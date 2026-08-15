マッテオ・モレットの報道によると、ボルシア・ドルトムントはこの右サイドバック獲得レースで現在ポールポジションに立っている。 数日前にはすでに、このスペイン人移籍ジャーナリストがRadio Marcaの番組内で、20歳の同選手に対する黒黄軍団の基本的な関心について語っていた。

フォルトはプレミアリーグでも関心を集めているものの、現時点ではBVBが獲得の最有力候補だという。すでに最初の話し合いも行われたようだ。ドルトムントでは、この若きスペイン人がヤン・コウトの後継者となる可能性がある。 コウトは最近、レンタル移籍でコモ1907に加入していた。さらに、このイタリアのサプライズチームはブラジル人選手に対する2000万ユーロの買い取りオプションも確保している。

そのため、ニコ・コバチ監督が現在、本職の右サイドバックとして起用できるのはユリアン・リュエルソンだけとなっている。一方で、ヴァルデマール・アントン、フィリッポ・マネ、あるいは左サイドバックのダニエル・スベンソンは、BVB指揮官が予想通り3バック、もしくは5バックのシステムを維持する場合、右ウイングバックのポジションにおけるあくまで緊急策にすぎない。

BVB：エクトル・フォルトの移籍金はいくらになる？

フォルトの移籍金は、おそらく2000万ユーロが必要になるとみられる。また、この報道によれば1000万ユーロでの取引も可能だが、その場合はブラウグラナに50％の再販条項が付くという。買い取りオプション付きのレンタル移籍も除外されていない。

もっとも、カタルーニャ勢の要求にもかかわらず、最近の動向を踏まえれば完全移籍もあり得ない話ではないようだ。 サイード・エル・マラの移籍破談によって、BVBは本来そのために計上していた5000万ユーロを選手層強化に充てられる可能性がある。 1.FCケルンのこの攻撃的選手の第一候補としては、現在PAOKサロニキのヤニス・コンスタンテリアスが挙がっている。獲得にはおよそ2500万ユーロが必要とみられている。したがって、フォルト獲得に全力を注ぐだけの資金力はまだ十分に残っている。

とはいえ、フォルトは欧州トップレベルの舞台ではまだ比較的無名の存在だ。バルセロナでは短時間の出場にとどまった後、終えたばかりのシーズンはレンタルでエルチェに所属した。しかし、競争が大幅に緩やかになったにもかかわらず、そこでも大きなブレイクは果たせなかった。最終的に記録したのは、17試合で合計600分強の出場にとどまった。その中でフォルトは3得点2アシストを記録した。

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