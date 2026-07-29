BVBでのメディカルチェックはすでに日程が組まれていた模様！　ザイド・エル・マラの移籍は、今となっては笑ってしまうような金額で成立するはずだったが、ラース・リッケンによって破談になったのか？

それによると、エル・マラは2024年3月25日にドルトムントのトレーニングセンターを訪れていた。当時17歳だった同選手は、ちょうど3部でヴィクトリア・ケルンの一員としてプロ初出場を重ねていた。ドルトムントはU-19チームに加えることを望んでいたという。プレゼンテーションでは、名前と背番号10が入ったBVBのユニフォームなども見せられたとされる。エル・マラ自身も移籍を前向きに考えていたようで、メディカルチェックの日程まで決まっていたという。

だがその後、両クラブは金銭面で折り合わなかった。現在のドルトムントの取締役ラース・リッケンは、当時は育成部門の責任者だったが、当初は10万ユーロを提示し、その後オファーを15万ユーロに引き上げたという。これはヴィクトリア側の当初の要求額100万ユーロを大きく下回っていた。そもそもリッケンは、エル・マラに対して完全には確信を持っていなかったようだ。

報道によれば、リッケンは選手側に「表面的」に映っていたという。BVB側で強く獲得を進めていたのは、当時U-19監督を務めていたマイク・トゥルベリだった。合意は不可能に思われたため、ヴィクトリアの当時の取締役シュテファン・キュスタースは最終的に交渉を打ち切った。これは、Sport Bildが公開した、同氏とリッケンのWhatsAppでのやり取りによって裏付けられている。

同報道によると、エル・マラは自らこの移籍を強行することもできたという。当時未成年だった同選手とヴィクトリアの契約には、両親ではなく父親だけが署名していたため、エル・マラ一家は形式上の不備を理由に解除できた可能性があった。しかし、そうはしなかった。

サイード・エル・マラは代わりに1.FCケルンへ移籍

同時に、1.FCケルンもこの争奪戦に参入した。ヴィクトリアの地元ライバルは、サイード・エル・マラだけでなく、1歳年上の兄マレクの獲得も目指していた。2人は非常に強い絆で結ばれている。エル・マラは11Freundeのインタビューで、BVBでは兄と一緒にプレーできなくなることが、BVB移籍が実現しなかった決定的な理由だったとまで語っている。「それで自分の中ではなくなった」

最終的にケルンは、この兄弟を合計50万ユーロで獲得した。サイードの移籍金は35万ユーロと評価されていたという。同時に、10パーセントの再販条項も盛り込まれた。ただ、ケルンは移籍禁止処分のため、2024年には移籍を成立させることができなかった。そのため、エル・マラ兄弟はさらに1シーズン、ヴィクトリアに残留した。サイードはその間、3部リーグ32試合で18のスコアポイントを記録。マレクの出場時間は合計371分にとどまった。

そしてケルンでの最初のシーズンに、サイード・エル・マラは大きな飛躍を遂げた。2026年4月、ケルンはヴィクトリアからこの再販条項を200万ユーロで買い取った。つまり、今後エル・マラが移籍した場合、移籍金は全額ケルンのものになる。行き先はBVBか。破談となった移籍から2年後、ドルトムントは現在、エル・マラの獲得に向けて集中的に動いている。だが今度は35万ユーロではなく、約5000万ユーロが必要とされている。各報道が一致するところによれば、BVBの現時点のオファーはボーナス込みで約4000万ユーロだ。



