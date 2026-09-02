ニック・ヴォルテマーデは、もう少しでブンデスリーガのボルシア・ドルトムントへ加入していたのだろうか。Sport Bild によると、BVBは土壇場で衝撃的なトレード案を破談にしたようだ。

それによれば、ヴォルテマーデの所属クラブであるニューカッスル・ユナイテッドは、MFフェリックス・ヌメチャに対する再度のオファーを黒黄軍団に提示していたという。その際、移籍金を抑えるため、ヴォルテマーデが交換要員として取引に組み込まれる可能性があった。

Sky はすでに8月上旬、マグパイズのヌメチャへの関心を報じていたが、BVB首脳のオレ・ブックは比較的早い段階でこのドイツ代表MFの退団にストップをかけていた。そうした発言もニューカッスルを思いとどまらせることはなかったようで、ドルトムントのスポーツディレクターは、ヌメチャの移籍は「極めて可能性が低い」とし、今夏の移籍は「かなり確実に排除できる」と説明していた。 もっとも、ブックは小さな逃げ道も残していた。「もちろん、理論上はいつでも天文学的な金額が提示される可能性はある」

ヴォルテマーデのクラブは、その交換オファーによってその金額を引き下げようとしていた。ただ、主将ブルーノ・ギマランイスのアーセナル移籍によって、クラブの金庫には約8750万ユーロが入っていた。これに先立ち、アンソニー・ゴードンは8000万ユーロ超でバルセロナへ移籍し、サンドロ・トナーリは1億800万ユーロ＋ボーナスでトッテナムへ加入していた。

ヌメチャではなくゴンサレス獲得へ：ニューカッスルはヴォルテマーデをトリノへレンタル

BVBにとってどの程度の移籍金なら「天文学的」と言えたのかは、公式には明かされていない。ただ、即時の移籍を実現するには、おそらく1億〜1億2000万ユーロが必要だったとみられ、それで初めてブックとボルシアを交渉のテーブルに着かせられたはずだ。最終的にニューカッスルは、新たなセントラルMFとしてマンチェスター・シティから5600万ユーロで加入したニコ・ゴンサレスを選択し、ヴォルテマーデは最終的にユヴェントスへレンタル移籍した。

ヌメチャは2023年、移籍金3000万ユーロでヴォルフスブルクからBVBに加入した。当初は苦戦したが、負傷の影響もありながら、ニコ・コバチ監督の下で守備的MFの主力として地位を確立した。そのポジションでは、新シーズンもジョーブ・ベリンガムと並んでBVBの確固たる戦力として計算されている。昨季はドイツ王者準優勝チームで公式戦42試合に出場し、5ゴール3アシストを記録した。