でバシャクシェヒルをホームに迎える。

一方、エズジャン個人にとっては、イスタンブールでのスタートをとりわけ前向きに捉えられるだろう。BVBでの乏しい出場時間を振り返れば、なおさらだ。すでに公式戦17試合に出場し、うち15試合で先発、10試合では90分間プレーしている。

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サリフ・エズジャン、BVBでの2年間のほぼ2倍に当たる出場時間を記録

これまでの出場時間1311分は、ドルトムントで過ごした直近の丸2年間のほぼ2倍に当たる。それだけではない。エズジャンはGKアレクサンダー・ニューベルと並び、スュペル・リグの全8試合で先発したわずか2人の選手の一人だ。FCボローニャからやって来た新監督ヴィンチェンツォ・イタリアーノの下で、エズジャンより出場時間が長いのはドイツ代表GKだけ。さらに、トルコ代表としてネーションズリーグで4試合に出場し、うち3試合で先発した。

長らく経験していなかったこれほどの出場ペースに、トルコでもエズジャンの起用頻度、そして何より、ここまでのプレーの良さに驚きが広がっている。イタリアーノ監督の下では、主将オルクン・キョクチュ、ジュニオール・オライタンと組む、ほぼ毎試合起用される中盤トリオの一角に定着した。

いくつかの試合では、昔から知られる持ち味も発揮した。献身的な姿勢、積極的な対人守備、豊富な運動量だ。「僕は常に努力しています。出場時間が少なくても多くても、休むことはありません」とエズジャンは、ベシクタシュで一変した自身の立場について語った。「まだ良い年齢ですし、学ぶべきことはたくさんあります。だから監督たちの話にもよく耳を傾けています。それは僕に大きな影響を与えています」

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サリフ・エズジャン、自身のゴールからまもなく5年

首都を本拠とするこの名門クラブは、シーズン最初の公式戦12試合で10勝を挙げた後、勢いがやや鈍っている。直近5試合では2敗2分け。特に、驚きの昇格組アメドSK（現在2位！）とトラブゾンスポルという、いずれもベシクタシュより上位にいる2チームに敗れたことは痛かった。

ヨーロッパリーグでは直近の試合で、イタリアーノ監督がエズジャンに休息を与えるため、初めてメンバーから外した。しかし、直近のクリスタル・パレス戦ではその計画も実らなかった。2-2に終わったこの試合で、ファビオ・ミレッティの負傷により、39分にエズジャンを早くも投入する必要が生じたのだ。

エズジャンは調子を上げるのに時間を要しなかった。わずか7分後、クォーターバックのような見事なロングボールで、ウィルフレッド・エンディディによる一時的な1-0の先制点をアシストした。個人として残るのは、BVBでの96試合でも成し遂げられなかった、自身のゴールだ。この無得点期間は、おそらく現在のエズジャンに残る数少ない懸念材料の一つだ。クラブで最後に得点したのは、2021年12月4日、ビーレフェルダー・アルムで行われた試合で1.FCケルンに所属していた時だった。

サリフ・エズジャン：BVBでの成績